Fossibot F2400 im Test: Das sollte jede Powerstation können

Die F2400 von Fossibot ist der nächste Aufschlag des chinesischen Herstellers für eine effiziente Powerstation als Zwischenspeicher und Notstromversorgung. Wie schon bei der F3600 verzichtet Fossibot auch bei der F2400 auf eine App. Dafür bietet die kompaktere Fossibot-Powerstation eine große Anschluss-Palette mit ganzen 13 Ports. Ob Fossibot mit der 2-kWh-Powerstation die nächste ernst zu nehmende Powerstation-Empfehlung bietet, lest Ihr im ausführlichen Test von nextpit.

Ladeleistung an Powerstation regulierbar

Auf den Schutz der Ein- und Ausgänge legt Fossibot besonderen Wert. Das geht sogar so weit, dass Fossibot an der F2400 klappbare Abdeckungen für die Lüftungen verbaut. Einen Erdungsport, wie ihn die Bluetti AC70 (zum Test) oder die Bluetti AC180 (zum Test) haben, gibt es bei der Fossibot F2400 allerdings nicht.

Das besondere Merkmal der Fossibot F2400 ist und bleibt der Drehregler, mit dem Ihr die Eingangsleistung einstellen könnt. Welche Vorteile sich Euch damit bieten, lest Ihr im nächsten Abschnitt dieses Testberichts.

Wie üblich bei Powerstations, habt Ihr auch bei der F2400 für jeden Ausgangstyp (Gleich- oder Wechselstrom) und um die Powerstation selbst ein- und auszuschalten eine separate Taste. Der Bildschirm zeigt Euch mit kleinen Icons an, welche Stromzufuhr(en) aktiviert ist beziehungsweise sind. Wenn Ihr Probleme haben solltet, die Powerstation im Dunkeln zu bedienen, hilft Euch die integrierte Lampe weiter.

Lasst uns mit der schlechten Nachricht beginnen: Es gibt keine unterstützende App. Im Umkehrschluss bedeutet das für Euch: Ihr müsst die Powerstation mit den wenigen Tasten steuern. Fairerweise muss man Fossibot zugutehalten, dass sie diesen “Nachteil” gut in den Hintergrund drängen – und das mit ganz einfachen Mitteln.

Fossibot verbaut für jede Anschlussart eine Taste, mit der Ihr die Ports ein- und ausschaltet. Eine unterstützende App stellt Euch Fossibot nicht zur Seite. Der Hersteller schafft es aber, die fehlende Bedienungsmöglichkeit anderweitig an der Powerstation zu ergänzen.

Akku und Leistung

Fossibots F2400 ist ein kompakter Alleskönner. Bei Bedarf spuckt die Powerstation bis zu 2.400 W aus. Optional könnt Ihr die F2400 in Verbindung mit dem SP200 auch als Solargenerator verwenden.

Gefällt:

Pass-Through-Ladefunktion

USV-Funktion

Ladeleistung manuell einstellbar

3-in-1-Kabel beim Solarpanel

Gefällt nicht:

-

Die Fossibot F2400 zeigt in den nextpit-Benchmarks eine Top-Leistung. Im Test benötigt die 2-kWh-Powerstation für eine volle Ladung 2.127 Wh. Beim Entladen können wir davon 1.659 Wh nutzen, was einem 78-prozentigen Anteil der aufgewendeten Ladeenergie entspricht. Zum Vergleich: Die bislang effizienteste Powerstation, die Jackery Explorer 2000 Plus, glänzt im ausführlichen Test mit einer Effizienz von satten 85 Prozent.

nextpit erklärt Euch: Das bedeuten Kapazität und Ladezyklen

Bei der Ausgangsleistung offenbart die F2400 eine weitere Stärke. Ihr könnt mit konstanten 2.400 W Ausgangsleistung rechnen – bei einer moderaten Lautstärke von 55 db. Außerdem gibt es eine Pass-Through-Ladefunktion. Mit anderen Worten: Ihr könnt die Fossibot-Powerstation zur selben Zeit ent- und beladen.

Die Fossibot F2400 bietet respektable 2.400 W Leistung. Die Effizienz bleibt dabei nicht außen vor – diese liegt im guten Durchschnitt bekannter Powerstation-Marken. / © nextpit

Wie schon eingangs erwähnt, verbaut Fossibot einen Drehregler an der Vorderseite, um die Eingangsleistung zu regulieren. Dabei lädt die F2400 mit höchstens 1.100 W aus der Steckdose. Der Clou ist simpel: Je langsamer Ihr die F2400 ladet, desto mehr schont Ihr den LiFePO4-Akku, der laut Fossibot für 3.500 Zyklen ausgelegt ist.

Fossibot verspricht, dass die F2400 nach exakt zwei Stunden vollgeladen ist. Ganz bestätigen können wir das nicht: in unserem Praxis-Test benötigt die Fossibot-Powerstation 2,5 Stunden. Optional könnt Ihr Solarpanels mit maximal 500 W an die F2400 ranhängen. Fossibots eigener Vorschlag für Solarstrom ist das SP200-Solarpanel.

Auf dem Papier deutet vieles darauf hin, dass es sich beim Fossibot SP200 um ein solides Solarmodul handelt. Fossibot gibt die Umwandlungsrate mit 23,4 Prozent an. Noch dazu könnt Ihr das SP200 bei Eurem Camping-Trip leichtem Regen aussetzen – die IP67-Zertifizierung macht es resistent gegen Wasserspritzer.

Lest auch: die besten faltbaren Solarpanels im Test und Vergleich

Das SP200 hat magnetische Tragegriffe, mit denen Ihr das Panel in Sekundenschnelle zusammengefaltet habt. / © nextpit

Ein genauerer Blick bestätigt unsere Annahme. Das Solarmodul lässt sich zügig auf- und abbauen. Von Vorteil sind die verstellbaren Ständer, mit denen Ihr Euch an der hoch- oder tief stehenden Sonne orientieren könnt. Beim Zusammenklappen helfen Euch die magnetischen Tragegriffe und der Klettverschluss zentral an der Rückseite des Solarpanels.

In diesem Zusammenhang wichtig: So verbindet Ihr Eure Powerstation mit einem Solarpanel

An der Rückseite des SP200 bringt Fossibot Klettverschlüsse an. Noch dazu gibt es verstellbare Ständer. / © nextpit

Eine Einspeisefunktion hat die Fossibot F2400 nicht – dafür könnt Ihr sie als Zwischenspeicher für Eure Inselanlage nutzen, wenngleich die maximal mögliche Solarleistung mit 500 W eher begrenzt ist. Eine weitere praktische Einsatzmöglichkeit ist der Einsatz als unterbrechungsfreie Notstromversorgung (USV). Die Fossibot F2400 ist imstande, Eure Geräte weiter im Betrieb zu halten, wenn sie zwischen Verbraucher und Netz geschaltet ist und bei Euch unerwartet der Strom ausfällt.