NextUp: Pixel-Party, mysteriöse Smartwatch und Eure Meinung

Willkommen zurück! ... Nee, ich bin ja zurück und dann müsstet Ihr das eigentlich sagen. Egal, im neusten NextUp möchte ich Euch über die kommende Woche hier auf NextPit informieren. Denn nachdem Casi letzte Woche die Hochphase des goldenen Techtobers beschrieben hat, geht's in Kalenderwoche 43 thematisch ähnlich weiter.

Pixel-Party mit Tests, Anleitungen und Nerdkram

Letzte Woche hat Google das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro vorgestellt. Und leider habe ich im Urlaub die Chance verpasst, eines der neuen Geräte zu testen. Was mich ärgert, kann Euch aber egal sein, denn Camila und Antoine haben sich der neuen Smartphones angenommen. Dazu haben wir zu Googles neuen Smartphones weitere Artikel geplant. Schauen wir mal in den Plan!

Pixel-Party auf NextPit Artikel Veröffentlichung Pixel 6 im Test Bereits veröffentlicht Pixel 6 Pro im Test Bereits veröffentlicht Pixel 6: Hier sind 7 Android-Features, die exklusiv bleiben Mittwoch, 27. Oktober Pixel 6: Alles, was Ihr zum Verkaufsstart wissen müsst Donnerstag, 28. Oktober "Magischer Radierer" im Pixel 6: Kann er Adobe schlagen? Freitag, 29. Oktober

Besonders der Vergleich zwischen Google und Adobe könnte spannend werden. Denn wie Ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Google einen "magischen Radierer" in die Software integriert, der intelligent Objekte aus Bildern entfernt. Wer schon einmal versucht hat, mit der Maus und dem Kopierstempel ein ungewolltes Element aus einem Bild zu löschen, der weiß, wie kompliziert das ist. Warten wir's also ab, wie gut sich die beiden Programme schlagen.

Kamera-Blindtest mit neuen Kontrahenten

Vor einem halben Jahr hat die NextPit-Community einen Sieger im Kamera-Blindest gekürt! Das iPhone 12 Pro Max überzeugte vor allem im Nachtmodus und holte sich so den Gesamtsieg. In den letzten Wochen sind mit dem iPhone 13 (Pro) und mit dem Pixel 6 (Pro) neue Kamera-Wunderkinder auf den Markt gekommen. Es ist also an der Zeit, unseren Kamera-Blindest noch einmal zu wiederholen.

Kamera-Blindtest auf NextPit Artikel Veröffentlichung Kamera-Blindtest im Oktober Mittwoch, 27. Oktober

Stefan erzählte mir heute Morgen schon von kribbelnden Fingern, mit denen er Vergleichsbilder aufnehmen wird. Neben dem neuen iPhone und dem neuen Pixel sind auch das OnePlus 9 Pro, das Samsung Galaxy S21 Ultra, das Oppo Find X3 Pro und eine Systemkamera zur Referenz dabei. Also freut Euch auf Mittwoch, wenn der Artikel online geht.

Welche mysteriöse Smartwatch ist dort an meinem Handgelenk?

Traditionell beende ich meine NextUps mit einem kleinen Rätsel! Und in dieser Woche werde ich eine ziemlich aktuelle Smartwatch für Euch testen. Da ich heute im Büro bin, habe ich Euch das Device schon einmal ums Handgelenk gebunden und Ihr dürft nun raten, worum es sich da handelt.

Was könnte diese Smartwatch bloß sein?! / © NextPit

Mysteriöse Smartwatch Artikel Veröffentlichung Mysteriöses Review Samstag, 30. Oktober

Na, wisst Ihr's? Teilt es mir gerne in den Kommentaren mit und stellt mir unbedingt Eure Fragen zur Uhr in den Kommentaren. Tappt Ihr im Dunkeln, müsst Ihr Euch bis Samstag gedulden. Dann erscheint nämlich mein Test zur mysteriösen Uhr.