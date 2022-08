Nur 3 Wochen zum iPhone-Launch? Gurman verrät Keynote-Datum

Next Pit TV

Laut dem Apple-Leaker und Analysten Mark Gurman wird das diesjährige iPhone-Event wieder virtuell stattfinden, wobei ein Großteil der Präsentation bereits Wochen vor dem endgültigen Termin aufgezeichnet wird. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass einige wenige Medienvertreter die Möglichkeit haben werden, das kommende iPhone 14 und die Watch Series 8 vorab zu testen.

Affiliate Angebot Apple iPhone 13 Mini Zur Geräte-Datenbank

iPhone 14 Pro bekommt spannende Upgrades, wird aber womöglich teurer

Für Uneingeweihte: Die Tech-Welt erwartet, dass Apple die Notch duch ein pillenförmiges Punch-Hole ersetzt, zumindest bei den beiden Pro-Modellen. Außerdem könnten die beiden höherwertigen iPhones erhebliche Verbesserungen bei der Hardware und der Kamera aufweisen. Dabei wird vermutet, dass beide mit einer neuen 48-MP-Hauptkamera und einem schnelleren A16-Bionic-Prozessor ausgestattet sein werden, während das Standard-iPhone 14 den alten Chipsatz behalten wird.

Leider wird auch behauptet, dass das iPhone 14 Pro aus mehreren Gründen teurer sein wird. Ein Hauptgrund ist jedoch die aktuelle weltweite Inflation, die nicht nur Apple betrifft. Schließlich könnte Apple das iPhone 14 Pro bereits mit 256 GB Speicherplatz anbieten.

Render des iPhone 14 Pro mit einem pillenförmigen Lochdesign / © VNchocoTaco

Wann ist mit der Apple Watch Series 8 und dem iPad der 10. Generation zu rechnen?

Apples Watch Series 8 und das angebliche neue Pro / Sports-Modell könnten ebenfalls die Bühne mit dem iPhone teilen. Die Smartwatch soll ein neues Design haben und zusätzlich zu den zahlreichen Gesundheits- und Fitnessfunktionen der Watch Series 7 auch die Körpertemperatur messen können.

Was das iPad der 10. Generation oder das iPad 2022 angeht, so gibt es widersprüchliche Berichte über das Erscheinungsdatum von Apples Budget-Tablet. Der Oktober als Zieltermin ist sehr wahrscheinlich, wenn man davon ausgeht, dass im nächsten Monat kein iPad in Sicht sein wird.