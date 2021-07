Android und iOS: Diese 30 Apps und Spiele sind für kurze Zeit kostenlos

Wir haben das Ende der Woche erreicht und was bedeutet das? Genau: eine weitere Liste voller Apps und Spiele für Android und iOS, die für kurze Zeit im Apple AppStore und Google Play Store kostenlos sind. Verschwendet keine Zeit und spart Geld, indem Ihr diese Angebote auf Euer Smarthone oder Tablet herunterladet.

Wir haben wieder gesucht nach eigentlich kostenpflichtigen Apps, die es für einen kurzen Zeitraum kostenlos gibt. Es geht also hier bewusst nicht um kostenlose Apps wie WhatsApp oder Telegram, die generell kostenlos zu haben sind. Stattdessen findet Ihr nachfolgend Mobile Games und Apps, die im Rahmen von Aktionen gratis angeboten werden.

Fündig werden wir zum Beispiel bei "AppsFree" oder bei MyDealz, nehmen aber gerne auch Tipps von Euch mit auf. Stolpert Ihr also über eine kostenlose App im Google Play Store oder im App Store, teilt uns das gerne in den Kommentaren mit.

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App in der Liste unten findet, aber die App oder das Spiel gerade nicht verwenden möchtet, installiert's einfach trotzdem und entfernt das Spiel oder die Anwendung dann direkt wieder vom Gerät. Auf diese Weise wird es in Eure Bibliothek aufgenommen und Ihr könnt die Installation zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Kostenlose Android-Apps

Kostenlose Android-Spiele

Calc Fast ( EUR 0,69 ): Schnell denken! Löst so viele mathematische Gleichungen wie möglich in einer Minute.

): Schnell denken! Löst so viele mathematische Gleichungen wie möglich in einer Minute. Sudoku-Challenge ( EUR 2,09 ) (endet am Montag): Was darf in keinem Handy fehlen? Genau: Ein Sudoku-Spiel! Hier ist mal wieder ein lohnenswerter Ableger kostenlos zu haben.

) (endet am Montag): Was darf in keinem Handy fehlen? Genau: Ein Sudoku-Spiel! Hier ist mal wieder ein lohnenswerter Ableger kostenlos zu haben. Super-Fußball-Champions ( EUR 5,99 ) (endet am Montag): Seid Ihr noch im Fußball-Fieber? Dann ist dieses Spiel vielleicht was für Euch, das ans gute, alte Sensible Soccer erinnert.

) (endet am Montag): Seid Ihr noch im Fußball-Fieber? Dann ist dieses Spiel vielleicht was für Euch, das ans gute, alte Sensible Soccer erinnert. Cooking Kawaii Premium ( EUR 0,99 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Erfüllt die Bestellungen Ihrer Kunden, bevor sie auch in diesem Koch-Spiel die Lust aufs Warten verlieren.

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Erfüllt die Bestellungen Ihrer Kunden, bevor sie auch in diesem Koch-Spiel die Lust aufs Warten verlieren. League of Stickman ( EUR 0,59 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Fast jede Woche haben wir ein Stickman-Familienspiel auf der Liste und diese Woche stellt da keine Ausnahme dar: Besiege Feinde inmitten von Dunkelheit und vielen Lichteffekten.

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Fast jede Woche haben wir ein Stickman-Familienspiel auf der Liste und diese Woche stellt da keine Ausnahme dar: Besiege Feinde inmitten von Dunkelheit und vielen Lichteffekten. Legend of the Cartoon ( EUR 2,59 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Actionspiel, in dem Ihr Helden für Eure Stadt sammeln müsst, die sich immer mächtigeren Feinden stellen.

) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Actionspiel, in dem Ihr Helden für Eure Stadt sammeln müsst, die sich immer mächtigeren Feinden stellen. Wonder Knights PV ( EUR 3,59 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): ein "Action-Shoot 'em up-RPG" (!), dieses Spiel ist im Grunde ein vertikales Ballerspiel mit mehreren Waffenanpassungsmöglichkeiten.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Kostenlose iOS-Apps

Colorize ( EUR 10,90 ): Erstellt mithilfe von künstlicher Intelligenz kolorierte Versionen Eurer Schwarz-Weiß-Fotos.

): Erstellt mithilfe von künstlicher Intelligenz kolorierte Versionen Eurer Schwarz-Weiß-Fotos. Snap Markup ( EUR 2,29 ): Snap Markup ist ein Werkzeug zum Markieren von Fotos. Es markiert oder kommentiert das Foto mit verschiedenen Formen und lässt es überall hin versenden. Bietet verschiedene Zeichenformen wie freies Zeichnen, Rechteck, Dreieck, u.v.m.

): Snap Markup ist ein Werkzeug zum Markieren von Fotos. Es markiert oder kommentiert das Foto mit verschiedenen Formen und lässt es überall hin versenden. Bietet verschiedene Zeichenformen wie freies Zeichnen, Rechteck, Dreieck, u.v.m. Lunar Sight ( EUR 2,20 ): Diese App empfehlen wir Weltraumfans schon seit einiger Zeit. Sie informiert Euch über die Mondphasen, die aktuelle Entfernung und mehr.

): Diese App empfehlen wir Weltraumfans schon seit einiger Zeit. Sie informiert Euch über die Mondphasen, die aktuelle Entfernung und mehr. Stellar Tour - AR Stargazer ( EUR 1,09 ) (In-App-Käufe): eine perfekte Ergänzung zur Mond-App. Mit dieser App können Ihr das Handy auf den Nachthimmel richten und werdet mit Informationen über die Sterne belohnt.

) (In-App-Käufe): eine perfekte Ergänzung zur Mond-App. Mit dieser App können Ihr das Handy auf den Nachthimmel richten und werdet mit Informationen über die Sterne belohnt. YoWindow Wetter ( EUR 3,49 ): schöne Wetter-App, die eine realistische Landschaft auf dem Display mit dem genauen aktuellen Wetter anzeigt. Wenn es draußen regnet, regnet es auch auf dem iPhone. Ben hat die wichtigsten Funktionen von YoWindow Weather in einem eigenen Artikel vorgestellt.

): schöne Wetter-App, die eine realistische Landschaft auf dem Display mit dem genauen aktuellen Wetter anzeigt. Wenn es draußen regnet, regnet es auch auf dem iPhone. Ben hat die wichtigsten Funktionen von YoWindow Weather in einem eigenen Artikel vorgestellt. Murmeln ( EUR 1,00 ) (In-App-Käufe): Haltet Eure Emotionen mit Sprachaufnahmen in einem digitalen Tagebuch fest.

) (In-App-Käufe): Haltet Eure Emotionen mit Sprachaufnahmen in einem digitalen Tagebuch fest. Phone Drive ( EUR 3,49 ) (In-App-Käufe): Diese App war bereits in anderen Ausgaben der Liste, ist aber erneut erwähnenswert. Ihr verwandelt Euer iOS-Gerät in ein Speicherlaufwerk, auf das unter Windows oder macOS zugegriffen werden kann.

) (In-App-Käufe): Diese App war bereits in anderen Ausgaben der Liste, ist aber erneut erwähnenswert. Ihr verwandelt Euer iOS-Gerät in ein Speicherlaufwerk, auf das unter Windows oder macOS zugegriffen werden kann. Safety Foto+Video Pro ( EUR 4,49 ) (In-App-Käufe): Ihr möchtet nicht, dass Eure Freunde oder der Rest der Familie in Euren Videos und Fotos auf iPhone oder iPad herumschnüffeln? Schützet Eure Dateien in dieser App mit einem Passwort.

) (In-App-Käufe): Ihr möchtet nicht, dass Eure Freunde oder der Rest der Familie in Euren Videos und Fotos auf iPhone oder iPad herumschnüffeln? Schützet Eure Dateien in dieser App mit einem Passwort. Thunderspace Rain Sleep Sounds ( EUR 3,40 ) (In-App-Käufe): Viel zu tun auf der Arbeit? Legt diese Naturgeräusche ein, um den Geist zu beruhigen und vielleicht sogar eine Siesta zu halten.

Kostenlose iOS-Spiele

Marbloid ( EUR 3,40 ): Auf der Suche nach einem Spiel mit Vaporwave-Soundtrack und -Ästhetik? Dann seid Ihr bei diesem "Murmel-Jump'n'Run" richtig, das euch Ben auch bereits in einem Artikel ans Herz gelegt hat.

): Auf der Suche nach einem Spiel mit Vaporwave-Soundtrack und -Ästhetik? Dann seid Ihr bei diesem "Murmel-Jump'n'Run" richtig, das euch Ben auch bereits in einem Artikel ans Herz gelegt hat. Rush Runner Train Surf 3D ( EUR 1,09 ): Traditionelles Endloslaufspiel mit guter Bewertung und farbenfroher Grafik.

): Traditionelles Endloslaufspiel mit guter Bewertung und farbenfroher Grafik. Tales of the Neon Sea ( EUR 4,49 ): Was kommt dabei raus, wenn man eine Cyberpunk-Story mit Retro-Grafik paart? Genau, dieses Adventure!

): Was kommt dabei raus, wenn man eine Cyberpunk-Story mit Retro-Grafik paart? Genau, dieses Adventure! Dirty Revolver ( EUR 2,29 ): Dirty Revolver versetzt Euch in den Wilden Westen, wo Ihr Eure Familie rächen wollt. Nicht so fancy wie dieses eine gewisse Wildwest-Game, aber was soll's, richtig?

): Dirty Revolver versetzt Euch in den Wilden Westen, wo Ihr Eure Familie rächen wollt. Nicht so fancy wie dieses eine gewisse Wildwest-Game, aber was soll's, richtig? Super-Lines ( EUR 3,49 ) (In-App-Käufe): futuristische, neonfarbene Version des Klassikers Snake, einschließlich eines Zwei-Spieler-Modus.

) (In-App-Käufe): futuristische, neonfarbene Version des Klassikers Snake, einschließlich eines Zwei-Spieler-Modus. Total Conversion ( EUR 1,09 ) (In-App-Käufe): Dominiert die anderen Zellen, indem Ihr die Eigenschaften jeder Kategorie auf dem Spielfeld ausnutzt.

So, das war die Liste des Wochenendes! Denkt daran, dass diese Apps nur vorübergehend kostenlos sind. Es ist also möglich, dass, wenn Ihr diesen Artikel zu spät lest, einige Vorschläge bereits wieder als kostenpflichtig gelistet werden.

Wie auch immer, unser Team veröffentlicht jede Woche zwei Versionen der Liste. Habt Ihr einen Fehler gefunden, ist eine Anwendung nicht mehr kostenlos oder Ihr habt einen Tipp für uns? Dann schreibt uns eine Nachricht oder hinterlasst unten einen Kommentar.

Welche anderen vorübergehend kostenlosen Apps würdet Ihr der NextPit-Community empfehlen?