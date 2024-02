Neuer Mittelklasse-König? Nothing Phone (2a) offiziell bestätigt!

Nothing hat nun offiziell bestätigt, dass uns ein neues Mittelklasse-Smartphone erwartet. Mit dem Nothing Phone (2a) erwartet uns ein Smartphone für den perfekten Einsatz im Alltag. Dennoch verspricht der Hersteller, dass es sich hier um ein klares Upgrade zum Nothing Phone (1) handeln soll. Alle Zeichen deuten zudem auf einen Release zum MWC 2024.

Nothing kündigt das Nothing Phone (2a) an

Gerüchte zu einem möglichen "preiswerteren" Nothing Phone (2a) gibt es bereits seit Anfang Dezember 2023. Jetzt bestätigt das Unternehmen offiziell die Existenz eines solchen Android-Smartphones im Rahmen des vierteljährlichen Community-Updates. Ich denke nicht komplett danebenzuliegen, wenn der Vergleich zu Google und seiner Pixel-a-Serie gewollt ist. Auch aus Mountain View erwarten wir zur Google I/O 2024 ein Google Pixel 8a. Bei Nothing startet man derweil mit dem Phone (2a).

So teilt das Unternehmen mit, dass man sich bei dem Nothing Phone (2a) "auf die Kernbedürfnisse der Nutzer konzentriert und zusätzlich die gesamte Expertise von Nothing in sich trägt". Interessant ist, wo Nothing das Mittelklasse-Smartphone positioniert. Denn es soll die beliebtesten Funktionen des Nothing Phone (2) (Test) erhalten und zudem besser als das Nothing Phone (1) (Test) sein.

Prototyp des Nothing Phone (2a), diesmal mit mittiger Dual-Kamera und abgespeckter Glyph-Beleuchtung. / © Nothing

Zu dem unter dem Codenamen "Aerodactyl" geführten Smartphone ist bislang bekannt, dass es mit einem 6,7 Zoll großem AMOLED-Display mit maximalen 120 Hz und einer 50-MP-Dual-Kamera auf der Rückseite kommen soll – also Haupt- als auch Ultra-Weitwinkel-Kamera. Als Antrieb ist aktuell ein Dimensity 7000 von MediaTek im Gespräch. Die berühmt, berüchtigte Glyphenbeleuchtung, zu der Nothing heute ebenfalls das Glyph-Developer-Kit ankündigte, soll jedoch ein wenig dezenter als noch bei den anderen beiden Nothing-Phones ausfallen.

Als unbestätigt gehandelter Präsentationstermin wird der MWC Ende Februar 2024 in Barcelona gehandelt. Mein Kollege Stefan ist auf jeden Fall für Euch vor Ort und auf nextpit erfahrt Ihr, was das neue Nothing Phone (2a) mit sich bringt.

Interessiert Ihr Euch für das Nothing Phone (2) oder habt Fragen zum MWC? Dann ist der Kommentarbereich jetzt nur für Euch eröffnet.