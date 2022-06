Neu auf Netflix: Alle neuen Filme und Serien im Juli 2022

Für Juli kündigt Netflix mehr als 85 Neustarts an. Zu den Filme- und Serien-Highlights des Streaming-Dienstes gehören unter anderem neue Folgen von Stranger Things 4 und die Premieren von Resident Evil, The Gray Man sowie King of Stonks. Dieser Überblick zeigt euch alle Termine.

Netflix startet vergleichsweise fulminant in den Juli und nimmt direkt zum Monatsstart das vierte Staffel-Finale von Stranger Things in sein Programm auf. Von den "How to sell drugs online (fast)"-Machern kommt mit King of Stonks zudem ein neues Netflix-Original nach Deutschland. Die Serie verbreitet dabei bereits im Vorfeld einen gewissen Wolf of Wallstreet-Vibe. Mit dem Drama Für Jojo investiert der Streaming-Dienst weiterhin in deutsche Filme, während der Action-Thriller The Gray Man mit Ryan Gosling, Chris Evans und Ana de Armas dann den gewohnten Hollywood-Hype zurückbringt.