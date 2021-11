Kostenlos statt 6,99 €: Diese App macht Euer Smartphone zur DSLR-Cam

Je nach Hersteller kommt Euer Smartphone vielleicht schon mit einer recht guten, nativen Kamera-App. Oft sind diese aber auch eher rudimentär und es wird genau das Feature vermisst, welches man so gerne nutzen würde. ProShot ist daher sehr umfangreich und möchte bestenfalls erreichen, dass Ihr Euch so fühlt, als würdet Ihr eine DSLR-Kamera bedienen. Schaut kurz auf den Clip, der Euch einige Features vorstellt:

Funktionell ist ProShot sehr umfangreich: Ihr erhaltet wie bei einer DSLR zwei vollständig konfigurierbare Modi, könnt Funktionen wie Belichtung, Blitz, Fokus, ISO, Verschlusszeit, Leuchte und Weißabgleich manuell, halbmanuell oder automatisch steuern. Ihr könnt Dateien im RAW-Format abspeichern, habt freie Hand bei Auflösung und Seitenverhältnis und es gibt sogar einen Lichtmalerei-Modus.

Des weiteren könnt Ihr auf ein Live-Histogramm zugreifen, mit einem Finger zoomen, Zeitraffer-Videos erstellen, die JPEG-Qualität ebenso anpassen wie die Rauschunterdrückung und Raster über das Live-Kamerabild legen. Mit ProShot erhaltet Ihr also ein ganzes Füllhorn an Features, sodass die App gerade jetzt als kostenloser Download ein absoluter Nobrainer ist.

Ist der Download von ProShot sicher?

Wenn Ihr die App installiert, verlangt ProShot erst einmal ein paar Berechtigungen: Die App will auf die Kamera (ach was?), das Mikrofon und Fotos zugreifen, optional auch auf die Location (nur, wenn die App im Einsatz ist). Alles absolut nachvollziehbar! Der Privacy-Checker Exodus verrät uns, dass die Android-Version insgesamt neun Berechtigungen einfordert. Dazu gehören auch Lese-/Schreibrechte für den externen Speicher und Zugriff auf die Fine-Location. Wie gesagt: Alles Berechtigungen, die in diesem Kontext Sinn ergeben.



Gleichzeitig bestätigt uns Exodus auch, dass kein einziger Tracker zu finden ist. In den Datenschutzbestimmungen erfahrt Ihr, dass keine der gesammelten Informationen persönliche oder identifizierbare Daten enthalten. Außerdem wird nochmal drauf hingewiesen, dass die Standortinformationen genutzt werden, um Eure Fotos mit Geotags zu versehen und diese Funktion deaktiviert werden kann.

Einen Haken gibt es aber augenscheinlich, über den ich Euch informieren muss: Es gibt ein paar Bewertungen mit lediglich einem Stern (zumindest bei Android). Dort wird sich über Abstürze beklagt oder über bestimmte Features, die nicht so funktionieren, wie sie sollen. Das scheint lediglich einige Smartphones betreffen. Bei meinem Antesten lief alles einwandfrei (Huawei P30 Pro), bei Ben auf dem Pixel 6 auch.

Probiert sie einfach aus und Ihr werdet dann ja schnell feststellen, ob Euer Smartphone betroffen ist. Viel verkehrt machen könnt Ihr bei einem kostenlosen Download ja sowieso nicht. Also verliert keine Zeit und installiert Euch die App, die nur noch bis zum 13. November kostenlos zu haben ist.

Wenn Ihr mögt, erzählt uns gerne, wie sie bei Euch läuft, ob dezentes DSLR-Feeling aufkommt und auch, ob Ihr uns andere Kamera-Apps vorschlagen könnt.