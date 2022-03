Riesiger Sony-Sensor geleakt: Xiaomis Vorteil gegenüber Samsung & Apple?

NEXT PIT TV

Gerade erst habe ich unsere Liste der besten Kamera-Handys aktualisiert, schon taucht der erste Leak zum IMX800 von Sony im Netz auf. Der bisher unbekannte Sensor soll laut dem Leaker DigitalChatStation 1/1,1 Zoll messen. Damit wäre er der einer der größten Sensoren, die bisher in einem Smartphone zum Einsatz kämen.

Affiliate Angebot Sony Xperia Pro-I Zur Geräte-Datenbank

Rekord waren bisher 1 Zoll, die erst China-exklusiv im Leitz Phone 1 von Leica angeboten wurden und mit dem Sony Xperia Pro-I dann auch nach Deutschland kamen. Anders als bei Sony sollen auf dem Sensor aber nicht 20 Megapixel (nativ), sondern 50 Millionen Bildpunkte Platz finden. Sehr spannend dabei wird zu sehen, ob auch tatsächlich die komplette Sensorfläche in zukünftigen Smartphones ausgenutzt werden kann.

Schafft das Xiaomi 12 Ultra auch 50 Megapixel?

Bewerkstelligen könnte das laut GSM Arena Xiaomi und die Gründe dafür klingen durchaus plausibel. Denn im Laufe des Jahres sollten wir noch das Xiaomi 12 Ultra sehen, das Gerüchten zufolge mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor ausgestattet sein soll. Wenn Xiaomi es schafft, die 50 Megapixel im Ultra-Modell tatsächlich zu erreichen, wäre das durchaus ein kleiner Meilenstein.

Testfotos mit dem Sony Xperia Pro-I

Starten wir mit einem Bild der Hauptkamera, das ich im Anschluss nicht bearbeitet habe. © NextPit Der Zoom im Ultraweitwinkel ... © NextPit ... im Standard-Zoom ... © NextPit ... Telekamera ... © NextPit ... bei digitaler Vergrößerung ... © NextPit ... und bei maximaler digitaler Vergrößerung. © NextPit Bei der Hauptkamera könnt Ihr zwischen f/2.0 und f/4.0 umschalten. Seht Ihr einen Unterschied von diesem Bild ... © NextPit ... zu diesem? Der Hintergrund ist weniger unscharf, was durch die kleinere (f/4.0) Blende kommt. © NextPit Bemängeln muss ich beim Sony Xperia Pro-I, dass die Farben beim Wechsel der Kamera nicht konsequent bleiben. © NextPit Dieses Bild sieht deutlich blauer aus. © NextPit Während die Telekamera blasser wirkt. © NextPit Das Pro-I kommt mit dediziertem Nachtmodus, der allerdings nur im Basic-Modus bereitstelt. © NextPit Schaltet Ihr auf die Programmautomatik um, belichtet das Handy länger und produziert aufgrund höherer ISO-Werte schlechtere Bilder. © NextPit Dennoch gefallen mir Nachtaufnahmen echt gut. © NextPit Wenn es allerdings sehr dunkel wird, nimmt die Bildqualität stark ab. © NextPit Doch auch im Dunkeln lassen sich coole Fotos aufnehmen. Wartet einmal ab! © NextPit Das hier ist eine meiner Lieblingsaufnahmen des Pro-I. Schön, dass das Handy die Aufnahme nicht allzu stark aufhellt und dunkle Bereiche erlaubt. © NextPit Doch auch ein 1-Zoll-Sensor kommt an seine Grenzen. Dieses Bild ist völlig verrauscht! © NextPit Einen Porträtmodus gibt es natürlich auch. Hier ein Bild der Selfie-Kamera. © NextPit Hier ein Bild der Hauptkamera. Die Schärfe gefällt mir echt gut ... © NextPit ... und wieder produziert der Porträtmodus echt eine angenehme Unschärfe im Hintergrund. © NextPit Überraschend leistungsstark: Sonys HDR-Modus scheint von den großen Pixeln des 1-Zoll-Sensors zu profitieren. © NextPit Zum Durchschnaufen ein Bild, das ich ganz hübsch fand! © NextPit Weiter geht's mit den RAW-Bildern. Das hier ist die JPEG-Version des Sony Xperia Pro-I ... © NextPit ... und dieses Bild habe ich als RAW aufgenommen und anschließend in Lightroom "entwickelt". Dabei habe ich versucht, ein möglichst realistisches Bild abzubilden. © NextPit Gleich nochmal hier, mit diesem Bild. Hier die "out-of-camera"-Version ... © NextPit ... und wieder als von mir entwickeltes Bild. © NextPit Ein letztes Mal: JPEG aus dem Handy ... © NextPit ... und entwickeltes RAW-Bild. © NextPit

Nicht, weil es bisher kein Handy mit 50 Megapixeln gab. Eher, weil Sony selbst nur einen Ausschnitt des Sensors im Pro-I für Aufnahmen nutzen kann. Die Auflösung des Sensors sinkt bei einem Crop um 40 Prozent auf 12 Megapixel, da sonst wahrscheinlich die Ränder der Linse als unschöne Vignette im Bild zu sehen wären. Xiaomi könnte das mit einem größeren Abstand zwischen Objektiv und Sensor erreichen. Wo dafür der Platz herkommt, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Was meint Ihr, sind die neuesten Gerüchte rund um Kamerahandys realistisch? Und wie sinnvoll findet Ihr den Einsatz größerer Sensoren in Smartphones? Der nächste Marketing-Trend oder wirklich sinnvoll? Schreibt's mir in die Kommentare!