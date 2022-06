Mega-Bundle für Samsung-Fans: S22 mit Classic-Watch für 1€ bei o2

Samsungs neuestes Flaggschiff ist erst im Februar dieses Jahres auf den Markt gekommen. Zwar finden wir im Netz immer wieder gute Angebote für das Samsung-Flaggschiff, bei o2 könnt Ihr das Handy jetzt aber für eine Anzahlung von einem Euro kaufen. Der Clou: Ihr bekommt die Samsung Galaxy Watch 4 Classic in der 46-mm-Version umsonst dazu, wenn Ihr Euch für den Geburtstags-Tarif o2 Grow entscheidet.

Beim Samsung Galaxy S22 ist direkt klar, worauf der Fokus in diesem Jahr liegt – auf einer leistungsstarken Kamera. Die Hauptkamera löst mit 50 Megapixeln im Weitwinkel auf. Hinzu kommt eine 12 Megapixel starke Ultraweitwinkelkamera sowie eine 10 Megapixel Telekamera auf der Rückseite. In einem Punch-Hole ist zudem eine 10 Megapixel starke Frontkamera in das 6,1 Zoll große AMOLED-Display eingelassen. Wollt Ihr Euch noch einmal genauer über das Handy informieren, lest unseren Testbericht zum Samsung Galaxy S22.

Lohnt sich das Samsung-Bundle von o2?

Beide Geräte könnt Ihr Euch im o2-Grow-Tarif sichern. Bei diesem handelt es sich um ein spezielles Geburtstagsangebot, denn Ihr startet zwar mit 40 GB Datenvolumen, bekommt jedes Jahr jedoch 10 GB Datenvolumen hinzu. Dabei handelt es sich um eine Allnet-Flat im 5G-Netz der Teléfonica und einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten. Alle Details wie immer in unserem Überblick.

o2 Grow-Überblick Eigenschaft S22 + o2 Grow Datevolumen 40 GB + 10 GB jährlich Allnet-Flat? Ja 5G? Ja Mindestlaufzeit 36 Monate Monatliche Kosten 41,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Versandkosten 4,99 Euro Anschlusspreis - Gesamtkosten 1.517,63 Euro Zum Angebot

Ihr könnt den Vertrag auch auf 24 Monate abschließen, zahlt dann allerdings bereits 56,99 Euro im Monat. Das Samsung Galaxy S22 kostet Euch aktuell 715 Euro und für die Galaxy Watch 4 Classic zahlt Ihr ebenfalls rund 205 Euro, würdet Ihr Euch die Geräte aktuell im Einzelhandel kaufen. Der o2 Grow kostet Euch 29,99 Euro monatlich, schließt Ihr ihn ohne einen Vertrag ab. Somit spart Ihr ganze 482 Euro mit diesem Bundle. Allerdings bindet Ihr Euch auch recht lange an den Anbieter.

Ihr könnt somit nicht nur Euer gesamtes Samsung-Ökosystem errichten oder erweitern, sondern erhaltet durch den Tarif noch eine weitere kostenlose SIM-Karte, die Ihr in Euer Tablet oder in ein weiteres Smartphone einsetzen könnt. Der Deal ist also definitiv einen Blick wert, solltet Ihr nicht nur ein Top-Smartphone wollen, sondern dabei auch noch das Ökosystem rund um das Handy aufbauen zu können.

Was haltet Ihr von dem Deal? Bevorzugt Ihr abgeschlossene Ökosysteme eines Herstellers oder mixt Ihr Eure Geräte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel ist als Teil einer Kooperation mit o2 entstanden.