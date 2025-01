iPhones könnten auf Sensoren von Samsung umsteigen

Laut dem Leaker Jukanlosreve arbeitet Samsung an einem 48-MP-Sensor mit 3 Schichten, einer Weiterentwicklung des 2-Schicht-Sensors von Sony, der bereits in einigen Flaggschiffen zu finden ist. Interessanterweise wird dieser Sensor möglicherweise nicht in Samsungs eigenen Galaxy-Geräten eingesetzt. Stattdessen soll er in der iPhone-18-Serie debütieren, die wir für nächstes Jahr erwarten.

Der kommende Sensor wird als "fortschrittlicher" als die aktuellen Exmor-Sensoren von Sony beschrieben, die die Kameras in den heutigen iPhones antreiben. Der Informant spekuliert daher, dass Samsungs neuer 48-MP-Sensor den Sony-Sensor als Hauptbildsensor für die nächste iPhone-Generation ablöst.

2-lagige Bildsensoren bieten große Vorteile gegenüber dem herkömmlichen gestapelten Sensor. / © Sony

Dieser Bericht deckt sich mit früheren Vorhersagen des bekannten Analysten und Apple-Leaks Ming-Chi Kuo. Kuo hatte jedoch vermutet, dass Samsungs Sensor für die Ultrawide-Kamera des iPhones und nicht für das Hauptobjektiv verwendet werden könnte. Auch wenn diese Details spekulativ bleiben, macht die Entwicklung die Kamerafunktionen zukünftiger iPhones noch interessanter.

Was sind die Vorteile eines "3-Layer Stacked"-Image-Sensors?

Ein 3-lagiger Stapelbildsensor bietet mehrere Vorteile gegenüber ein- und zweilagigen Designs. Vor allem verbessert diese Technologie die Farbgenauigkeit und Farbbrillanz, indem die Farbinformationen auf drei Schichten verteilt werden. Außerdem wird die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich verbessert, was für die moderne Smartphone-Fotografie entscheidend ist.

Darüber hinaus ermöglicht das 3-Schicht-Design eine höhere effektive Auflösung, ohne auf Pixel-Binning oder Interpolation angewiesen zu sein. Das bedeutet, dass der Sensor seine Standardauflösung von 48 MP voll ausschöpfen kann und so schärfere und detailreichere Bilder liefert.

Berichten zufolge entwickelt Samsung für seine Galaxy-Reihe einen eigenen Sensor. Dazu gehört ein riesiger 500-MP-Kamerasensor, über den allerdings noch keine Details bekannt sind.

Könnte diese fortschrittliche Kameratechnologie das iPhone 18 noch attraktiver machen? Sollte Samsung einen ähnlichen Sensor für seine Galaxy-Smartphones verwenden, anstatt auf eine höhere Megapixelzahl zu setzen? Wir würden uns freuen, Eure Meinung in den Kommentaren unten zu hören!