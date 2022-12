Redmi K60 Pro: Schnell, preiswert und von Xiaomi

Redmi K60 Pro: Das wohl preiswerteste Flaggschiff

Der Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm wurde erst im November 2022 auf den Markt gebracht, aber er treibt bereits eine Handvoll Android-Geräte wie zum Beispiel das Vivo X90 Pro und die beiden Xiaomi-13-Modelle an. Nun hat der chinesische Erfolgskonzern noch ein weiteres Smartphone mit dem potenten Prozessor ausgestattet: das Redmi K60 Pro.

Neben dem Flaggschiff-Chipsatz verfügt das Gerät über ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz und einer 2K-Auflösung mit 3.200 x 1.440 Pixeln. Überraschenderweise verfügt es über ein Dampfkammer-Kühlsystem, wie es die meisten Gaming-Smartphones verbaut haben. Einen Fingerabdruckscanner unter dem Display ist ebenfalls mit von der Partie.

Sehr zur Freude der NextPit-Leser verzichtet Xiaomi bei seinen neuesten Redmi-Topmodell nicht auf die 2-MP-Makrokamera. Dafür könnte das Trio doch noch das Ruder durch die 50-MP-Hauptkamera rumreißen, welche mit einem IMX800-Imagesensor von Sony auch schon im Xiaomi 13 verbaut ist. Dieser wird mit einer 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 16-MP-Frontkamera ergänzt.

Das Redmi K60 Pro hat ein 2K OLED-Display / © Redmi

Das Redmi K60 Pro ist das günstigste Gerät mit einem Snapdragon 8 Gen 2

Das Basismodell des Xiaomi Redmi K60 Pro verfügt über 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Mit bis zu 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz können die Nutzer:innen die Vorteile eines größeren Speichers nutzen. Außerdem unterstützen alle Modelle die 120-Watt-PD3.0-Schnellladefunktion, mit der der eingebaute 5.000-mAh-Akku in knapp 20 Minuten vollständig aufgeladen werden kann.

Xiaomi verkauft das Gerät ab umgerechnet 460 Euro in China. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die lokalen Preise auch weltweit gelten werden. Folgt man dem Namensschema von Xiaomi, müsste das Redmi K60 Pro in der globalen Variante Poco F5 Pro heißen. Weitere präsentierte Smartphones ist das Redmi K60, welches sich hauptsächlich durch den Snapdragon 8+ Gen 1 unterscheidet. Das Redmi K60E hingegen ist mit einem Dimensity 8200 von MediaTek ausgestattet. Während das Redmi K60 mit umgerechneten 340 Euro zu Buche schlägt, verlangt Xiaomi in China für das Redmi K60E gerade einmal umgerechnete 290 Euro.

Redmi Watch 3, Band 2 und Buds 4 Lite

Xiaomi stellt außerdem die neue Smartwatch Redmi Watch 3 und den Fitness-Tracker Redmi Band 2 vor. Die beiden am Handgelenk getragenen Wearables können bei Bedarf mit den neuen kabellosen Kopfhörern Redmi Buds 4 Lite kombiniert werden.

Die Redmi Watch 3 hat einen quadratischen 1,75-Zoll-AMOLED-Bildschirm und unterstützt den Always-on-Modus. Die Uhr ist mit 5ATM wasserdicht und hat eine bescheidene Akkulaufzeit von 12 Tagen. Was die Konnektivität angeht, so verfügt die Watch 3 über Bluetooth, NFC und einen integrierten GPS-Sensor. Der Preis liegt bei etwa 65 Euro.

Redmi Watch 3 und Redmi Band 2 / © Redmi

Das Redmi Band 2 hat die gleiche Form wie das Xiaomi Band 7 Pro (Testbericht). Auf der Vorderseite befindet sich ein 1,47 Zoll großes, rechteckiges Display, das um 76 Prozent größer ist als das seines Vorgängers. Das smarte Band hat eine Akkulaufzeit von 14 Tagen, verfügt aber über 30 Trainingsmodi. Preislich liegen wir in etwa bei 20 Euro, was wohl ein echten Schnapper darstellt.

Die kabellosen In-Ears Redmi Buds 4 Lite haben eine Akkulaufzeit von 20 Stunden / © Redmi

Die Redmi Buds 4 Lite von Xiaomi sind günstige kabellose Kopfhörer mit großen 12 Millimeter großen Audiotreibern und einer ordentlichen Akkulaufzeit. Die In-Ear-Kopfhörer sind dem Design der AirPods 2 von Apple nachempfunden und werden neben Schwarz und Weiß auch in leuchtendem Orange oder Grün angeboten. Noch wichtiger ist, dass die Kopfhörer auf eine benutzerdefinierte Geräuschunterdrückung setzen und nicht auf ein eigenständiges und teureres ANC-System. Auch hier zum Einheitspreis von 20 Euro. Na mal sehen was davon am Ende in deutschen Verkaufsregalen ankommt.

Würdet Ihr Euch ein Redmi K60 Pro kaufen, wenn es hierzulande auf den Markt kommt? Lasst uns doch gern Eure Meinung wissen. Wir sind ganz Ohr.