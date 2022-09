Kostenlos für Android & iOS: Diese Pro-Apps sind derzeit gratis

Es ist Samstag und somit gibt es bei NextPit wieder Apps und Spiele für Android-Handys und iPhones . Wie immer handelt es sich um kostenlose Angebote und wie immer halten diese auch nicht lange vor – also beeilt Euch mit dem Herunterladen!

Google Play Store und der Apple AppStore haben wieder ein paar Deals ausgespuckt, die wir Euch nicht vorenthalten wollen. In unserer Liste unten haben wir diese aber nur wie an einer Perlenkette aneinandergereiht. Soll heißen, dass wir die Apps im Gegensatz zu unseren fünf besten Apps der Woche nicht noch auf Qualität und mögliche In-App-Käufe gecheckt haben. Bedenkt das also beim Installieren.

Tipp: Installiert Euch spannende Apps auch dann, wenn Ihr derzeit keine Verwendung habt. So wandern sie in Euren Besitz und bleiben das auch, wenn Ihr sie direkt wieder vom Handy werft. Bei Bedarf installiert Ihr Euch den Spaß dann einfach wieder neu.

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps sind kostenlos für Android

Smart QR Code Scanner Pro ( 0,99 € ): TSmart QR Scanner ist das schnellste QR- und Barcode-Scanner-Tool für Android, zumindest behauptet es das. Es ist mehr als nur ein Scanner, denn Ihr könnt auch eigene QR/Barcodes erstellen. Die Pandemie hat das Scannen von QR-Codes für fast jeden zur Pflicht gemacht, daher ist es praktisch, diese App auf dem Handy zu haben!

SnagID ( 4,99 € ): SnagID ist eine mobile App, mit der Ihr einen Inspektionsbericht für ein Baustellenaudit oder eine professionelle Pannenliste im PDF- oder XLS-Format erstellen könnt und die auch mehrere Sprachen unterstützt.

Gallery ( 3,99 € ): Gallery ist eine intelligente Fotoalbum-App, die Eure Fotos und Videos in Momenten organisiert und es Euch ermöglicht, die besten Momente des Lebens noch einmal zu erleben und zu teilen.

Rainsee Browser ( 0,99 € ): Rainsee Browser ist ein schneller, benutzerfreundlicher und sicherer Webbrowser, aber da er von nur einer Person entwickelt wurde, gibt es einige Einschränkungen. Nicht, dass jemand behauptet, wir hätten nicht gewarnt.

Diese Handyspiele sind kostenlos für Android

Epic Heroes War ( 0,99 € ): Epic Heroes War ist ein Echtzeit-Strategiespiel, das Online-Side-Scroller-Verteidigung mit RPG kombiniert. Baut eine mächtige Armee auf und schlachtet feindliche Horden in Quests und Schlachten mit anderen Spielern ab!

Broken Words PRO ( 1.49 € ): Broken Words PRO ist ein neues Wortsuchspiel, das Euer Wissen über englische Wörter und ihre Definitionen auf unterhaltsame und herausfordernde Weise testet und trainiert.

Space Shooter: Galaxy Attack ( 0,99 € ): Wie fantastisch sind Eure Reflexe? Space Shooter: Galaxy Attack stellt Euren Mut auf die Probe, wenn Ihr Euch zahlreichen außerirdischen Lebensformen stellt, die Eure Existenz auslöschen wollen. Besser sie als Ihr!

ShapeOminoes ( 1.49 € ): Das Ziel dieses Spiels ist einfach für alle, die Puzzlespiele lieben: Eure Aufgabe ist es, eine zufällig generierte Form dreimal mit verschiedenen Arten von Ominoes zu füllen.

Dungeon Princess ( 0,99 € ): Dies ist ein interessantes Rollenspiel mit einer relativ einfachen Steuerung. Es kann ziemlich hektisch werden, wenn es darum geht, Züge auszuführen, da alle Charaktere, Spieler und Feinde, gleichzeitig angreifen können. Gutes Timing ist hier also gefragt.

Crazy Halloween Puzzle ( 0,99 € ): Ein weiteres Puzzlespiel, bei dem Ihr die Chips entweder horizontal oder vertikal vertauscht, um sie in einer Linie, T-Form oder L-Form anzuordnen. Wenn Ihr 4 oder mehr Chips zusammenbringt, erhaltet Ihr ein Power-Up, das Euch hilft, im Spiel weiterzukommen.

Teach your monster to read ( 5,99 € ): Teach Your Monster to Read ist ein preisgekröntes Phonetik- und Lesespiel für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, das von über 30 Millionen Menschen weltweit genutzt wird.

Bricks Crash ( 0,99 € ): Euer Ziel ist es, die Steine auf dem Spielbrett zu zerstören, indem Ihr so viele Punkte wie möglich sammelt. Das erreichst Ihr, indem Ihr sie mit gleichfarbigen Bällen beschießt.

Magnetic Balls HD ( 0,99 € ): Hier versucht Ihr, alle Kugeln vom Brett zu räumen und so viele Punkte wie möglich zu erzielen, indem wir sie mit weiteren Kugeln abschießt.

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Diese Apps sind kostenlos für iOS

Military Retire Pay ( 1,99 € ): Habt Ihr Eurem Land als Soldat gedient? Dann ist die App "Military Retire Pay" genau das Richtige für Euch, denn sie wurde speziell dafür entwickelt, um Eure aktuellen, vergangenen und zukünftigen Militärbezüge nach Dienstgrad und Dienstjahren anzuzeigen.

Bilder-Roulette ( 0,99 € ): Mit Picture Roulette könnt Ihr Eure Fotos mit zufälligen Filtern und Effekten aufpeppen und mit einem einzigen Klick einen Datumsstempel auf Eure Fotos setzen.

Walker Schrittzähler ( 2,99 € ): Trackt Eure täglichen Schritte, Entfernung, Aktivität, Trainingseinheiten, Wasseraufnahme, Ernährung und Schlafdaten auf unterhaltsame, interaktive Weise.

Bed Time ( 0,99 € ): Die meisten Handys haben bereits einen Wecker, braucht man also eine App? Vielleicht ja, wenn Ihr nach einer einfachen und eleganten Uhr sucht, die die Zeit so angenehm und gut lesbar wie möglich anzeigt. Es gibt auch einen Dunkelmodus, der die Helligkeit verringert, so dass die Uhrzeit gut lesbar bleibt, was die App ideal für den nächtlichen Einsatz als Nachttischuhr macht.

Diese Handyspiele sind kostenlos für iOS

The Woman From The Window Game ( 0,99 € ): Wollt Ihr eine (un)angenehme Überraschung erleben? Ihr seid ganz allein und auf der Suche nach dem Weg werdet Ihr sicherlich verschiedene Überraschungen finden – Überraschungen der unangenehmen Art!

Blut Aerna ( 1,99 € ): Dies ist ein Titel, den Ihr einfach spielen könnt, um etwas Dampf abzulassen. Es behauptet, ein "immersives Hack 'n' Slash-Spiel" zu sein, also besorgt Euch die mächtigsten Fähigkeiten und wischt mit Euren Feinden den Boden!

Ninjas Infinity ( 1,99 € ): In diesem authentischen 2D-Unendlichkeits-Actionspiel im Cartoon-Stil könnt Ihr aus einem Quartett von Ninjas wählen. Ihr kämpft Euch durch zahlreiche Hindernisse wie böse Ninjas, Ninjahunde, Monster, Halbmenschen und Zombies.

Re:Factory ( 3,99 € ): In diesem Sandbox-Strategiespiel könnt Ihr eine ganze Welt nach Euren Vorstellungen neu errichten. Eure Aufgabe ist es, auf einem fremden Planeten eine Fabrik zu errichten, die nach Euren Gesetzen funktioniert.

Pixel Push Football ( 1,99 € ): Pixel Push Football ist ein Arcade-Spiel, das sich nicht dafür entschuldigt, ein solches zu sein. Es bietet ein physikgesteuertes Gameplay, das auf den Regeln des Papierfußballs basiert. Wenn Ihr es satt habt, mit der KI zu spielen, gibt es immer andere menschliche Gegner, um Eure Strategien auszuprobieren.

Wir hoffen, dass unsere Bemühungen nicht umsonst waren und dass Ihr einige interessante neue Apps gefunden habt. Falls nicht, melden wir uns Anfang nächster Woche mit weiteren Vorschlägen zurück – und wir sind sicher, dass dann etwas Passendes dabei ist! Habt Ihr eine kostenpflichtige App in der Liste entdeckt? Dann würden wir uns freuen, wenn Ihr uns in den Kommentaren einen Hinweis gebt!