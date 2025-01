Der WSV bei MediaMarkt hat mittlerweile schon Tradition. Dabei handelt es sich um eine beliebte Aktion, bei der Ihr bis zu 70 Prozent im Vergleich zur UVP sparen könnt. Bei solchen Schnäppchen-Tagen darf natürlich auch Samsung nicht fehlen. So gibt es etwa das Samsung Galaxy Z Flip 6 mit einem Trick zum Bestpreis. Aber auch die Samsung Galaxy Watch Ultra oder das Samsung Galaxy Tab S9 FE sind gerade reduziert erhältlich. Worauf Ihr unbedingt achten solltet, findet Ihr in den nachfolgenden Abschnitten heraus.

Inhaltsverzeichnis

Samsung-Smartphones zum Bestpreis – So geht's

Fiebert Ihr schon dem Release des neuen Samsung Galaxy S25 entgegen, müsst Ihr Euch nur noch wenige Tage gedulden. Erfahrungsgemäß kosten die Geräte allerdings auch eine ordentliche Stange Geld. Gut also, dass Ihr bei MediaMarkt jetzt verschiedene Samsung-Smartphones deutlich günstiger erhaltet.

Vorab geleakt: So sieht das Samsung Galaxy S25 in allen Farbvarianten aus

Mit dabei sind das Samsung Galaxy Z Flip 6 (Test), das Samsung Galaxy A55 (Test) und das Samsung Galaxy S24 FE (Test). Hier bekommt Ihr die jeweils kleinste Speichervariante geboten und habt zudem die freie Farbauswahl. So gibt es etwa das A55 derzeit für 355 Euro bei MediaMarkt*. Ein kurzer Preis-Check verrät allerdings, dass Ihr bei anderen Händlern weniger zahlt. Warum erzählen wir Euch also davon? Die Antwort lautet: Ankaufsservice.

Das Samsung Galaxy A55 ist derzeit im Angebot bei MediaMarkt erhältlich. / © nextpit

Denn MediaMarkt bietet, in Zusammenarbeit mit Foxway, einen Bonus, wenn Ihr ein altes Smartphone einschickt. Dafür müsst Ihr auf der Trade-In-Seite von MediaMarkt* lediglich Euer Altgerät suchen, den Zustand eingeben und schon könnt Ihr Euch den voraussichtlichen Ankaufspreis anzeigen lassen. Als Beispiel habe ich mein altes Google Pixel 6 (Test) angegeben und hätte noch immer 88 Euro dafür erhalten. Ihr zahlt also weiterhin die 355 Euro für das A55 an MediaMarkt, bekommt jedoch den Ankaufspreis auf Euer Konto zurücküberwiesen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A55 Jetzt mit dem Ankaufsservice deutlich mehr sparen!

Wie viel Ihr letztlich spart, hängt jedoch ganz davon ab, welches Gerät Ihr einsendet und in welchem Zustand sich dieses befindet. Interessant ist zudem, dass Ihr nicht auf Smartphones beschränkt seid. Auch Smartwatches, Laptops, Konsolen, Kopfhörer oder MacBooks können eingeschickt werden. Selbst ältere Geräte, wie das Google Pixel 3a, könnt Ihr somit wieder zu Geld machen, bevor sie in Eurer Schublade als ewiges "Ersatzhandy" versauern.

Mit einem Klick auf einen der nachfolgenden Links kommt Ihr direkt zu den Angeboten. Wir geben den MediaMarkt-Preis an, da wir natürlich nicht wissen können, ob Ihr den Ankaufsservice nutzen möchtet und welches Gerät Ihr einschicken werdet. Auf den jeweiligen Produktseiten findet Ihr einen Link zum Ankaufsservice von MediaMarkt.

Samsung Galaxy Watch Ultra mit Ankaufbonus

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt MediaMarkt auch bei der Samsung Galaxy Watch Ultra. Die Flaggschiff-Smartwatch gibt es gerade mit einem Rabatt von 24 Prozent im Vergleich zur UVP. Bedeutet, dass Ihr hier noch 529 Euro statt der regulären 699 Euro* zahlt. Doch hier bekommt Ihr nicht nur das Geld für Euer Altgerät zurück, sondern ebenfalls eine zusätzliche Prämie von 75 Euro. Bezugnehmend auf das bereits genannte Beispiel zum Pixel 6 würdet Ihr also 163 Euro zurückerhalten. Dadurch sinkt der Effektivpreis für die Uhr auf gerade einmal 366 Euro*.

Dennoch bleibt: Die 529 Euro müssen erst einmal gezahlt werden, der 75-Euro-Bonus winkt nach dem Einschicken aber ebenso auf jeden Fall. Ist Euch das zu viel auf einmal, habt Ihr natürlich die Möglichkeit, über Raten zu zahlen. Allerdings steigt der Gesamtbetrag dann auf 577,44 Euro, was die Ersparnis wieder etwas in den Schatten rückt. Bei MediaMarkt habt Ihr hier ebenfalls die freie Farbauswahl. Die Galaxy Watch Ultra gibt es allerdings nur in einer Größe mit einem Gehäusedurchmesser von 47 Millimetern.

Die Galaxy Watch Ultra bietet ziemlich genaue Sensordaten und einen Multisport-Modus. / © nextpit

Das Super-AMOLED-Display der Uhr wird bis zu 3.000 Nits hell und misst 1,5 Zoll. Es stellt Inhalte mit 480 x 480 Pixeln dar. Das Gehäuse der Smartwatch ist zudem extrem stabil. Es besitzt eine Wasser- und Staubzertifizierung und eine 10ATM-Einstufung. Zudem erfüllt es die Norm MIL-STD-810H. Dank Wear OS ist eine Einbindung in das Galaxy-Ökosystem kein Problem und mit Galaxy AI (Test) ist auch eine freihändige Bedienung möglich.

Nicht verpassen: Die Samsung Galaxy Watch 7 im Test

Gerade Sportler dürften mit der Galaxy Watch Ultra ihren Spaß haben. Denn hierbei handelt es sich um die genauste Samsung-Smartwatch bisher. Zudem bietet sie einen Multisport-Modus sowie Trainingsfunktionen, die Euch an Eure Grenzen treiben dürften. Zahlreiche Sensoren behalten während des Sports zudem Eure Gesundheitsdaten im Blick und messen beispielsweise Eure Herzfrequenzen oder erstellen Schlaf-Metriken. Möchtet Ihr mehr erfahren, solltet Ihr Euch unbedingt unseren ausführlichen Test zur Samsung Galaxy Watch Ultra anschauen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch Ultra Mit der Ankaufprämie gibt es noch einmal mehr Geld zurück!

Samsung Galaxy Tab S9 FE so günstig wie selten

Mit dem Samsung Galaxy Tab S9 FE hat der Hersteller seine Fan-Edition ausgeweitet. Das Mittelklasse-Tablet bietet ein 10,9 Zoll großes Display, das mit einer Helligkeit von 600 Nits aufwartet und durch Corning Gorilla Glass 3 geschützt ist. Als Prozessor hat sich der Hersteller für einen Exynos 1380 entscheiden, der auf vier Leistungs- und vier Stromsparkerne setzt. Dabei erreicht das SoC eine maximale Taktfrequenz von 2,4 GHz.

Der Prozessor setzt auf eine Speicherkonfiguration von 6 GB LPDDR4X RAM und 128 GB Flash-Speicher. Gepaart mit der On-Board-Grafikeinheit solltet Ihr neuere Games also lieber mit einer geringeren Leistungseinstellung zocken. Immerhin: Der Gerätespeicher lässt sich dank microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitern. Über Bluetooth 5.3 und Wi-Fi könnt Ihr das Gerät zudem auch als Smart-Home-Schaltzentrale nutzen. Neu bei der S9-FE-Serie ist zudem die IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubdichtigkeit, die den bisherigen Fan-Edition-Tablets gefehlt hat.

Das Samsung Galaxy Tab S9 FE gibt es gerade am günstigsten bei MediaMarkt. / © nextpit

Für Euer nächstes Meeting ist ebenfalls gesorgt. Die Frontkamera bietet eine Auflösung von 12 Megapixel, während die Rückkamera mit immerhin auf 8 Megapixel arbeitet. Das Android-Tablet nutzt einen 8.000-mAh-Akku, der Euch bis zu 18 Stunden Video-Wiedergabezeit bieten soll. Dem nächsten Netflix-Marathon steht also nichts mehr im Wege. Geladen wird das Gerät über den USB-C-Port bei maximal 45 Watt.

Auch hier bietet sich der Ankaufsservice von MediaMarkt* an. Allerdings unterbietet ohnehin gerade kein anderer Händler MediaMarkt. Denn das Galaxy Tab S9 FE gibt es jetzt für 349 Euro. Dadurch spart Ihr 34 Prozent im Vergleich zur UVP. Den nächstbesten Preis im Netz hat Samsung selbst. Hier bekommt Ihr das Tablet für 369 Euro. Den Allzeit-Bestpreis von rund 329 Euro verpasst dieser Deal jedoch knapp.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Tab S9 FE Der niedrigste Preis im Netz!

Dieses Samsung-Laptop solltet Ihr Euch nicht entgehen lassen

Als letzten Deal in diesem Artikel haben wir noch das Samsung Galaxy Book3 360° für Euch auf Lager. Das Laptop kostet Euch laut unverbindlicher Preisempfehlung 1.299 Euro, allerdings streicht MediaMarkt hiervon 40 Prozent*. Dadurch zahlt Ihr noch 769 Euro. Das Gerät mit der Typ-Bezeichnung "NP730QFG-KA1DE" gibt es derzeit ebenfalls bei keinem anderen Händler günstiger. Allerdings lag der Bestpreis mit 699 Euro noch einmal etwas niedriger, nachdem er gegen Ende des vergangenen Jahres wieder deutlich angestiegen war.

Das Display des Samsung Galaxy Book 3 lässt sich um 360 Grad drehen. / © Samsung

Der Bildschirm des Samsung Galaxy Books misst 13,3 Zoll und löst Bilder in Full-HD (1.920 x 1.080) auf. Bei einer maximalen Helligkeit von 500 Nits erkennt Ihr auch bei hellerem Licht noch immer genug. Richtig spannend ist jedoch, dass Ihr den Bildschirm um 360 Grad justieren könnt. Ihr könnt ihn also um die eigene Achse drehen oder das Laptop einfach in Tablet-Form bringen. Ein S Pen fehlt allerdings im Lieferumfang.

Auch das geringe Gewicht von 1,16 kg spricht für das Gerät. Etwas gespart wurde jedoch beim Prozessor. Es handelt sich um einen Intel Core i5-1340P. Die Mittelklasse-CPU bringt eine Speicherkonfiguration von 8 GB LPDDR4X RAM und eine 256-GB-SSD mit. Insgesamt 12 Kerne (vier Performance- und acht Effizienzkerne) treiben den Prozessor an und leisten eine maximale Taktfrequenz von 4,60 GHz. Typisch für solche Geräte ist auch die On-Board-Grafikkarte. Hierbei handelt es sich um eine Intel Iris Xe.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Book3 360° Derzeit gibt es das Laptop bei keinem anderen Händler günstiger!

Durch diese Spezifikationen dürften Games wie Cyberpunk 2077 nicht unbedingt laufen. Zum Arbeiten oder für die Uni ist das allerdings mehr als ausreichend. Reicht Euch der verfügbare Speicherplatz nicht aus, könnt Ihr ihn mit einer microSD-Karte auf bis zu 2 TB erweitern. Euch stehen zudem folgende Anschlüsse zur Wahl:

1x USB Typ-C (Thunderbolt 4)

1x USB Typ-C (3.2 Gen1)

1x USB Typ-A (3.2 Gen1)

1x HDMI 1.4,

1x 3.5-mm-Klinke

Darüber hinaus ist auch ein Kartenleser integriert. Über Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.1 könnt Ihr zudem drahtlose Geräte verbinden.

Weitere Deals bei MediaMarkt entdecken

Neben den Samsung-Produkten bietet der WSV auch weitere Top-Marken wie Miele oder Apple. Habt Ihr in diesem Artikel also nicht gefunden, was Ihr gesucht habt, empfiehlt sich ein Blick in die Übersichtsseite zum Wahnsinns-Schluss-Verkauf*.

Affiliate Angebot WSV bei MediaMarkt Entdeckt verschiedene Angebote mit bis zu 70 % Rabatt

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist etwas Interessantes für Euch dabei? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel ist in einer Zusammenarbeit zwischen MediaMarkt und nextpit entstanden. Auf die redaktionelle Meinung von nexpit hat diese Kooperation keinen Einfluss.