Netflix, Disney+ und Prime Video: Das sind alle Neustarts der Woche

Mit mehr als 30 neuen Filmen und Serien schließen die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ den April ab, bevor die Mai-Highlights in den Mittelpunkt Rücken. Zu den namhaften Neustarts gehören in dieser Woche unter anderem Ozark, Undone und Bubble.

Zwischen dem 25. April und dem 1. Mai zeigt Netflix Aquaman mit Jason Momoa und Amber Heard sowie ein neues Comedy Special mit David Spade. Anime-Fans können sich zudem auf Bubble freuen, einem neuen Original aus den Federn von japanischen Autoren, die im Vorfeld bereits an Attack on Titan, Death Note und Madoka Magica gearbeitet haben. Weiterhin zeigt der Streaming-Dienst ab dem 29. April den zweiten Teil der vierten Staffel von Ozark mit mit Jason Bateman, Laura Linney und Julia Garner - und damit auch das Serienfinale.

Abonnenten von Amazon Prime Video werden zum Ende des Monat mit zwei weiteren Eigenproduktionen des Unternehmens beliefert. Zum einen startet das italienische Krimidrama Bang Bang Baby, zum anderen geht die Dramedy Undone mit Rosa Salazar und Bob Odenkirk in die zweite Staffel. Zu den zeitweise exklusiven Lizenztiteln gehören in dieser Woche zudem Space Jam und The Hitman's Wife Bodyguard. Disney+ lässt den April hingegen mit diversen Dokumentationen ausklingen, zum Beispiel über bedrohte Tiger und die Orang-Utan-Rettung.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 17

Aquaman ab 25. April

David Spade: Nothing Personal ab 26. April

Bullsh*t: Die Quizshow ab 27. April

Silverton Siege ab 27. April

Mysterium Marilyn Monroe: Die ungehörten Bänder ab 27. April

Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken ab 28. April

Bubble ab 28. April

Ozark: Staffel 4 - Teil 2 ab 29. April

Grace and Frankie: Staffel 7 - The Final Episodes ab 29. April

Rumspringa ab 29. April

Amor de madre ab 29. April

Close Enough: Season 2 ab 30. April

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 17

Tschernobyl 1986 ab 26. April

Hunter Killer ab 27. April

Bang Bang Baby - Staffel 1 ab 28. April

Undone - Staffel 2 ab 29. April

The Hitman's Wife's Bodyguard ab 29. April

I Love America ab 29. April

Space Jam ab 30. April

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 17

Afrikas Jäger - Staffel 2 ab 27. April

Indiens verlorene Schätze - Staffel 1 ab 27. April

Ausgesetzt: Überleben für Anfänger - Staffel 1 ab 27. April

Sketchbook - Staffel 1 ab 27. April

Bedrohte Tiger: Die große Zählung ab 29. April

Wildes Borneo: Orang-Utan Rettung ab 29. April

D. Wade: Life unexpected ab 29. April

Long Gone Summer ab 29. April

Mike and the Mad Dog ab 29. April

Welche Filme und Serien habt Ihr auf Eure Streaming-Liste geschrieben? Und wie steht Ihr zu Netflix im Jahr 2022? Teilt es uns in den Kommentaren mit!