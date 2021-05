Umfrage der Woche: Was haltet Ihr von Android 12 und dem neuen Design?

Die erste Beta von Android 12 wurde gerade diese Woche nach der Google I/O 2021 veröffentlicht und das mobile Betriebssystem wagt die vielleicht größte optische Veränderung in seiner jüngeren Geschichte! Die perfekte Gelegenheit, Euch in unserer Umfrage der Woche zu fragen, ob Ihr das neue Aussehen von Android 12 gut findet oder nicht.

Das neue Design heißt "Material You" und stellt eine eine anpassungsfähigere Oberfläche, dar die "für Euch gemacht" ist. Zumindest behauptet Google dies auf der offiziellen Android 12 Beta-Seite. Die Änderungen betreffen dabei vor allem zwei Aspekte: Die Farbpalette, die für das System-Theme gilt und das Design / die Form der Widgets.

Mir persönlich gefällt das, was ich in den Videos und anderen online verfügbaren Screenshots gesehen habe, bisher sehr gut. Aber einer meiner ehemaligen Kollegen und Pixel-Fan, der die Beta installiert hat, fand, dass das Standardmenü wie das Samsung-Menü seines Opas aussah, als er seine Brille nicht finden konnte.

Nun, er hat mir den Gag auf Englisch erzählt, das war irgendwie lustiger. Aber dennoch sind die Änderungen des Designs umstritten. Deshalb wäre es interessant zu sehen, wie Ihr diese Frage entscheidet.

Was haltet Ihr von diesem Design? / © Google

Mögt Ihr das neue Design von Android 12 oder nicht?

Ausnahmsweise wird unsere Umfrage eine einfache "Ja oder Nein"-Frage sein. Ich möchte nur wissen, ob Ihr das neue Design von Android 12 mögt oder nicht. Das war's, keine Tricks.

Was haltet Ihr vom Android 12 "Material You" Design? Gefällt mir

Gefällt mir nicht

Bin unentschlossen (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Und ja, ich habe gelogen. Meine kranke Neugierde zwingt mich, Euch eine letzte Frage zu stellen! Danach ist diese Umfrage aber dann tatsächlich vorbei, versprochen! Unabhängig davon, ob Ihr das neue Design mögt oder nicht, würde ich gerne wissen, wie viele von Euch ein (täglich genutztes!) Smartphone besitzen, das das Update auf Android 12 erhalten wird?

Wenn Ihr das selbst noch gar nicht wisst, könnt Ihr unseren Android 12 Update-Tracker checken , den wir jede Woche mit neuen Modellen aktualisieren. Vielleicht ist Euer Modell ja bereits dabei.

Erhält Euer Smartphone das Update auf Android 12? Ja

Nein (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Ja, ich weiß, dass ich eigentlich nur eine Frage stellen wollte und Ihr jetzt schon zwei über Euch habt ergehen lassen. Aber nach der nächsten ist dann wirklich Schluss. Danach werde ich Euch um nichts weiter bitten. Um diese Umfrage abzuschließen, würde ich gerne wissen, ob Ihr mir zustimmt, dass Android und iOS sich in Bezug auf das Design immer mehr annähern und ob Ihr denkt, dass das eine gute Sache ist oder nicht.

Findet Ihr auch, dass sich Android und iOS immer ähnlicher werden? Ja, und das ist auch gut so!

Ja, und das gefällt mir so gar nicht!

Nein, erfreulicherweise nicht!

Nein, und das ist richtig schade!

Bin unentschieden (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Das war's für diese Umfrage, die am Ende doch länger war, als erwartet. Vielen Dank im Voraus an alle Teilnehmer. Ich lade Euch dazu ein, Eure Entscheidungen in den Kommentaren zu erläutern. Ich weiß, ich bestehe immer darauf, aber es sind nun mal Eure detaillierten Meinungen, die zählen – viel mehr als die Statistiken. Ach, und eins noch: Wenn Ihr Ideen für neue Umfragen habt, die Ihr der Community vorschlagen möchtet, lasst es uns wissen!