o2: Apple iPhone 14 Pro Max + AirPods Pro 2 mit massig Datenvolumen!

Das Apple iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max sind das Beste vom Besten, was Apple im Smartphone-Bereich zu bieten hat. Kann man so ein Gerät mit Tarif und den AirPods Pro 2 als Zugabe zu einem guten Preis an Land ziehen, müssen wir uns diesen Deal natürlich anschauen.

Wollt Ihr Euch eines der besten Smartphones zulegen, müsst Ihr in der Regel tief in die Tasche greifen. Das gilt auch – oder besonders – fürs Apple iPhone. Ein Bundle mit einem Mobilfunkvertrag ist daher ein probates Mittel. In diesem konkreten Fall könnt Ihr das Pro oder das Pro Max mit einem o2-Tarif ergattern, der Euch auch noch ein fettes Datenvolumen von 50 GB verspricht.

Das iPhone 14 Pro Max ist mit seinem 6,7 Zoll großen "Super Retina XDR OLED"-Display nicht nur das größte, sondern auch das leistungsstärkste Modell der Serie. Das "Apple A16 Bionic"-SoC kommt im Verbund mit 6 GB RAM und einem internen Speicher von 128 GB und präsentiert sich als echtes Performance-Biest.

Das Triple-Kamerasystem besteht aus einer 48-MP-Hauptkamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 12-MP-Teleobjektiv, die – Apple-typisch – sensationell gute Fotos ermöglichen. Mehr zum Flaggschiff aus Cupertino erfahrt Ihr in unserem Test zum Apple iPhone 14 Pro Max.

Sind Euch 6,7 Zoll zu groß? Dann könnt Ihr natürlich alternativ zum normalen Pro-Modell greifen. Das teilt sich die bärenstarken technischen Daten mit dem Pro Max, allerdings mit einem kleineren 6,1-Zoll-Display. Auch hier könnt Ihr mehr Informationen einholen, indem Ihr einen Blick auf unseren Test des iPhone 14 Pro werft.

Die sogenannte Dynamic Island findet Ihr natürlich beim iPhone 14 Pro ebenso wie beim iPhone 14 Pro Max. / © NextPit

Um Euch das Angebot schmackhaft zu machen, packt o2 hier aber auch noch die AirPods Pro 2 (Test) dazu. Laut unserem Tester Antoine bekommt Ihr bei den In-Ears besseres ANC (Active Noise Cancelling) als bei irgendwelchen anderen aktuellen Kopfhörern derzeit. Weiter lobt er im Test die Ergonomie, ist mit dem Sound absolut zufrieden, und auch die Akkulaufzeit ist in Ordnung. Sein einziger Kritikpunkt: der hohe Preis. Umso besser also, wenn Ihr Euch die In-Ears aus Cupertino im Rahmen des o2-Angebots angeln könnt.

Aber lohnt sich der Apple-Deal von o2?

Neben dem gewünschten Bundle (iPhone 14 Pro + AirPods Pro 2 oder iPhone 14 Pro Max + AirPods Pro 2) schließt Ihr einen Mobilfunkvertrag von o2 (zur Tarifübersicht) ab. Dabei handelt es sich um den Mobile M Boost mit satten 50 GB Datenvolumen, welches dank des Grow-Effektes jährlich um weitere 5 GB steigt. Ihr seid dabei mit einer maximalen Download-Bandbreite von 300 MBit/s im 5G-Netz der Telefónica unterwegs.

Für den Tarif zahlt Ihr 76,99 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für das Pro entscheidet bzw. 84,99 Euro, wenn es das Pro Max sein soll. Die einmaligen Kosten senkt o2 dafür aber auf gerade einmal einen Euro (+ Versandkosten 4,99 Euro), die Anschlussgebühr entfällt.

o2-Deal-Übersicht Eigenschaft Deal mit iPhone 14 Pro Deal mit iPhone 14 Pro Max Tarif o2 Mobile M Boost Datenvolumen 50 GB + 5 GB jährlich Bandbreite max. 300 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 76,99 Euro 84,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlussgebühr Entfällt Versandkosten 4,99 Euro Gesamtkosten über 24 Monate 1.853,75 Euro 2.045,75 Euro Reguläre Gerätepreise laut Idealo Apple iPhone 14 Pro – 1.069 Euro

Apple AirPods Pro 2 – 244,98 Euro Apple iPhone 14 Pro Max – 1.108 Euro

Apple AirPods Pro 2 – 244,98 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 22,49 Euro ~ 28,87 Euro Zum Angebot* Zum Angebot*

Laut Preissuchmaschine Idealo werden fürs iPhone 14 Pro derzeit knapp 1.070 Euro aufgerufen, für die Max-Version 1.108 Euro. Auch die AirPods Pro 2 bekommt Ihr aktuell nicht günstiger als etwa 245 Euro. Rechnet Ihr die Straßenpreise aus den monatlichen Kosten raus, erhaltet Ihr den effektiven monatlichen Preis für den Tarif. Der liegt dann gerundet beim iPhone 14 Pro bei 22,49 Euro, beim Pro Max bei 28,87 Euro.

Wer also eh auf der Suche nach einem iPhone 14 Pro (Max) plus Tarif ist und im Apple-Ökosystem zu Hause ist, kommt hier voll auf seine Kosten. Logischerweise sollten aber auch die Android-Verfechter, die mit einem Wechsel liebäugeln, unbedingt mal dieses Angebot checken.

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind diese Bundles interessant für Euch – oder sind Euch die monatlichen Kosten in der Summe zu hoch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!