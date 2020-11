Google: Spalt beim Pixel 5 ist kein Bug, es ist ein Feature!

In den vergangenen Wochen beschwerten sich Käufer des Google Pixel 5 über einen kleinen Spalt, der sich zwischen der Oberseite des Displays und dem Gehäuse abzeichnet. Endlich hat sich das Unternehmen zu dem vermeintlichen Fehler geäußert. Offenbar ist die Lücke im Gehäuse kein Fehler, sondern eine bewusste Design-Entscheidung.

Interessiert Ihr Euch für den Google-Kosmos, habt ihr sicherlich die wechselhaften Nachrichten zum Google Pixel 5 in der letzten Zeit verfolgt. Einerseits schneidet das Google Pixel 5 in Tests (ich habe euch Davids Meinung zum Google-Flaggschiff einmal verlinkt) sehr gut ab, andererseits zeigen sich Benchmarker und die Kamera-Experten von dx0mark eher enttäuscht. Dann fanden sich auf Plattformen wie Googles Support-Forum Beschwerden über einen Display-Spalt, der sich an der Oberseite zwischen dem Glas und dem Gehäuse abzeichnet.

Nutzer des Pixel 5 vermuteten hier mangelnde Qualität und befürchteten, dass sie eventuell ein Montagsgerät erhalten haben könnten. Schließlich könnte der Spalt tatsächlich auf ein Ablösen des Displayglases hinweisen oder sogar an der IP-Zertifizierung des Pixel 5 kratzen. Nachdem Google die Qualität des neuen Pixel-Modells prüfte, gibt es nun eine offizielle Antwort.

Pixel 5: Spalt sei kein Grund zur Sorge

So schreibt David Pop, zuständig für die Pixel Phone Help Community, im Support-Forum, dass von dem Spalt keine weitere Gefahr für die Haltbarkeit des Smartphones ausgehe. Um das noch einmal sicherzustellen habe Google Geräte betroffener Nutzer analysiert und die Daten mit den eigenen Unterlagen zur Qualitätskontrolle abgeglichen. Die Lücke zwischen dem Aluminiumgehäuse und dem Display sei ein normaler Teil des Designs des Pixel 5.

Ein kleiner Spalt sorgt für Unmut in der Pixel-Community. / ©Google Support Forum

Welchen Vorteil die Lücke im Design des Pixel 5 bringt, verrät Pop allerdings nicht. Eventuell ist die Lücke für eine bessere Gesprächsqualität bei Telefonaten zuträglich. Denn schließlich nutzt Google im fünften Pixel keinen Lautsprecher, um Töne an die Ohrmuschel weiterzuleiten. Stattdessen bringt das Pixel 5 das Displayglas in Bewegung und erzeugt so Schallwellen, die für das menschliche Gehör wahrnehmbar sind. Dass der Spalt hier für mehr Freiraum und somit für eine bessere Schallübertragung sorgt, ist allerdings nur eine Mutmaßung.

