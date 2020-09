iPhone 12: Apples Vorstellung des neuen Smartphones naht mit großen Schritten

Nach dem Event zur Apple Watch und iPad steht uns die große Ankündigung aus Cupertino noch bevor. So sollen wir noch Tage von der Vorstellung entfernt sein.

Seit der Präsentation der neuen Apple Watch Series 6 und dem iPad Air war es etwas ruhiger zum iPhone 12 geworden. Diese Ruhe wurde nun jedoch gebrochen, nachdem Marc Allera, CEO der britischen Netzanbieter BT und EE, in einer internen Präsentation sagte, dass „wir nur noch wenige Tage von Apples nächstem großen Start entfernt“ sind. Die Rede ist dabei von einem iPhone mit 5G. Dies sei laut Allera ein wichtiger Schritt für den neuen Mobilfunkstandard.

Wie MacRumors weiter schreibt, soll sich auch Eddy Cue Teil in der Präsentation gezeigt haben. Cue, Apples Senior Vice President of Internet Software and Services, lobte EE darin dafür, dass dieser der erste Mobilfunkanbieter sei, welcher ein Bundle aus Smartphone und mehreren Apple-Diensten – Apple Music, Apple Arcade und Apple TV+ – anbietet.

Apples Eddy Cue zeigte sich im Rahmen der internen Präsentation / © MacRumors

iPhone 12: Gerüchte zum Launch am 13. Oktober

Es war bereits bekannt, dass Apple die Vorstellung seines neuen iPhones um einige Woche verschieben würde. Entsprechende Gerüchte bestätigte das Unternehmen vor einigen Monaten selbst. Es ist jedoch bislang unklar, wie lang diese Verzögerung wirklich sein wird.

Ein neuer Bericht von AppleInsider besagt, dass Apple die Vorstellung angeblich für Dienstag, den 13. Oktober, plane. Die Vorbestellungen der neuen iPhones sollen dann am Freitag, den 16. Oktober, beginnen. Die Quelle des Berichts sagte, dass sie bei einem Mobilfunkanbieter in den Niederlanden arbeitet.

In diesem Jahr erwarten uns angeblich vier Modelle des neuen iPhone. Dazu zählen angeblich ein „iPhone 12 Mini“ mit 5,4-Zoll-Display, das reguläre „iPhone 12“ sowie ein „iPhone 12 Pro“ mit 6,1-Zoll-Bildschirmen und ein 6,7-Zoll-Flaggschiff – das „iPhone 12 Pro Max“. Die Pro-Modelle sollen angeblich einen LiDAR-Scanner erhalten, der auch im aktuellen iPad Pro zu finden ist. Alle Modelle sollen im 5G-Netz funken können. Das ultra-schnelle mmWave soll jedoch nur von einigen Modellen in einigen ausgewählten Ländern unterstützt werden.