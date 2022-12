3 Gründe für einen neuen Job 2023, besonders in der Tech-Branche

Für diejenigen, die in der Tech-Branche arbeiten und in den letzten zwei Jahren karrieremäßig auf der Stelle getreten sind, ist es an der Zeit, sich nach einem neuen Job umzusehen und vom Erfolg der Branche zu profitieren. 53 % der Beschäftigten gaben an, dass sie in den nächsten sechs Monaten einen neuen Job mit höherem Gehalt suchen werden.

Diese Statistik stammt aus dem aktuellen PWC Global Workforce Hopes and Fears Report, in dem auch festgestellt wird, dass Beschäftigte im Tech-Sektor sich sicherer fühlen und höhere Gehälter beziehen als Beschäftigte in anderen Branchen.

Wenn Ihr glaubt, dass der frühe Vogel den Wurm fängt, dann ist es an der Zeit, jetzt mit der Jobsuche zu beginnen, damit Ihr von höheren Gehältern, besseren Leistungen und echter Flexibilität profitieren könnt.

Höhere Gehälter

Gartner berichtet, dass Tech-Unternehmen ihre Gehälter um bis zu 50 % anheben, um wichtige Talente an sich zu binden. Das bedeutet, wenn Ihr derzeit im Tech-Bereich arbeitet, könnt Ihr entweder eine Gehaltserhöhung bekommen, indem Ihr nachfragt, wo Ihr steht, oder indem ihr das Schiff verlasst.

Zu den Bereichen mit der höchsten Nachfrage gehören Cybersicherheit, technisches Management, Datenmanagement und KI. Diese Bereiche waren alle direkt von der Pandemie betroffen, die das Tempo der Digitalisierung beschleunigt hat und Unternehmen aller Größenordnungen dazu veranlasste, ihre technische Infrastruktur zu verbessern.

Erhöhte Leistungen

Sitzsäcke und kostenloser Kaffee sind toll, aber was Tech-Unternehmen wirklich auszeichnet, ist ihr Gesamtvergütungspaket, das oft auch nicht-finanzielle Leistungen umfasst. Wenn Ihr diese richtig auswählt, können sie sich auf den Geldbeutel genauso auswirken wie die finanzielle Vergütung. Optionen wie Aktienkaufpläne, Rentenbeiträge und Krankenversicherungen können den Wert des Gehalts erhöhen, während bezahlter Elternurlaub, die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten, und Prämien Euer tägliches Leben beeinflussen können.

Echte Flexibilität

Angesichts der Tatsache, dass flexibles Arbeiten auf dem Vormarsch ist und das weltweite Experiment der 4-Tage-Woche die Produktivität und Rentabilität von Arbeitnehmern und Unternehmen erhöht hat, wollen Arbeitnehmer flexibel entscheiden, wie und wann sie arbeiten.

Viele Tech-Unternehmen haben die Nase vorn, indem sie ihren Beschäftigten echte Flexibilität bieten und sie ermutigen, zu arbeiten, wie und wann sie wollen – solange die Ziele erreicht und die Projekte abgeschlossen werden.

Das bedeutet, dass die Beschäftigten sich um Kinderbetreuung, familiäre Verpflichtungen oder andere Hobbys kümmern können, in der Gewissheit, dass niemand in der Geschäftsleitung auf die Uhr schaut. Ganz praktisch bedeutet das auch, dass Frühaufsteher/innen dann arbeiten können, wenn sie am produktivsten sind, und Nachtschwärmer/innen genau das Gleiche tun können.

Eine neue Rolle im Jahr 2023

Wenn Ihr Interesse habt, im Jahr 2023 eine neue Stelle anzutreten, oder wenn Ihr einfach nur sehen wollt, was es gibt, dann haben wir im Folgenden drei führende Tech-Unternehmen ausgewählt, die derzeit neue Mitarbeiter/innen einstellen, um Euch einen Vorgeschmack zu geben. Und keine Sorge, wenn Ihr keine technischen Fähigkeiten habt, aber trotzdem vom Boom des Tech-Sektors profitieren wollt: Es gibt auch viele Möglichkeiten in Tech-Unternehmen in den Bereichen Marketing, Finanzen und Personalwesen.

Airbus

Airbus ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Luft- und Raumfahrttechnik, das Produkte, Dienstleistungen und Lösungen in einem Umfang entwickelt, herstellt und an seine Kunden liefert, den kein anderes Unternehmen erreicht. Airbus stellt derzeit eine Reihe von Stellen in allen Abteilungen ein, darunter auch einen Industrial Cyber Security Engineer. Hier findet Ihr alle offenen Stellen bei Airbus.

Zalando

Der deutsche Modeversender Zalando verkauft derzeit Waren in 26 Ländern und hat über 50 Millionen Kunden. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 17.000 Mitarbeiter/innen und sucht Personal für eine Reihe von Stellen in Berlin. Durchsucht alle offenen Stellen bei Zalando.

Trade Republic

Trade Republic, der mobile und provisionsfreie Broker, verschafft Millionen von Europäern einen schnellen, einfachen und kostenlosen Zugang zu den Kapitalmärkten. Mit über einer Million Kunden ist das Unternehmen eine der größten Sparplattformen und stellt eine Reihe von Stellen in allen Abteilungen ein, darunter Strategy Associate Manager. Durchsucht hier alle offenen Stellen bei Trade Republic.

Auf der NextPit-Jobbörse gibt es Dutzende von Unternehmen, die derzeit in allen Branchen und auf allen Ebenen einstellen – entdeckt jetzt alle Möglichkeiten. Dieser Artikel wurde verfasst von Aisling O'Toole.