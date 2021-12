Galaxy S21 und Galaxy Watch 4 umsonst? Allnet-Flat von Otelo im Check

Erneut kümmern wir uns in unserem NextPit Tarif-Check heute um einen Handytarif von Otelo! Dort gibt es nämlich die Allnet-Flat mit dem Galaxy S21 und der Galaxy Watch 4 – beide Devices soll es "effektiv umsonst" geben. Lasst uns also herausfinden, ob der Handyvertrag sich tatsächlich lohnt!

Wir haben das Black-Friday- und Cyber-Monday-Theater glücklich hinter uns gebracht. Aber das bedeutet natürlich noch längst nicht, dass wir vor dem Weihnachtsfest nicht noch ein paar feine Schnäppchen für Euch finden könnten. Otelo hat uns gerade erst einen feinen Tarif-Deal für die Apple-Fans kredenzt und legt jetzt mit einem Angebot fürs Samsung-Fanlager nach! Konkret geht es um eine Allnet Flat Classic / Max, zu der es ein Samsung Galaxy S21 gibt – und sogar auch noch eine Galaxy Watch 4, solange der Vorrat reicht!

Wer sich den Spaß durchrechnet, wird feststellen, dass Ihr hier ein Mega-Angebot vor Euch seht, bei dem Ihr inklusive Hardware sogar günstiger wegkommt, als würdet Ihr nur den Tarif zum Normalpreis ohne Geräte buchen!

Samsung Galaxy S21 + Allnet-Flat Classic/Max mit 15 / 25 GB im Tarif-Check

Wir reden hier über die Allnet-Flat Classic von Otelo, bei der monatlich 19,99 Euro fällig werden samt 15 GB Inklusivvolumen. Wer 25 GB benötigt, zahlt alternativ 29,99 Euro für die Allnet-Flat Max. Der Vertrag läuft über 24 Monate (3 Monate Kündigungsfrist) – danach kann er monatlich gekündigt werden. Bei dem Handyvertrag gibt es derzeit das Galaxy S21 dazu, für das Ihr lediglich einen Euro anzahlt. Zusammen mit dem von 40 Euro auf 9,99 Euro gesenkten Anschlusspreis werden also einmalig etwa elf Euro fällig.

Wer schnell ist, bekommt zum Galaxy S21 auch noch dieses Schnuckelchen dazu! / © NextPit

Monatlich müsst Ihr einen Zehner aufschlagen, sodass Ihr für die Allnet-Flat mit 15 GB etwa 30 Euro zahlt, oder eben 40 Euro für die Flat mit 25 GB. Soweit, so normal. Otelo packt nämlich noch ordentlich was drauf, um uns das Angebot schmackhaft zu machen. Da ist zunächst mal das 50-Euro-Startguthaben, welches Ihr in der Otelo-App einstreichen könnt.

Außerdem packt uns Otelo – aber nur, solange der Vorrat reicht – auch noch eine nagelneue Galaxy Watch 4 LTE dazu! Insgesamt läuft die Aktion bis zum 15. Dezember, aber wenn Ihr auch noch die Smartwatch der Koreaner abgreifen wollt, solltet Ihr besser sofort unseren Links zum Angebot folgen! Um die Watch 4 zu erhalten, müsst Ihr Euch bis zum 05. Januar hier registrieren!

Alle Details im Überblick Allnet Flat bei Otelo + Samsung Galaxy S21 + Galaxy Watch 4 Tarif Allnet Flat Classic (15 GB) Allnet Flat Max (25 GB) Monatspreis (inklusive 10 € Zuzahlung fürs Galaxy S21): 29,99 Euro 39,99 Euro Anschlussgebühr: 9,99 Euro 9,99 Euro Anzahlung für das Galaxy S21: 1 Euro 1 Euro Datenvolumen pro Monat: 15 GB 25 GB LTE-Speed: 21,6 Mbit/s 21,6 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja Ja SMS-Flat? Ja Ja EU-Roaming inklusive? Ja Ja Laufzeit (Minimum): 24 Monate 24 Monate Gesamtkosten über 24 Monate: 680,75 € (inkl. 50 € Startguthaben) 920,75 € (inkl. 50 € Startguthaben) Effektivpreis -9,22 € monatlich 0,78 € monatlich Zum Angebot: Zum Angebot Zum Angebot

Addiert Ihr jetzt die einmal anfallenden Kosten und die 24 Monatsbeiträge und zieht davon das Startguthaben wieder ab, landen wir beim 15-GB-Tarif bei 680,75 Euro. Der rechnerische Preis pro Monat liegt dann bei 28,36 Euro. Berücksichtigen wir die derzeitigen Tiefstpreise für das Smartphone und die smarte Uhr, werden dafür aktuell laut idealo 695 bzw. 206,99 Euro verlangt. Bedeutet, dass Ihr unterm Strich einen Effektivpreis von -9,22 Euro monatlich erzielen könnt! Ein ziemlich guter Deal, findet Ihr nicht auch?

Lest dazu auch: Der NextPit Preis-Radar zum Samsung Galaxy S21

Lasst Euch das ruhig auf der Zunge zergehen, dass es hier ein starkes Smartphone inklusive Uhr für weniger als Umme abzugreifen gibt. Das 25-GB-Angebot ist etwas weniger spektakulär, lohnt aber immer noch dicke! Hier werden für die Allnet Flat Max abzüglich 50 Euro Startguthaben 920,75 Euro Gesamtkosten veranschlagt. Der rechnerische Preis liegt hier bei 38,36 Euro, der Effektivpreis bei 0,78 Euro monatlich!

Wie oben in der Übersicht angegeben, bekommt Ihr zum Tarif einen LTE-Speed von maximal 21,6 Mbit/s. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr monatlich fünf Euro draufzahlen, um den Speed auf 100 Mbit/s anzuheben.

Keine Ahnung, worauf Ihr noch wartet – wie gesagt: Die Galaxy Watch 4 gibt es nur , solange der Vorrat reicht und die ganze Aktion läuft noch bis zum 15. Dezember. Also, ran an den Speck, liebe NextPit-Community!