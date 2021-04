Kostenlose Apps für Android & iPhones: Diese 26 Apps gibt's aktuell umsonst

Egal ob Android oder iPhone – kostenlose Apps kann ja wohl jeder gebrauchen! Aus diesem Grund fassen wir Euch zweimal pro Woche Gratis-Anwendungen aus dem Google Play Store und Apples AppStore zusammen. An diesem Wochenende gibt es insgesamt 26 Gratis-Apps zur Auswahl.

Unsere Artikel zu kostenlosen Apps sind bei Euch so beliebt, dass wir den Turnus vor kurzer Zeit auf zweimal pro Woche erhöht haben! Daher findet Ihr im verlinkten Artikel auch die kostenlosen Apps von letztem Dienstag, von denen einige aber vielleicht mittlerweile nicht mehr gültig sind. Die besten Gratis-Anwendungen für iOS und Android überhaupt gibt's in der verlinkten Bestenliste.

Als Quellen für diesen Artikel vertraue ich auf die Android-App "AppsFree" und auf die Tipps der Deal-Community MyDealz. Seid Ihr in einen der beiden App-Stores über eine weitere Gratis-App gestolpert, könnt Ihr mir das auch gerne in den Kommentaren mitteilen oder an unserer Foren-Diskussion teilnehmen.

Noch ein Tipp: Auch bei Apps, die Ihr gerade nicht gebrauchen könnt, lohnt sich die Installation. Denn auch dann, wenn Ihr sie anschließend wieder vom internen Speicher Eures Handys entfernt, könnt Ihr sie kostenlos wieder installieren. So sichert Ihr Euch die kostenlosen Apps auch nach Ablauf des Aktionszeitraums.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps gibt es aktuell kostenlos

CPUz Pro ( 5,99€ ): Mit dieser App könnt Ihr Euren SoC überprüfen und zahlreiche Daten auslesen. Dabei erfahrt Ihr detaillierte Infos zu den CPUs Eures Handys und beispielsweise den Eigenschaften des RAMs.

Diese Mobile Games für Android sind gerade umsonst

Shadow of Naught ( 2,99€ ): Ein Adventure-Spiel, das fast 5 Sterne von 713 Nutzern im Play Store bekommen hat. Die Grafik sieht ziemlich cool aus und das Game sollte auch auf älteren Geräten laufen.

): Ein Adventure-Spiel, das fast 5 Sterne von 713 Nutzern im Play Store bekommen hat. Die Grafik sieht ziemlich cool aus und das Game sollte auch auf älteren Geräten laufen. Jumpies 3 ( 0,99€ ): "Jumpies" ist ein Klon des ikonischen Frogger-Spiels. Ihr müsst über einen Fluss hüpfen und dabei auf Rosenblättern landen.

): "Jumpies" ist ein Klon des ikonischen Frogger-Spiels. Ihr müsst über einen Fluss hüpfen und dabei auf Rosenblättern landen. Block Puzzle Classic ( 2,09€ ): Ein Tetris-Klon, in dem es zumindest keine Werbung gibt! Klingt gut, oder?

): Ein Tetris-Klon, in dem es zumindest keine Werbung gibt! Klingt gut, oder? Slenderman RE ( 0,59€ ): Einfach nur, weil ich das Slenderman-Franchise nach wie vor sehr cool finde! Der gruselige Mann mit offensichtlicher Essstörung kommt so auch auf Euer Handy!

Kostenlose Apps und Mobile Games für iPhone und iPad

Diese iOS-Apps sind aktuell kostenlos

Kostenlose iOS-Spiele

Diese Spiele sind für kurze Zeit kostenlos im iOS App Store!

Veritas ( € 5,49 ): Ein spannender Point-And-Click-Shooter! Kommt aber leider mit einigen In-App-Käufen daher.

): Ein spannender Point-And-Click-Shooter! Kommt aber leider mit einigen In-App-Käufen daher. Chronology - Deluxe Edition ( € 3,49 ): Jeder weiß, dass sich die Vergangenheit nicht mehr verändern lässt. Aber mit Chronology könnt Ihr das zumindest in einem Spiel tun und müsst die Zeit so manipulieren, dass Ihr knifflige Puzzles löst.

): Jeder weiß, dass sich die Vergangenheit nicht mehr verändern lässt. Aber mit Chronology könnt Ihr das zumindest in einem Spiel tun und müsst die Zeit so manipulieren, dass Ihr knifflige Puzzles löst. Action Puzzle ( € 3,49 ): Immer noch nicht genug von Puzzeln? Dann habt Ihr hier Euren Endgegner gefunden, denn bei diesem Puzzle bewegen sich die Teile!

): Immer noch nicht genug von Puzzeln? Dann habt Ihr hier Euren Endgegner gefunden, denn bei diesem Puzzle bewegen sich die Teile! Ship It ( € 1,09 ) : Wo wir eben schon beim Suez-Kanal waren: Mit diesem Spiel könnt Ihr selbst erleben, wie schwer das sogenannte Löschen von Schiffen ist. Ihr müsst die Ladung mit der richtigen Art von Schiff zusammenbringen.

( ) Wo wir eben schon beim Suez-Kanal waren: Mit diesem Spiel könnt Ihr selbst erleben, wie schwer das sogenannte Löschen von Schiffen ist. Ihr müsst die Ladung mit der richtigen Art von Schiff zusammenbringen. Ninjas Infinity ( € 9,99 ): Ein 2D-Actionspiel, in dem Ihr einen Ninja spielt!

): Ein 2D-Actionspiel, in dem Ihr einen Ninja spielt! Chef Umami ( € 3,49 ): Leidet Ihr aktuell unter Appetitlosigkeit, ist dieses Spiel was für Euch! Denn Chef Umami ist ein Koch-Spiel, das einfach ziemlich lecker aussieht!

): Leidet Ihr aktuell unter Appetitlosigkeit, ist dieses Spiel was für Euch! Denn Chef Umami ist ein Koch-Spiel, das einfach ziemlich lecker aussieht! Bubble Tower 2 ( € 2,29 ): Nach wie vor kostenlos: Ein Spiel, in dem Ihr Blasen zum Platzen bringen lassen müsst. Die Grafik ist aber eher ... sagen wir "rudimentär".

So, jetzt ist aber auch Schluss mit kostenlosen Apps! Sonst verlangt Ihr anschließend auch noch kostenlose Handys in den Kommentaren. Habt Ihr weitere Tipps und Vorschläge für mich, lasst gerne einen Kommentar dar. Aber wehe, Ihr verlangt kostenlose Handys!