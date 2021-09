Kostenlose Pro-Versionen für iOS & Android: Diese Apps sind kurze Zeit gratis

Ihr kennt das Spiel: Wir bieten Euch zweimal in der Woche eine Liste mit kostenlosen Downloads an. Damit meinen wir natürlich nicht die Art von kostenlosen Apps und Mobile Games, die es jederzeit gratis gibt. Wir konzentrieren uns auf Premium-Anwendungen, die nur für wenige Tage kostenfrei zu haben sind.

Doch die Zeit drängt, denn wir wissen oft nicht genau, ab wann die Apps wieder kostenpflichtig sind. Daher empfiehlt es sich für Euch, direkt auf den Download-Button zu drücken. Wie finden wir die Apps und Spiele? Das könnt Ihr im Beitrag "So findet Ihr kostenlose Apps" von Antoine nachlesen. Darüber hinaus würden wir uns aber auch darüber freuen, wenn Ihr uns im NextPit-Forum auf entsprechende Deals hinweist.

Eine Sache noch, bevor Ihr Euch unsere Tipps anschaut:: Bei Interesse immer direkt downloaden – auch, wenn Ihr akut keine Verwendung für die App habt. Ihr könnt sie im Anschluss direkt wieder löschen und installiert sie jederzeit wieder gratis, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Android-Apps und Spiele

Bei neuen Anwendungen sah es heute im Android-Lager recht mau aus, aber dafür können wir Euch eine Menge neue Spiele empfehlen!

Kostenlose Apps für Android

Nav Aid Pro ( EUR 0,69 ): Plant Ihr zufällig eine Karriere als Pilot:in? Falls ja, könnte Euch diese App vielleicht von Nutzen sein, mit der Ihr die Bedienung von Navigationsinstrumenten erlernt.

): Plant Ihr zufällig eine Karriere als Pilot:in? Falls ja, könnte Euch diese App vielleicht von Nutzen sein, mit der Ihr die Bedienung von Navigationsinstrumenten erlernt. Weather App Pro ( 4,19 ): Diese gut bewertete (4,6 Sterne) App sagt Euch, wie das Wetter heute oder morgen wird, erstellt auch 7-Tage-Prognosen und Ihr könnt sie natürlich als Widget auf dem Homescreen platzieren.

): Diese gut bewertete (4,6 Sterne) App sagt Euch, wie das Wetter heute oder morgen wird, erstellt auch 7-Tage-Prognosen und Ihr könnt sie natürlich als Widget auf dem Homescreen platzieren. Speedometer GPS Pro ( EUR 0,89 ): Diesen Tacho (auch fürs Fahrrad geeignet) haben wir Euch schon mehrfach empfohlen hier. Aber Achtung: Die App frisst offensichtlich ordentlich Akku!

): Diesen Tacho (auch fürs Fahrrad geeignet) haben wir Euch schon mehrfach empfohlen hier. Aber Achtung: Die App frisst offensichtlich ordentlich Akku! QR- und Barcode-Scanner Pro ( EUR 1,99 ) [Endet Mittwoch]: Sehr gut (4,8 Sterne) bewerteter Scanner für QR-Codes und Barcodes. Hier in der werbefreien Pro-Version.

) [Endet Mittwoch]: Sehr gut (4,8 Sterne) bewerteter Scanner für QR-Codes und Barcodes. Hier in der werbefreien Pro-Version. Bookmark Manager ( EUR 0,69 ) [Endet Mittwoch]: Bookmark-Manager wie dieser bringen nicht nur Grund in Eure Favoriten-Sammlung, sondern sind auch unabhängig vom Browser nutzbar.

Kostenlose Spiele für Android

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose Apps für iOS

Kostenlose Spiele für iOS

Und das war's für diesen Dienstag. Bleibt uns unbedingt gewogen hier auf NextPit, denn wir halten Euch in den sozialen Medien oder auf Telegram auf dem Laufenden, wenn es wieder Free Apps zum Abstauben gibt. Neben unserer Samstags-Ausgabe dieser Liste weisen wir Euch in losen Abständen auch immer in eigenen News-Artikel auf die ein oder andere spannende und kostenlose App hin. Findet Ihr im Artikel Links zu Anwendungen, die bereits wieder kostenpflichtig sind, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal!