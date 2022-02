Redmi Note 11 im virtuellen Showroom: Endlich gibt's deutsche Preise!

Xiaomi verrät heute im Rahmen eines Live-Events die deutschen Preise der Redmi-Note-11-Serie. Dabei hat sich der Hersteller echt was einfallen lassen: In einem virtuellen Showroom könnt Ihr Euch die neuen Mittelklasse-Smartphones anschauen. Wir verraten Euch, was genau Euch dabei wartet und wie Ihr das Live-Event verfolgen könnt.

Redmi-Note-11-Serie wird heute im Rahmen eines Live-Events vorgestellt

Dabei verrät Xiaomi endlich die deutschen Preise der Midranger

Live-Event mit vielen bekannten YouTubern und Fitness-Influencern

Habt Ihr Interesse an der Smartphone-Mittelklasse, solltet Ihr das heutige Xiaomi-Event um 13 Uhr nicht verpassen. Der Hersteller präsentiert dabei vor allem die deutschen Preise der bereits für China vorgestellten Redmi-Note-11-Serie. Da Xiaomi die Smartphones natürlich noch einmal einem deutschen Publikum genau präsentiert, startet Xiaomi aber einen besonderen "Redmi Virtual Showroom".

Ab 13 Uhr erwartet Euch unter der oben verlinkten Adresse eine 3D-Umgebung, in der Ihr laut Pressemitteilung auf Entdeckungsreise gehen könnt. Am besten klickt Ihr den Link aber ein bisschen früher an, um genug Zeit zu haben, um Euch einen virtuellen Avatar einzurichten. Mit diesem könnt Ihr dann zu einer Auswahl an Technik- und Fitness-Influencer herantreten.

Diese Gäste sind dabei

Interessieren Euch die geladenen Gäste mehr als die neuen Redmi-Geräte? Dann muss ich Euch die im verlinkten Artikel näher beschriebenen Geräte der Redmi-Note-11-Serie ja nicht weiter vorstellen. Stattdessen verrate ich Euch lieber, dass die deutschen Tech-Influencer AlexiBexi und Thorben Heveling vom Online-Magazin China-Gadgets mit von der Partie sind.

Das Redmi Note 11 Pro ist nicht der einzige Star der Veranstaltung. / © Xiaomi

Darüber hinaus treten die Fitness- und Food-Bloggerin Elena Bulkowski und Ninja-Warrior Kim Marschner in Challenges gegeneinander an und die Profi-Snowboarder Moritz Boll und Kim Gubser stellen die Kameras der neuen Geräte auf die Probe. Neben den neuen Smartphones wird Xiaomi zudem den Redmi Buds 3 Lite und dem Smart Air Purifier 4 ein wenig Aufmerksamkeit schenken.

Klingt spannend? Dann verfolgt das Live-Event direkt um 13 Uhr – alternativ fassen wir Euch die deutschen Preise natürlich im Anschluss der Veranstaltung zusammen.