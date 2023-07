Samsung Galaxy A34 bei Freenet: Kein Tarif, nur günstig!

Haltet Ihr nach einem günstigen Mittelklasse-Smartphone Ausschau, seid Ihr bei Freenet gerade sehr gut aufgehoben. Denn der Provider bietet das Samsung Galaxy A34 für gerade einmal 249 Euro an. Dabei erwartet Euch kein Handytarif, sondern lediglich der Midranger. Ob sich das Angebot lohnt, findet Ihr in diesem Deal-Check heraus.

Heute ist Samsung-Mittwoch. So findet später unter anderem das Launch-Event der neuen faltbaren Smartphones des Herstellers statt, allerdings könnt Ihr Euch jetzt noch einen echten Mittelklasse-Hammer zum günstigen Preis sichern. Freenet bietet das Samsung Galaxy A34 nämlich derzeit für gerade einmal 249 Euro an. Damit qualifiziert sich das Smartphone auch für einen heißen Platz in unserer Auswahl der besten Smartphones für unter 300 Euro.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A34 6,6-Zoll-AMOLED-Display | 120-Hz-Bildwiederholrate | Triple-Kameramodul | 5.000-mAh-Akku | MediaTek Dimensity 1080 Zur Geräte-Datenbank

Das Samsung Galaxy A34 hat im diesjährigen Line-up die Stelle des großformatigen Mittelklasse-Smartphones eingenommen. So nutzt es einen 6,6 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Anders als beim teureren Samsung Galaxy A54 (zum Test) findet sich im A34 ein MediaTek Dimensity 1080 mit 6 GB RAM und 128 GB Gerätespeicher. Außerdem findet sich ein Triple-Kamerasystem auf der Rückseite, das aus einer 48-MP-Hauptkamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 5-MP-Makrosensor besteht.

Das A34-Kameramodul verzichtet (endlich!) auf den nutzlosen 2-MP-Tiefensensor und ist damit dem S23+ sehr ähnlich. / © NextPit

Der 5.000 mAh große Akku kann vor allem mit seiner Laufzeit glänzen. Allerdings müsst Ihr Euch beim günstigen Mittelklasse-Smartphone von Samsung darauf einstellen, dass die Ladezeiten, im Vergleich zur Konkurrenz, etwas langsamer sind. Zudem ist der Unterschied zum Vorgänger, dem A33 (zum Test), kaum bemerkbar. Was das Smartphone dennoch ausmacht, könnt Ihr im Test zum Galaxy A34 meines Kollegen Rubens nachlesen.

Für wen lohnt sich das Samsung-Angebot von Freenet

Im direkten Vergleich zu anderen Anbietern spart Ihr bei diesem Deal rund 30 Euro. Denn der nächstbeste Preis im Netz liegt derzeit bei 284,97 Euro und bei Freenet kommen noch Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro hinzu. Zudem gilt, dass es den Midranger bisher nie günstiger gab.

Das Smartphone ist für alle spannend, die nach einer soliden Mittelklasse suchen, aber nicht zu viel ausgeben wollen. Gerade der geringe Preis macht den Deal wirklich spannend. Allerdings fehlt Euch hier noch ein Tarif, den Ihr natürlich noch einberechnen müsst, es sei denn, Ihr habt sowieso vor, Euch hier anderweitig umzusehen. Gerade für kurzentschlossene könnten Flex-Tarife besonders interessant sein.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Samsung Galaxy A34 interessant für Euch? Oder ist Euch der Preis noch zu hoch? Lasst es uns wissen!