Sommer, Sonne, Bass: JBL Tune 225 bei Media Markt zum Bestpreis!

Mit den steigenden Temperaturen können wir endlich wieder den Tag draußen verbringen. Ob Fahrrad fahren, am Rhein grillen oder einfach entspannt in der Stadt herumschlendern – in der Natur ist es doch immer noch am schönsten. Wäre es an solchen Tagen nicht schön, den sanften Beats von Iron Maiden zu lauschen, während Ihr den Tag ausklingen lasst? Dann ist das aktuelle Angebot von Media Markt eventuell genau das Richtige für Euch.

Ihr bekommt die JBL Tune 225 In-Ear-Kopfhörer aktuell für gerade einmal 59 Euro beim Elektronikriesen. Dabei könnt Ihr Euch zudem frei entscheiden, welche der acht verschiedenen Farben Euch am besten gefällt. Normalerweise ist so ein Preis nur an besonderen Tagen, wie dem Prime Day, zu sehen. Die Alternative zu Apple Air Pods könnt Ihr gerade also nirgends günstiger kaufen.

Lohnt sich das JBL Angebot von Media Markt?

Die JBL Tune 225 bieten einen ordentlichen Sound. Dabei könnt Ihr bis zu fünf Stunden am Stück hören und die Kopfhörer innerhalb von einer guten Stunde wieder voll aufladen. Nutzt Ihr zudem die Ladebox, erhöht sich die kombinierte Nutzungszeit auf bis zu 25 Stunden. Dank des kompakten Designs passen die JBL Tune 225 in die meisten Hosentaschen.

Auch, wenn die JBL Tune 225 eine günstige Alternative zu anderen Kopfhörern darstellen, müsst Ihr hier einige Dinge in Kauf nehmen, die sich negativ auf das Klangerlebnis auswirken können. So verfügen die Kopfhörer nicht über ANC und wasserdicht sind sie auch nicht. Außerdem könnt Ihr die JBL-Kopfhörer-App nicht nutzen, um die In-Ears feinzujustieren.

Das Angebot lohnt sich also nur bedingt. Wenn Ihr unbedingt neue In-Ear-Kopfhörer möchtet, dann könnt Ihr hier getrost zuschlagen, denn so einen Preis mit der Qualität von JBL gibt es nicht häufig. Nehmt Ihr allerdings etwas mehr Geld in die Hand, könntet Ihr Euch beispielsweise die wirklich guten Oppo Enco X sichern. Diese kosten aktuell 109,99 Euro bei Media Markt. Das Angebot verlinken wir Euch natürlich – zum Test der Enco X geht's hier entlang.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind Einsteiger-In-Ears interessant für Euch oder zahlt Ihr lieber etwas mehr Geld für Kopfhörer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!