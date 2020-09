Der schlimmste Handy-Quäler hat das LG Wing auseinander genommen

Zack von JerryRigEverything auf YouTube nimmt seit Jahren Smartphones auseinander. Dabei benutzt er nicht nur kleine Schraubendreher, Plastikhebel und Mini-Zangen. Zack biegt, quetscht, kratzt und zündet alles an, was ihm über den Weg läuft. Das neueste Opfer des Muskelmannes: das LG Wing mit schwenkbarem Display.

Das LG Wing scheint sehr gut reparabel zu sein

Zu Beginn des Videos dürften Fans von ungewöhnlicher Hardware bereits dahinschmelzen: Wie smooth sich das Display des LG Wing drehen lässt, ist einzigartig und schon im Video höchst befriedigend anzusehen. Der Kanal JerryRigEverything ist allerdings nicht für seine Zärtlichkeit bekannt. So geht es schnell zur Sache: Mit dem Heißluftföhn wird zunächst das Gehäuse des LG Wing erhitzt, um den Kleber zu lösen, der die Glasrückseite im Rahmen hält.

Die Rückseite des LG Wing ist dann schnell vom Rest der Hardware gelöst. Auffällig ist sofort: Nicht nur die Konnektoren, sondern das gesamte Smartphone macht im Video den Eindruck, ein "Little Lego" zu sein, wie Zack bei gut reparierbaren Smartphones mit vielen einfachen Steckverbindungen der Teile betont. Keine Pull-Straps am Akku, die den Austausch der Batterie erschweren könnten. Zack hat das LG Wing am Ende des Videos in sämtliche Einzelteile zerlegt, ohne etwas kaputt zu machen.

Das LG Wing ist ein faszinierendes und innovatives Smartphone. / © NextPit

Besonders spannend ist die Verbindungsstelle zwischen dem großen 6,8 Zoll-Display und dem kleineren Display unten. Im Video oben könnt Ihr Euch genau ansehen, wie LG diese neue Technik konzipiert hat. LG ist zudem der erste Hersteller, der mit seinem Explorer-Projekt ein Smartphone mit schwenkbarem Display auf den Markt gebracht hat, und wir dürfen gespannt sein, ob andere Hersteller sich diese faszinierende neue Technik abgucken werden.

