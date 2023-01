Sparhandy-Gewinnspiel: Spart jetzt schon bis zu 250 Euro beim Galaxy S23

Nachdem mein Kollege Matt in der vergangenen Woche bereits vom Start der Reservierung des Samsung Galaxy S23 in den USA berichtete, könnt Ihr nun auch das erste Angebot in Deutschland wahrnehmen. Bei Sparhandy gibt es aktuell die Möglichkeit, Euch vorab zu registrieren, damit Ihr nicht nur pünktlich zum Event erinnert werdet, sondern auch noch bis zu 250 Euro Direktrabatt erhaltet und die Chance habt, ein brandneues S23 zu gewinnen.

Android- und da vor allem Samsung-Fans warten gespannt auf den 1. Februar. Denn an diesem Tag will der südkoreanische Handygigant die neue S23-Serie offiziell vorstellen. Auch, wenn es schon zahlreiche Gerüchte rund um das neue Flaggschiff gibt, wie etwa einen wahren Preisschock oder einem besseren Kühler, so handelt es sich in den meisten Fällen um unbestätigte Informationen.

Seit heute könnt Ihr Euch allerdings bei einem Gewinnspiel von Sparhandy registrieren und sichert Euch somit die Chance auf ein neues Galaxy S23, und könnt auch noch 250 Euro beim Kauf des neuen Samsung-Boliden sparen.

Affiliate Angebot Sparhandy-Gewinnspiel

Im Vergleich zum Vorgängermodell, dem Samsung Galaxy S22, erwartet Euch einigen Leaks zufolge wohl ein deutlich größerer Akku, sowie eine verbesserte 8K-Videoaufnahmefunktion. Außerdem hat sich Samsung wohl vom Exynos verabschiedet und möchte alle S23-Modelle mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ausstatten. Ob sich die Gerüchte bewahrheiten? Das erfahrt Ihr am 1. Februar ab 18:30 Uhr.

Was hat es mit dem Gewinnspiel auf sich?

Füllt ihr das Sparhandy-Gewinnspielformular aus, sichert Ihr Euch die Chance auf das neue Samsung Galaxy S23. Außerdem könnt Ihr einen Sofortbonus von bis zu 250 Euro auf das neue Smartphone abstauben und könnt gleichzeitig Euer Altgerät einschicken, um noch einmal mehr zu sparen. In den USA gingen solche Aktionen bereits in der vergangenen Woche los, allerdings müsst Ihr dort die Vorbestellerboni für Samsung-Gear aufwenden und erhaltet keine direkte Ersparnis auf die Smartphones.

Der ISOCELL HP2 ist offiziell und findet vermutlich erstmalig im Galaxy S23 Ultra seinen Einsatz.. / © Samsung / edit by NextPit

Leider gibt es bisher noch keine offiziellen Preise für die neue Galaxy-Reihe. Dementsprechend können wir Euch noch nicht sagen, inwiefern sich diese Ersparnis lohnt. Seid Ihr Euch also sicher, dass ihr eines der vermeintlich besten Smartphones 2023 kaufen möchtet, ist die Teilnahme am Gewinnspiel eventuell genau das Richtige für Euch.

Affiliate Angebot Sparhandy-Gewinnspiel

Was haltet Ihr von dem Gewinnspiel? Tragt Ihr Euch ein oder wartet Ihr lieber, bis das Unpacked-Event vorbei ist und Ihr die genauen Preise erfahrt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!