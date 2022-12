Samsung vs. Apple: "Galaxy Z Flip 4"-Werbevideo kritisiert fehlendes iPhone Fold

Trotz des beliebten faltbaren Formfaktors des Samsung Galaxy Z Flip 4 sind die iPhones weiterhin eine große Bedrohung für Samsungs Marktanteil. Deshalb setzt Samsung stattdessen auf clevere Werbung und macht sich manchmal über die Marke aus Cupertino lustig. Das zeigt sich auch in diesem neuesten Werbevideo, in dem sich Samsung über Apple lustig macht, weil es immer noch kein iPhone Fold gibt.

Nach wie vor gibt es kein Apple iPhone Fold

Samsung ist sich nicht sicher, ob seine jüngsten Videos bei den Fans oder den Apple-Nutzern auf positive Resonanz stoßen werden. Aber zumindest nutzt der südkoreanische Konzern die Situation schamlos aus, dass es nach wie vor kein Apple iPhone Fold aus Cupertino gibt.

Die Pioniere des faltbaren Smartphones wie dem Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4 haben eine Serie an Werbevideos mit dem Titel "On the Fence" veröffentlicht. Der aktuellste Clip zeigt einen unentschlossenen Nutzer, dem die Entscheidung zwischen einem faltbaren Galaxy und einem iPhone schwer fällt. Eine Frau auf der "grüneren" Seite konnte den Nutzer dann am Ende des Videos doch noch überzeugen den Sprung zu wagen und das Galaxy Z Flip 4 zu testen. Zwei weitere vermeintliche iPhone-Nutzer von der "anderen" Seite konnten Ihrer Bewunderung für das Samsung-Foldable im Clamshell-Design ebenfalls nicht verheimlichen.