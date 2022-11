Samsung Galaxy Watch 5 schlägt Apple Watch Ultra im Haltbarkeitstest

Die Apple Watch Ultra ist die erste robuste Smartwatch, welche für Freunde des Outdoorsports geeignet sein soll. Sie kommt mit einem Titangehäuse und Saphirglas zu dem Endverbraucher. Letzteres klingt zwar sehr sicher was den Schutz vor Kratzern und Rissen angeht, aber ein neues Video über die Haltbarkeit zeigt, dass es nicht das hält was Apple angekündigt hat.

Next Pit TV

Haltbarkeitstest der Apple Watch Ultra

Saphirglas wird immer beliebter als Material für Brillengläser und Smartwatches, weil es im Vergleich zu Corning Gorilla Glass einen höheren Schutz bietet. Aber es stellt sich heraus, dass der Edelstein je nach Hersteller unterschiedlich wirksam ist.

Der YouTuber JerryRigsEverything, ist dafür bekannt mit Smartphones nicht sonderlich pflegsam umzugehen. Nun hat er die Apple Watch Ultra zusammen mit der Samsung Galaxy Watch 5 und der Garmin Fenix 7 einem Haltbarkeitstest unterzogen, wozu auch der typische Kratztest des Displayglas gehört. Alle drei smarten Uhren werden laut Herstellerangaben mit einer Saphirglasschicht beworben. Interessanterweise ergab der Test für jedes Gerät unterschiedliche Ergebnisse, was die Behauptung von Apple durchaus in Frage stellt.

Affiliate Angebot Apple Watch Ultra Zur Geräte-Datenbank

In dem Video wird die Mohssche Härteskala mit verschiedenen Werten verwendet, um zu testen, ob die Geräte tatsächlich durch Saphirglas geschützt sind. Auf dieser Skala von 0 bis 10 sollte ein reines Saphirglas Kratzer zwischen Stufe 8 und 9 aufweisen, was im Vergleich zu Diamant mit 10 eine Stufe niedriger ist.

Auf der Samsung Galaxy Watch 5 sind ab Stufe 6 und 7 sehr schwache Kratzer zu erkennen, mit deutlichen Furchen bei Stufe 8. Bei der Apple Watch Ultra ist es noch schlimmer, weil tiefere Markierungen bereits auf niedrigeren Stufen sichtbar sind. Nur das Display der Garmin Fenix 7 überlebte die gleichen Härteeinwirkungen, bis auf Mohs 8 die ersten Kratzer auftraten.

Ab einem Härtegrad von Mohs 6 zeigt die Apple Watch Ultra starke Kratzeinwirkungen. / © YouTube/u/JerryRigsEverything

Wie der YouTuber erwähnt, könnte ein wahrscheinlicher Grund für das Versagen des Saphirglases der Apple Watch Ultra in den höheren Verunreinigungen liegen. Auch die Herstellung, bei der das Glas poliert wird, könnte ein Grund dafür sein. Im Gegensatz dazu hat die Garmin Fenix 7 den Test überlebt und zeigt, dass sie aus echtem Saphirglas besteht.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 5 Zur Geräte-Datenbank

Was wir daraus schließen können ist, dass die 999 Euro teure Apple Watch Ultra trotz ihres hohen Preises nicht den besten Schutz bietet. Die Galaxy Watch 5 bietet sogar ein besseres Saphirglas zum Preis von 249 Euro. Was denkt Ihr darüber? Führt Apple seine Kunden in die Irre?