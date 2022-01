Netflix, Prime Video & Disney+: Alle Highlights der Woche im Überblick

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gehen in dieser Woche mit mehr als 45 neuen Filmen und Serien auf Sendung. Zu den Highlights gehören Dota, Ozark, John Wick, Para, Hawkeye und Co. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix-Abonnenten können sich in der Woche vom 17. bis 23. Januar 2022 unter anderem über den verspäteten Start des zweiten Buchs von Dota: Dragon's Blood freuen. Ebenso feiert die vierte Staffel von Ozark mit Jason Bateman, Laura Linney und Julia Garner ihre Premiere. Weiterhin wird der Weltkriegsthriller "München - Im Angesicht des Krieges" mit Jeremy Irons, Ulrich Matthes und George MacKay in das Programm aufgenommen. Zu den bekanntesten zeitexklusiven Lizenztitel auf Netflix gehört John Wick: Chapter 3.

Prime-Mitglieder sehen bei Amazon hingegen die deutsche Drama-Serie Para "Wir sind King" über vier junge Frauen und ihre Träume abseits des Berliner Wedding. Als Original startet weiterhin die Comedy-Serie As We See It über drei autistische WG-Bewohner und ihr kompliziertes Alltagsleben. Mit Gone Girl bietet Prime Video zudem einen bekannten, wenn auch älteren Psychothriller von David Fincher mit Ben Affleck und Rosamund Pike, der auf IMDb eine Wertung von 8,1 Punkten erzielen konnte.

Abschließend lohnt sich der Blick auf das Programm von Disney+, das sich in dieser Woche vor allem für Sportfans lohnen könnte. Mehr als 16 Filme werden von ESPN zur Verfügung gestellt. Ebenso streamen Nutzer die 19. Staffel von Family Guy, die ABC-Serie Queens, das Making-Of zu Hawkeye und Hot Tub: Der Whirlpool… ist ‘ne verdammte Zeitmaschine.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 3

Dota: Dragon's Blood - Buch 2 ab 18. Januar

Mighty Express: Zugprobleme ab 18. Januar

Der Puppenspieler: Auf der Jagd nach dem ultimativen Betrüger ab 18. Januar

Finger weg!: Staffel 3 ab 19. Januar

El marginal: Staffel 4 ab 19. Januar

Heavenly Bites: Mexico ab 19. Januar

Asien um Mitternacht: Essen · Tanzen · Träumen ab 20. Januar

The Royal Treatment ab 20. Januar

Fremde Freunde ab 20. Januar

Primal: Die Jagd ist eröffnet ab 20. Januar

Spycraft: Die Welt der Spione ab 20. Januar

Amandla ab 21. Januar

Ein Mädchen namens Lay Lay ab 21. Januar

München - Im Angesicht des Krieges ab 21. Januar

Babamın Kemanı - Die Geige meines Vaters ab 21. Januar

Ozark: Staffel 4 Teil 1 ab 21. Januar

Sommersaison ab 21. Januar

John Wick: Chapter 3 - Parabellum ab 23. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 3

Bloody Hell ab 17. Januar

Battle Drone ab 18. Januar

Dream Horse ab 19. Januar

Para: Wir sind King - Staffel 1 ab 21. Januar

As We See It: Ungewöhnlich normal - Staffel 1 ab 21. Januar

Der Rausch ab 22. Januar

Gone Girl - das perfekte Opfer ab 23. Januar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 3

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - Das Making-Of zu Hawkeye ab 19. Januar

The World According to Jeff Goldblum - Neue Folgen der 2. Staffel ab 19. Januar

Queens ab 19. Januar

Family Guy - Staffel 19 ab 19. Januar

Hot Tub: Der Whirlpool… Ist 'ne Verdammte Zeitmaschine! ab 21. Januar

Believeland ab 21. Januar (ESPN)

The Birth of Big Air ab 21. Januar (ESPN)

Catholics vs. Convicts ab 21. Januar (ESPN)

Elway to Marino ab 21. Januar (ESPN)

Fernando Nation ab 21. Januar (ESPN)

Four Days in October ab 21. Januar (ESPN)

Free Spirits ab 21. Januar (ESPN)

The Gospel According to Mac ab 21. Januar (ESPN)

Guru of go ab 21. Januar (ESPN)

The Hate U Give ab 21. Januar (ESPN)

Into the Wind ab 21. Januar (ESPN)

King's Ransom ab 21. Januar (ESPN)

The Legend of Jimmy the Greek ab 21. Januar (ESPN)

Playing for the Mob ab 21. Januar (ESPN)

SEC Storied: Herschel ab 21. Januar (ESPN)

Trojan War ab 21. Januar (ESPN)

Youngstown Boys ab 21. Januar (ESPN)

