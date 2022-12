OnePlus 11 ohne Pro: Leak zeigt kreisrundes Hasselblad-Kamera-Array

OnePlus 11 zeigt sich erneut auf einem Renderbild

Das OnePlus 11 in den Farben Forest Emerald und Volcanic Black. / © @OnLeak

Der in der Fachpresse durchaus bekannte und auch als zuverlässig einzustufende Tippgeber Steve Hemmerstoffer hat wieder einmal seine exklusiven Informationen an den Höchstbietenden verkauft. So berichtet die "Gadget Gang" über ein OnePlus 11 Pro, welches in letzter Instanz den Zusatz "Pro" verlieren soll. Weiter wird von einem verbauten Snapdragon 8 Gen 2 berichtet, welcher gemeinsam mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher von einem 5.000 mAh starken Akku mit Strom versorgt wird. Aufgeladen wird mit einem 100-Watt-VOOC-Netzteil.

Das AMOLED-Display besitzt eine Diagonale von 6,7 Zoll und eine Auflösung von 3.216 x 1.440 Pixel (QHD+) bei einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hertz. Während die Frontkamera laut @OnLeaks auf 16 MP anstelle der 32 MP des OnePlus 10 Pro reduziert wird, gibt es auf der Rückseite eine Triple-Kamera in einem kreisrunden Array. Erwartet werden eine 50-MP-Hauptkamera sowie eine 48-MP-Ultraweitwinkel- und eine 32-MP-Telezoom-Kamera. Letztere soll eine zweifache verlustfreie Vergrößerung gewährleisten. Und alles läuft wieder unter dem Logo des schwedischen Kameraexperten Hasselblad.

Das OnePlus 11 Pro könnte den berühmten Alert-Slider und das Hasselblad-Branding zurückbringen. / © Twitter/u/OnLeaks

Auch der verlorengegangene Alarm-Slider scheint wieder seinen Rückzug zu feiern, wie das Bild deutlich zeigt. Der Release ist laut der Quelle für das 1. Quartal 2023 geplant, also zwischen Januar und März 2023. Zuletzt hieß es aus dem Munde von CEO Pete Lau, dass OnePlus seine Update-Politik zugunsten von fünf Jahren Sicherheitspatches und vier Android-Betriebssystem-Upgrades ändern will. Sollte das Verkaufsverbot aufgrund der gewonnen Klage durch Nokia bis dahin aufrecht gehalten werden, bleibt uns in Deutschland ein Kauf über Amazon Frankreich, welche zum Teil sogar ihre Ware in Deutschland lagern.

Was ist Eure Meinung zu dem OnePlus 11 Pro? Wäre das was für Euch? Wird Oppo bis dahin eine Einigung mit Nokia gefunden haben? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.