Samsung Galaxy S23: An diesem Handy verbrennt Ihr Euch nicht die Finger

Am Galaxy S22 von Samsung gab es Einiges zu mäkeln. Dazu gehört auch das GOS-Problem (Game Optimization Service): Die Spieleleistung der Flaggschiffe wurde absichtlich gedrosselt, um eine Überhitzung zu vermeiden. Einem Bericht zufolge geht Samsung dieses Problem nun beim Galaxy S23 an.

Wir gehen davon aus, dass das Galaxy S22 ausschließlich den Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm einsetzt. Der Chipsatz bietet zwar eine effizientere Leistung, aber bei intensiven Aufgaben wie Spielen könnte es trotzdem zu Engpässen kommen. Samsung will dieses Problem mit einem besseren Kühlsystem lösen.

Das Kühlsystem des Samsung Galaxy S23 (Ultra)

Der regelmäßige Leaker Ahmed Qwaider behauptet auf Twitter, dass das kommende Galaxy S23 (Ultra) eine deutlich verbesserte Wärmeableitung erhält. Er nannte vage Zahlen von 1,6, 2,8 bzw. 2,3 für das kleinere Galaxy S23-Modell bis hin zum Ultra. Es ist anzunehmen, dass es sich dabei um Ableitfaktoren oder Veränderungen der Fläche der Flüssigkeitskammer handelt.

In diesem Fall könnte das Galaxy S23 hohe Bildwiederholraten und Taktraten aufrechterhalten, ohne im Vergleich zu seinem Vorgängermodell eine alarmierende Hitzeentwicklung zu erzeugen. Es ist jedoch noch zu früh, um zu sagen, wie sich die folgenden Hardware-Änderungen in der Praxis auswirken oder wie sie in Samsungs GOS-Tool integriert werden.

Neben Samsung bringt auch Xiaomi ein größeres Dampfkammer-Kühlsystem für das neue Xiaomi 13 (Pro). Auch das neu eingeführte Redmi K60, auf den globalen Märkten auch als Poco F5 bekannt, verfügt über die gleichen Verbesserungen und wird sogar als effizienter als andere Gaming-Handys angepriesen.

Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass das Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus ebenfalls von größeren Akkus und einem aktualisierten Design profitieren. Das Galaxy S23 Ultra hingegen erhält ein großes Kamera-Upgrade und bessere 8K-Videos. Samsung stellt die Galaxy-Flaggschiffe voraussichtlich in der ersten Februarwoche vor.

Welche anderen Funktionen wünscht Ihr Euch für das Samsung Galaxy S23? Plant Ihr, Euch ein Modell der S23-Reihe anzuschaffen? Teilt uns Eure Gedanken im Kommentarbereich mit.