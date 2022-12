Tech-Jahr 2022: Das sind die Tops und Flops der NextPit-Redaktion

Ein aufregendes, forderndes Jahr 2022 geht zu Ende! Was begeisterte uns aus Tech-Sicht besonders, was enttäuschte uns? Die NextPit-Redaktion schaut zurück auf die vergangenen 12 Monate und verrät Euch unsere persönlichen Tops und Flops.

"The same procedure as every year": Wenn die letzten Tage des Dezembers anbrechen, schauen wir erfahrungsgemäß alljährlich zurück auf die letzten zwölf Monate. Was war super? Was nicht so? Ganz ehrlich? In Zeiten wie diesen – Inflation, Krieg, immer noch Corona – fällt der Blick zurück nicht immer leicht.

Wir von NextPit wollen da ein bisschen positiver an die Sache herangehen und verraten Euch, was im abgelaufenen Jahr unsere Tech-Highlights waren. Welcher Trend hat richtig Fahrt aufgenommen, welches Produkt hat uns besonders begeistert? Jede redaktionell tätige Person nennt Euch in diesem Beitrag seine persönlichen Überflieger des Jahres 2022.

2022 war aber auch für die Technik-Welt kein ganz einfaches Jahr: Es gab die Krypto-Krise rund um FTX (Handelsplattform), Massenentlassungen bei Big-Tech-Unternehmen, das nach wie vor äußerst belanglose Metaverse und viele nur sehr überschaubar weiterentwickelte Smartphones wie das iPhone 14 (Test).

Ich habe meine lieben Kolleginnen und Kollegen befragt, was ihre persönlichen High- und Lowlights, sowie Ihr Lieblings-Gadget des Jahres waren. Los geht's!

Antoine

Mein Tech-Highlight 2022:

2022 war das Jahr der Reife für Samsung, Apple und Google, die ihre jeweiligen Flaggschiffe in den ausgereiftesten Versionen herausbrachten. Das Galaxy S22 Ultra integriert den S Pen ins Gehäuse, anstatt ihn separat mit einer speziellen Hülle zu verkaufen. Das iPhone 14 Pro (Test) erhielt ein überarbeitetes Kameramodul, ein Always-on Display und Dynamic Island nachdem das iPhone seit dem iPhone 12 jahrelang auf der Stelle trat. Die Pixel-7-Phones erhielten nach Jahren mit 12-MP-Sensoren endlich eine neue Linse.

Meine Tech-Enttäuschung 2022:

Die PS5 von Sony, die immer noch schwer zu bekommen ist. Diese Durststrecke hat wirklich die schlimmsten Seiten der Tech-Branche offenbart. Die exorbitanten Preise und die räuberischen Praktiken der Abzocker. Die Betrügereien von Händlern, die Waren verkaufen, die sie gar nicht haben, und Euch auf Wartelisten warten lassen. Und Tech-Websites, die mit Clickbait für den Kauf einer PS5 werben, obwohl die Angebote schon vor der Veröffentlichung der Artikel auslaufen. Und dann erhöht Sony auch noch die Preise!

Bestes Smartphone/Gadget 2022:

Das Produkt, das ich mir nicht leisten kann: Samsung Galaxy Z Fold 4. Einfach das coolste Smartphone auf dem Markt. Ich brauche nicht einmal zu argumentieren. Lest meinen Test:

Das Produkt, das ich mir leisten kann: Nothing Phone (1). Die perfekte Balance zwischen Stil und Preis-Leistungs-Verhältnis. Eindeutig mein Top-Kauftipp des Jahres.

Hier geht es zum Test des Nothing Phone (1)