Netflix, Amazon & Disney+: Filme und Serien in der Neujahrs-Woche

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten mit 30 neuen Filmen und Serien in das neue Jahr 2023. Zu den Highlights zählen The Rig, Star Wars: The Bad Batch und Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Wir zeigen euch die Neustarts im Überblick.

Das neue Jahr eröffnet man bei Netflix mit dem Historienfilm Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. In den Hauptrollen: Christian Bale, Harry Melling und Gillian Anderson. Außerdem zeigt man ältere, aber bekannte Streifen wie Anna, Léon der Profi und Sicario. Abonnenten erhalten weiterhin Zugriff auf zwei Staffeln von The Hills und neue Folgen von Ginny & Georgia. Disney+ hingegen setzt auf die zweite Staffel von Star Wars: The Bad Batch und die Musik-Doku If These Walls Could Sing.