Tarif-Check: Lohnt sich die Nintendo Switch mit Telekom-Tarif?

LogiTel bietet Euch die Nintendo Switch aktuell zusammen mit dem Rennspiel "Mario Kart 8" und einem zusätzlichen Paar Joy-Cons in Verbindung mit einem Telekom-Vertrag an. Für den Tarif zahlt Ihr zu Beginn gerade einmal 19.95 Euro und das Nintendo-Bundle schlägt mit weiteren 49 Euro zu Buche. Ob sich der Deal wirklich lohnt, oder ob es sich hierbei nur um ein Scheinangebot handelt, verraten wir Euch im Deal-Check.

Ich erinnere mich immer wieder gerne an Silvester zurück. Während wir dem Jahresende entgegenfieberten, spielten wir Mario Party. Neben dem steigenden Hass für verlorene Minispiele, stieg auch der Spaß rapide an. Mit der Nintendo Switch könnt Ihr selbst die größten Gaming-Muffel zum Zocken bewegen. Im aktuellen Angebot von LogiTel erhaltet Ihr nicht nur die neueste Version der Konsole, sondern auch einen Internetvertrag mit 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit.

Das Angebot hat einen Haken. Ihr zahlt zwar erst 19,99 Euro, die monatlichen Kosten steigen aber nach einem halben Jahr. So zahlt Ihr ab dem siebten Monat 39,99 Euro für den "Magenta M Zuhause"-Tarif. Ihr könnt den Tarif auch aufstocken und erhaltet dann mit dem Magenta L Zuhause eine Downloadgeschwindigkeit von 100 Mbit/s. Dort zahlt Ihr dann ab dem siebten Monat 44,95 Euro. Schauen wir uns aber am besten mal alle Verträge und Zahlen genauer an.

Nintendo Switch mit dem Telekom-Tarif im Check

Das Nintendo-Bundle kostet Euch 49 Euro als Einmalpreis. Hinzu kommen noch 4,99 Euro Versandkosten. Neben den 69,95 Euro Anschlusskosten für den "Magenta M Zuhause"-Tarif zahlt Ihr wie erwähnt in den ersten sechs Monaten 19,95 Euro und ab dem siebten Monat 39,95 Euro. Dabei erhaltet Ihr eine Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s, was zum Zocken mehr als ausreichend ist. Der größere "Magenta L Zuhause"-Vertrag kostet Euch ab dem siebten Monat 44,95 Euro. Bei so vielen Zahlen schauen wir am besten mal nach, ob Ihr bei dem Deal auch tatsächlich spart.

Nintendo Switch+ Joy-Con+ Mario Party 8 Eigenschaft Magenta M Zuhause Magenta L Zuhause Downloadrate 50 Mbit/s 100 Mbit/s Monatliche Kosten 1.-6. Monat: 19,95 Euro 7.-24. Monat: 39,95 Euro 1.-6. Monat: 19,95 Euro 7.-24. Monat: 44,95 Euro Gerätekosten 49 Euro 49 Euro Anschlussgebühr 69,95 Euro 69,95 Euro Effektive Gerätekosten 359 Euro (Nintendo Switch und Mario Party) + 35,99 (Für die Joy-Cons) 359 Euro (Nintendo Switch und Mario Party) + 35,99 (Für die Joy-Cons) Laufzeit (mindestens) 24 Monate 24 Monate Kosten für den Vertrag 908,75 Euro 998,75 Euro Bundle-Preis insgesamt 962,74 Euro 1.052,74 Euro Link zum Tarif Zum Angebot Zum Angebot

Der Vertrag kostet Euch bereits 908,75 Euro, wenn Ihr ihn regulär abschließt. Würdet Ihr Euch also den Vertrag und das Konsolen-Bundle einzeln kaufen, spart Ihr bei LogiTel aktuell 341 Euro über 24 Monate gerechnet. Das heißt, der Anbieter schenkt Euch die Konsole fast schon zum Vertrag dazu. Die selbe Ersparnis habt Ihr übrigens auch beim "Magenta L"-Vertrag. Überlegt Ihr den Internetanbieter zu wechseln und wollt im Flugzeug ordentlich daddeln, dann lohnt sich der Deal wirklich.

Der Test zur Konsole: Die Nintendo Switch im NextPit-Test

Wenn Ihr Euch allerdings nur für die "Finanzierung" einer Nintendo Switch entscheidet, dann ist dieser Vertrag auf keinen Fall empfehlenswert. Es bleibt Euch überlassen, ob Ihr eine solche Beigabe als Ausschlag nehmen möchtet, Euch an einen neuen Vertrag zu binden.

Was haltet Ihr von solchen Konsolendeals? Würdet Ihr Euch mehr solcher Deals wünschen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!