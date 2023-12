Nur für kurze Zeit: Diese Apps für Android & iOS sind gerade kostenlos

Wir rasen förmlich auf Weihnachten zu in dieser Woche. Hoffentlich findet Ihr dennoch Zeit, ein paar neue Spiele oder Apps für Euer iPhone oder Android -Handy zu installieren. Denn wie immer gilt auch heute wieder, dass diese Titel nur für kurze Zeit kostenlos zu haben sind.

Denkt auch heute wieder beim Herunterladen daran, dass wir die Apps und Mobile Games im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht auf Qualität, versteckte Kosten- oder Datenfallen gecheckt haben. Und noch ein Hinweis, bevor Ihr weiterscrollt zu den Downloads: Wir wissen nicht, wie lange die Downloads kostenlos bleiben. Der Spaß kann also schnell vorbei sein! Meldet Euch gerne in den Kommentaren, sobald Ihr über einen Link stolpert, hinter dem sich ein wieder kostenpflichtiges Game bzw. eine kostenpflichtige App versteckt – dann streichen wir es aus der Liste.

Ihr möchtet selbst im Netz nach kostenlosen Apps forschen? So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Tipp: Stolpert Ihr hier über eine interessante App, für die Ihr aber aktuell keine Verwendung habt, installiert sie trotzdem! Danach löscht Ihr sie einfach wieder. So landet sie in Eurer App-Bibliothek und Ihr könnt sie später jederzeit wieder kostenlos installieren.

Android-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Memorize: Learn Spanish Words ( 6,99 € ): Es ist nie zu spät, mit dem Lernen einer neuen Sprache zu beginnen. Mit dieser App könnt Ihr das Tempo beim Spanischlernen erhöhen.

): Es ist nie zu spät, mit dem Lernen einer neuen Sprache zu beginnen. Mit dieser App könnt Ihr das Tempo beim Spanischlernen erhöhen. Mandala Maker ( 0,49 €) : Ihr müsst keine wahnsinnig kreativen Künstler sein, um mit dieser App komplizierte Mandalas zu zeichnen.

Android-Spiele

The Rich King ( 0,99 € ) : Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie das Leben wäre, wenn Ihr stinkreich wärt? Findet es in diesem Spiel virtuell heraus!

: Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie das Leben wäre, wenn Ihr stinkreich wärt? Findet es in diesem Spiel virtuell heraus! Merge City Premium ( 4,99 € ) : Baut in diesem Spiel Eure virtuelle Stadt von Grund auf neu auf. Sie wird bestenfalls Eure ganz eigene Handschrift tragen.

: Baut in diesem Spiel Eure virtuelle Stadt von Grund auf neu auf. Sie wird bestenfalls Eure ganz eigene Handschrift tragen. Ruby Square ( 0,99 € ) : Ein Puzzlespiel, bei dem Ihr ein farbiges Quadrat dreht, damit es zu den umliegenden Quadraten passt.

: Ein Puzzlespiel, bei dem Ihr ein farbiges Quadrat dreht, damit es zu den umliegenden Quadraten passt. Live or Die: Survival Pro ( 0,49 € ) : Liebt Ihr Überlebensspiele? Dann ist dies das perfekte Spiel für Euch, in dem Ihr Euch Euren Weg durch eine düstere Zukunft bahnt.

: Liebt Ihr Überlebensspiele? Dann ist dies das perfekte Spiel für Euch, in dem Ihr Euch Euren Weg durch eine düstere Zukunft bahnt. Shadow Survival ( 0,99 € ): Ihr kämpft gegen die ganze Welt. Habt Ihr das Zeug dazu, unendliche Horden von Feinden zu besiegen?

iOS-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Panographic Photo ( 1,99 e ): Mit dieser App könnt Ihr verschiedene Fotos zusammenfügen, um einen ganz neuen Look zu erhalten.

Mit dieser App könnt Ihr verschiedene Fotos zusammenfügen, um einen ganz neuen Look zu erhalten. TILA: Sleep, Meditation & Calm ( 2,99 € ): Wollt Ihr besser schlafen? Diese App behauptet, dass sie Euch helfen kann, schneller als sonst ins Traumland zu gelangen.

Wollt Ihr besser schlafen? Diese App behauptet, dass sie Euch helfen kann, schneller als sonst ins Traumland zu gelangen. Videdit ( 0,99 € ): Ein nützliches Tool zur Videobearbeitung auf Eurem iPhone.

): Ein nützliches Tool zur Videobearbeitung auf Eurem iPhone. Face Story Pro ( 2,99 € ): Seid wie T-1000, indem Ihr Euer Gesicht durch den Morphing-Prozess in ein anderes verwandelt.

Seid wie T-1000, indem Ihr Euer Gesicht durch den Morphing-Prozess in ein anderes verwandelt. ColorCamera - Color Picker ( 0,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr die perfekte Farbe aus Eurer Fotosammlung auswählen.

iOS-Spiele

Shock Clock Arcade ( 0,99 € ) : Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ihr verliert, aber wie schnell und weit kommt Ihr mit Euren Reflexen?

: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ihr verliert, aber wie schnell und weit kommt Ihr mit Euren Reflexen? Pepi Bath 2 ( 3,99 € ) : Nicht alle Kinder lieben Ihr Bad. Vielleicht macht es ihnen mit dieser App so viel Spaß, dass sie das nächste Mal ihre Zehen in die Badewanne stecken, ohne schreiend und tretend hineingezerrt zu werden?

: Nicht alle Kinder lieben Ihr Bad. Vielleicht macht es ihnen mit dieser App so viel Spaß, dass sie das nächste Mal ihre Zehen in die Badewanne stecken, ohne schreiend und tretend hineingezerrt zu werden? Neo Monsters ( 0,99 € ): Fangt Monster. Trainiert sie. Lasst sie mit anderen Monstern kämpfen. Gewinnt und verbessert die Monster. Repeat.

Fangt Monster. Trainiert sie. Lasst sie mit anderen Monstern kämpfen. Gewinnt und verbessert die Monster. Repeat. 2 Spieler - 1 Gerät ( 0,99 € ) : Wenn Ihr nicht viele Geräte habt, aber zwei zankende Kinder, die Ihr beschäftigen müsst, ist dieses Spiel für ein einziges Handy ideal.

: Wenn Ihr nicht viele Geräte habt, aber zwei zankende Kinder, die Ihr beschäftigen müsst, ist dieses Spiel für ein einziges Handy ideal. Rain Drop Catcher ( 1,99 € ): Fangt fallende Regentropfen in diesem reflexorientierten Spiel.

So, das war's erst einmal mit der Auswahl an kostenlosen Apps und Spielen für den ersten Teil der Woche. Wir hoffen, dass für Euch was Spannendes dabei war. Samstag folgt dann die zweite Rutsche der Woche!