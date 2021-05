Kostenlose Apps für iOS & Android: Diese 26 Apps gibt's gerade umsonst

Wusstet Ihr schon, dass es im Google Play Store und im AppStore Rabattaktionen gibt? Dabei sinken die Preise bestimmter Apps für einen kurzen Zeitraum um ein paar Euro oder Ihr könnt Mobile Games oder Anwendungen gratis herunterladen. Genau um diese Apps geht es in diesem Artikel.

Denn kaum ein Artikel stößt bei uns auf so viel Begeisterung, wie unsere wöchentlichen Listen an kostenlosen Apps. Dienstags kommt dabei die erste Version und auch am Samstag solltet Ihr die NextPit-Startseite im Auge behalten. Nun wollen wir aber nicht lange um den heiße Brei herumreden, sondern nach einem kurzen Tipp direkt starten.

Profi-Tipp: Findet Ihr eine App interessant, könnt sie aber gerade nicht gebrauchen? Dann ladet sie trotzdem kurz herunter und deinstalliert sie direkt wieder. So landet die App in Eurem App-Speicher und Ihr könnt sie auch zukünftig umsonst downloaden.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps sind aktuell umsonst

BabyBook ( 2,99€ ): Haltet die Entwicklung Eures Babys mit Momentaufnahmen, Bildern und vielen weiteren Details am Handy fest

): Haltet die Entwicklung Eures Babys mit Momentaufnahmen, Bildern und vielen weiteren Details am Handy fest Nav Aid Pro ( 9,49€ ): Lehnt den Umgang mit verschiedenen Navigationsinstrumenten wie ADF, HSI, RMI und VOR. Anschließend prüft Ihr in einem Quiz, wie gut Ihr Euch auskennt

): Lehnt den Umgang mit verschiedenen Navigationsinstrumenten wie ADF, HSI, RMI und VOR. Anschließend prüft Ihr in einem Quiz, wie gut Ihr Euch auskennt ProCam X ( 5,29€ ) (gültig bis Freitag): Unzufrieden mit der nativen Kamera-App? Versucht doch mal eine Alternative, die mehr manuelle Bedienelemente und erweiterte Videoaufnahmemodi bietet

) (gültig bis Freitag): Unzufrieden mit der nativen Kamera-App? Versucht doch mal eine Alternative, die mehr manuelle Bedienelemente und erweiterte Videoaufnahmemodi bietet Simple Clock Widget ( 0,69€ ) (enthält Werbung): Tauscht das Uhr-Widget auf Eurem Handy doch einmal aus. Dabei stehen Euch hier viel mehr Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.

Android-Spiele vorübergehend kostenlos im Play Store

Dead Bunker 4 Apokalypse ( 0,59€ ): Helft Wissenschaftlern dabei, einen Zombie-Virus zu bekämpfen. Dabei müsst Ihr auch vor allem eins: Am Leben bleiben!

): Helft Wissenschaftlern dabei, einen Zombie-Virus zu bekämpfen. Dabei müsst Ihr auch vor allem eins: Am Leben bleiben! Monkey GO Happy ( 0,69€ ): Löst die Rätsel in diesem Spiel, das sich an Kinder richtet. Trotzdem gibt's hier 75 Stufen, die an die Spiele des goldenen Zeitalters der Flash-Spiele auf dem PC erinnern

): Löst die Rätsel in diesem Spiel, das sich an Kinder richtet. Trotzdem gibt's hier 75 Stufen, die an die Spiele des goldenen Zeitalters der Flash-Spiele auf dem PC erinnern The House: Action Horror ( 0,59€ ): Macht Euch nicht die Mühe, die Helligkeit des Bildschirms hochzudrehen! Überlebt hier in einem Spukhaus, während Ihr versucht, vor einem Monster zu fliehen

): Macht Euch nicht die Mühe, die Helligkeit des Bildschirms hochzudrehen! Überlebt hier in einem Spukhaus, während Ihr versucht, vor einem Monster zu fliehen Retten die Zauberin ( 4,29€ ) (bietet In-App-Käufe) (läuft am Samstag [29] ab): Rettet in diesem klassischen Rätsel-Abenteuer eine Zauberin!

) (bietet In-App-Käufe) (läuft am Samstag [29] ab): Rettet in diesem klassischen Rätsel-Abenteuer eine Zauberin! DungeonCorp Platinum ( 1,69€ ) (enthält Werbung und bietet In-App-Käufe) (läuft am Samstag [29] ab): Habt Ihr keinen Bock mehr, alleine im Home-Office zu sitzen? Dann könnt Ihr in diesem Spiel ein bisschen Corporate-Office-Flair zurückbekommen

) (enthält Werbung und bietet In-App-Käufe) (läuft am Samstag [29] ab): Habt Ihr keinen Bock mehr, alleine im Home-Office zu sitzen? Dann könnt Ihr in diesem Spiel ein bisschen Corporate-Office-Flair zurückbekommen King of Defense Premium ( 0,59€ ) (enthält Werbung und bietet In-App-Käufe): Kombiniert Eure Einheiten so, dass Ihr eine möglichst starke Armee habt!

Kostenlose iOS-Apps vorübergehend im App Store

Produktivitäts-Apps für iOS für eine begrenzte Zeit kostenlos im App Store

Filtatron ( 4,29€ ): Audiofilter und Effekte, die Ihr auf Eurem iPad oder iPhone steuern könnt. Der Clou: Ihr könnt mit den passenden Adaptern auch andere Geräte anschließen

): Audiofilter und Effekte, die Ihr auf Eurem iPad oder iPhone steuern könnt. Der Clou: Ihr könnt mit den passenden Adaptern auch andere Geräte anschließen TalkJot ( 1,69€ ): Erleichtert Euch ein bisschen Arbeit und nehmt Notizen einfach mit dem Mikrofon auf

): Erleichtert Euch ein bisschen Arbeit und nehmt Notizen einfach mit dem Mikrofon auf World Travel Plugs ( 0,75€ ): Bereit, um nach der Corona-Pandemie die Koffer zu packen? Dann könnt Ihr mit dieser App checken, welche Steckertypen es in welchen Ländern gibt

): Bereit, um nach der Corona-Pandemie die Koffer zu packen? Dann könnt Ihr mit dieser App checken, welche Steckertypen es in welchen Ländern gibt Animoog ( 8,49€ ) (bietet In-App-Käufe): Moog Audio-Synthesizer! Auch in einer iPad-Version erhältlich

) (bietet In-App-Käufe): Moog Audio-Synthesizer! Auch in einer iPad-Version erhältlich CookBook ( 4,29€ ) (bietet In-App-Käufe): Organisiert Eure Rezepte oder importiert sie aus Webseiten, Dateien oder sogar gedruckten Versionen mit der Scanner-Funktion

) (bietet In-App-Käufe): Organisiert Eure Rezepte oder importiert sie aus Webseiten, Dateien oder sogar gedruckten Versionen mit der Scanner-Funktion Minimoog Model D Synthesizer ( 12,99€ ) (In-App-Kauf): Der virtuelle Synthesizer von Moog Music, der das kompakte Model D ersetzen soll

) (In-App-Kauf): Der virtuelle Synthesizer von Moog Music, der das kompakte Model D ersetzen soll Modularer Synthesizer Modell 15 ( 26,99€ ) (In-App-Käufe möglich): Ein weiterer virtueller Moog-Synthesizer, diesmal mit dem modularen Model 15

) (In-App-Käufe möglich): Ein weiterer virtueller Moog-Synthesizer, diesmal mit dem modularen Model 15 Sheiko ( 11,49€ ) (In-App-Kauf): Erstellt und verfolgt verschiedene Trainingsprogramme, mit einem Tool zum Analysieren Ihrer Leistung und Exportieren in die Apple Health App.

Derzeit kostenlose iOS-Spiele

Und das wären sie mal wieder, unsere Tipps für aktuelle Gratis-Apps. Wie Ihr sicher wisst, suchen wir dafür Plattformen wie MyDealz oder die App "AppsFree" für Android ab. Hier gibt es viele sogenannte Freebies, zu denen täglich neue dazukommen. Habt Ihr also einen Tipps für uns, teilt uns das in den Kommentaren mit.

Noch eine Bitte: Leider lässt sich nur unter Android nachvollziehen, wie lange eine Aktion noch läuft. Daher schreibt uns gerne in die Kommentare, falls eine der genannten Anwendungen schon wieder kostenpflichtig geworden ist. Es ist keine böse Absicht, sondern zum Teil einfach nicht nachvollziehbar.