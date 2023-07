So riesig könnte die Galaxy Watch 6 Classic von Samsung werden

Samsung Galaxy Watch 6 (Classic): Größenoptionen und Varianten

Die Galaxy Watch 5 Pro (Testbericht) aus dem vergangenen Jahr wurde in nur einer Größe von 45 mm angeboten. Während es dieses Jahr womöglich kein Pro-Modell gibt, werden wir dafür Gerüchten zufolge nach zwei Jahren wieder ein Classic-Modell sehen. Wie die von BullsLab geteilten Werbeposter zeigen, dürfte es die Galaxy Watch 6 Classic in zwei Varianten von 43 mm und 47 mm geben. Letzteres ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorgängermodell. Nachdem die Uhr wohl auch eine drehbare Lünette bekommt, dürfte sie ein ganz schöner Kaventsmann werden.

Samsung Galaxy Watch 6 und Galaxy Watch 6 Classic: Gehäusegrößen und Varianten / © Twitter/u/BullsLab

Bei der Galaxy Watch 6 sind im Vergleich zur Galaxy Watch 5 keine Änderungen bei den Größen geplant. Offenbar wird sie in den Gehäusegrößen 40 mm und 44 mm erscheinen. Außerdem ist sie mit einer berührungsempfindlichen Lünette ausgestattet, anstatt ein mechanisches Drehelement zu haben.

Aus demselben Material geht hervor, dass die Galaxy Watch 6 als LTE- und Wi-Fi-Version angeboten wird und dass Vorbesteller in Südkorea ein Guthaben von ₩10.000 erhalten. Es wird angegeben, dass das Gerät am 27. Juli auf den Markt kommen wird, was auf das tatsächliche Verfügbarkeitsdatum in Südkorea hindeuten könnte.

Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) mit dünneren Rändern und neuen Schnellverschlussknöpfen

Es wird erwartet, dass das Galaxy-Watch-6-Duo flachere und um bis zu 20 Prozent größere, runde Displays haben wird. Das erklärt auch, warum die Ränder auf den offiziell anmutenden Pressebildern so klein aussehen. Gleichzeitig behalten die Galaxy Watches das gleiche D-Schnallen-Design am Armband, das jetzt aber an beiden Enden neue Schnellverschlussknöpfe hat.

Das Bild der Galaxy Watch 6 von Samsung zeigt eine dünnere Lünette und neue Schnellverschlussknöpfe für das Armband. / © Twitter/u/SnoopyTech

Auch der Prozessor soll durch den neuen Exynos-W930-Chipsatz eine leichte Leistungssteigerung erfahren, und die Akkukapazität wird leicht erhöht. Der Hauttemperatursensor soll ebenfalls übernommen werden, wenngleich es noch keine Hinweise darauf gibt, ob der BioActive-Sensor für die Gesundheits- und Fitnessüberwachung verbessert wird.

Die Samsung Galaxy Watch 6 Classic bringt die mechanische Lünette zurück. / © Twitter/u/SnoppyTech

Samsung hat bereits bestätigt, die Galaxy-Watch-6-Serie kommende Woche zusammen mit dem Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Tab S9 auf einem Unpacked-Event in Südkorea vorzustellen.

Was haltet Ihr davon, dass Samsung die Galaxy Watch 6 Classic vergrößert? Und wie findet Ihr die Design-Veränderungen im Vergleich zu den Galaxy-Smartwatches vom Vorjahr?