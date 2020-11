Spotify: Streaming-Funktion erreicht die Apple Watch

Schon im September gab es erste Hinweise darauf, dass Spotify mit einer Streaming-Funktion liebäugelt, die direkt auf der Apple Watch genutzt werden kann. Damals waren es aber nur ausgewählte Nutzer innerhalb der Beta-Version der App, die das Feature testen durften.

Wie 9to5Mac in einem aktuellen Bericht schreibt, scheint Spotify die Funktion nun großflächiger anzubieten. Das Feature wird offenbar von dem Streaming-Anbieter serverseitig freigeschaltet.

Wurde man von Spotify zur Nutzung des Features auserkoren, kann man die Apple Watch nicht mehr nur als Fernbedienung von Spotify nutzen, sondern Musik auch direkt auf die Smartwatch und damit verbundene Bluetooth-Kopfhörer streamen. Insbesondere in Kombination mit einer LTE-Version der Apple Watch ist dies natürlich hilfreich, zum Beispiel dann, wenn man beim Sport auf das Smartphone verzichten will.

Yes! I'm now seeing it on my Apple Watch pic.twitter.com/YBSRXcILWF