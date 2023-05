Mehr Bandbreite und 15 GB für 9,99 €: Blau.de mit Mega-Angebot

Immer wieder finden sich im Netz interessante Tarif-Deals, die es wirklich in sich haben, allerdings ist gerade die Bandbreite ein häufiges Manko und jetzt könnt Ihr auch beim Mobilfunkanbieter Blau.de hier deutlich mehr erwarten. Denn bisher galten hier 25 MBit/s im Download und 11,2 MBit/s im Upload als Norm, allerdings erhöhen sich diese Werte nun drastisch. Der Mobilfunkanbieter erhöht die Werte jetzt nämlich auf 50 MBit/s beziehungsweise 32 MBit/s.

Allerdings erhöht Blau.de nicht nur die Download- und Upload-Bandbreite seiner Mobilfunktarife, sondern senkt auch noch die monatlichen Kosten der zwei größten Allnet-Flatrates aus dem Portfolio. So könnt Ihr Euch beispielsweise mit der Allnet-Flat Plus 15 GB im 4G-Netz der Telefónica für gerade einmal 9,99 Euro im Monat sichern. Außerdem entfallen jegliche Bereitstellungsgebühren.

Darum lohnen sich die Deals von Blau.de.de

Für alle Tarife von Blau.de.de gilt die neue erhöhte Internet-Geschwindigkeit. Zusätzlich könnt Ihr bei allen Tarifen selbst entscheiden, ob Ihr eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten eingehen möchtet oder lieber monatlich kündigt. Wählt Ihr die zweite Option, müsst Ihr allerdings eine Anschlussgebühr in Höhe von 29,99 Euro zahlen. Wie die Tarife genau aussehen und welche Rabatte es gibt, entnehmt Ihr der nachfolgenden Tarif-Check-Tabelle.

Blau.de-Übersicht Eigenschaft Blau.de Allnet Flat L Blau.de Allnet Flat XL Blau.de Allnet Flat Plus Blau.de Allnet Flat Max Netz Telefónica Telefónica Telefónica Telefónica Datenvolumen 5 GB 10 GB 15 GB 20 GB Bandbreite Download 25 MBit/s 50 MBit/s 25 MBit/s 50 MBit/s 25 MBit/s 50 MBit/s 25 MBit/s 50 MBit/s Bandbreite Upload 11,2 MBit/s 32 MBit/s 11,2 MBit/s 32 MBit/s 11,2 MBit/s 32 MBit/s 11,2 MBit/s 32 MBit/s 5G Nein Nein Nein Nein Mindestlaufzeit 24 Monate oder monatliche Kündigung 24 Monate oder monatliche Kündigung 24 Monate oder monatliche Kündigung 24 Monate oder monatliche Kündigung Monatliche Kosten 5,99 Euro 7,99 Euro 12,99 Euro 9,99 Euro 14,99 Euro 11,99 Euro Anschlussgebühr (24 Monate) Entfällt Entfällt Entfällt Entfällt Anschlussgebühr (ohne Laufzeit) 29,99 Euro 29,99 Euro 29,99 Euro 29,99 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 143,76 Euro 191,76 Euro 239,76 Euro 287,76 Euro Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif*

Die Angebote sind durchaus interessant, denn der Preis pro GB ist geringer, je größer Euer Tarif ist. So kostet Euch 1 GB in der Blau.de Allnet Flat L noch rund 1,20 Euro, während Ihr für in der Blau.de Allnet Flat Plus nur noch 0,66 Euro pro GB zahlen müsst. Generell gilt hier, dass die geringen Kosten wirklich spannend sind, denn Ihr erhaltet für jeweils 2 Euro mehr im Monat direkt 5 GB Datenvolumen obendrauf.

Außerdem spart Ihr bei besagtem Plus.-Tarif gerade 72 Euro, da Ihr 3 Euro im Monat weniger zahlen müsst. Achtet allerdings darauf, dass die Kosten nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten wieder steigen und auch das Datenvolumen anschließend auf 8 GB fällt.

Auch wenn die Bandbreite erhöht wurde, ist diese noch nicht konkurrenzfähig mit den 300 MBit/s von o2. Allerdings reicht die neue Geschwindigkeit durchaus, um Euch während einer längeren Reise mit Eurer Lieblingsserie zu vergnügen. Auch das fehlende 5G dürfte für die meisten noch verkraftbar sein, wodurch diese Deals definitiv einen Blick wert sind.

Was haltet Ihr von den Tarifen? Habt Ihr schon Erfahrungen mit Blau.de gemacht? Lasst es uns wissen!