Der 15. Dezember ist Flagship-Day! Motorola und Oppo präsentieren Foldables und das Moto X40

Das Oppo auch dieses Jahr am 14. und 15. Dezember seinen INNO Day feiert, war zu vermuten. Nun hat der OnePlus-CEO und Oppo-Produkt-Manager Pete Lau ganz offiziell via Twitter zum 15. Dezember geladen. Erwartet wird das Oppo Find N2 und Find Flip. Doch Mitbewerber Motorola möchte ebenfalls die Gunst der Stunde nutzen und am selben Tag das Moto X40 präsentieren, welches bei uns als Motorola Edge 40 Pro erscheinen wird.

Am 15.12. finden gleich zwei Launch-Events statt

Motorola präsentiert sein Moto X40

Oppo präsentiert die Find-N2-Serie