Telegram: Diese neuen Funktionen gibt's in Beta 7.9.0

Die neuste Telegram-Beta ist da! In der Version 7.9.0 gibt es dabei ein paar spannender Features für Videoanrufe und Videonachrichten. Wir haben die Vorab-Version des Messengers für Euch installiert und zeigen Euch nachfolgend alle neuen Funktionen.

Mit der Version 7.9.0 steht Euch die neuste Beta des Messengers Telegram zum Download bereit. Dabei konzentrieren sich die Entwickler auf neue Funktionen für Videonachrichten und für Videotelefonie. Zum Test habe ich mir die Android-Version aufs Handy installiert und stelle Euch nun die neuen Features vor.

Um über jede neue Beta-Version informiert zu werden, könnt Ihr einfach den inoffiziellen Beta-Kanal des Messengers abonnieren. Ihr findet Ihn unter "@tgbeta". Die benötigten APK-Dateien findet Ihr dann im Kanal "@tgfiles". Wie genau Ihr Kanäle abonniert und neue Telegram-Gruppen finden könnt, lest Ihr in der verlinkten Anleitung.

Telegram Beta 7.9.0: Videowiedergabe einfach beschleunigen

Mit der Beta-Version 7.9.0 des Telegram-Videoplayers könnt Ihr nun die Geschwindigkeit der Videowiedergabe ändern. Das Feature kennt man bei WhatsApp bereits von Sprachnachrichten und auch bei Telegram könnt Ihr um das 1,5-fache oder das Doppelte beschleunigen oder um 0,5x oder 0,2x verlangsamen. Es ist nicht das Feature des Jahrhunderts, aber immerhin "nice to have".

Tippt in einer Telegram-Konversation oder -Gruppe auf ein Video, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. Tippt auf das Hamburger-Menü ⋮, um auf die Einstellungen zuzugreifen Tippt auf "Geschwindigkeit" und wählt Eure bevorzugte Geschwindigkeit

Dein Kumpel schickt Euch ein angeblich lustiges Video, das Ihr unbedingt sehen müsst, aber es ist 45 Minuten lang? Telegram hat daran gedacht! / © NextPit

Telegram Beta 7.9.0: Bild-in-Bild-Modus für Videonachrichten

Ich nutze diese Funktion nie, aber in der neuesten Telegram-Beta könnt Ihr dank eines Bild-im-Bild-Modus weiterhin eine Videonachricht ansehen, während Ihr durch weitere Nachrichten in einer Unterhaltung scrollt.

In der aktuellen Version der Messaging-App wird die Videonachricht angehalten, sobald sie nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt wird, weil Ihr zu weit nach unten oder oben gescrollt habt. Ihr könnt auch in die Videonachrichtenblase hineinzoomen, um sie zu vergrößern. Aber ich glaube, das war schon in der vorigen Beta-Version der Fall.

Videobotschaften verfolgen Euch dahin wo Ihr geht / © NextPit

Telegram Beta 7.9.0: Zeit zum Löschen des Nachrichtenverlaufs verlängert

Wenn Ihr das automatische Löschen Eurer Nachrichten nicht nutzt, könnt Ihr bei Telegram trotzdem regelmäßig den Nachrichtenverlauf in einem Chat löschen. Mit der neuen Beta-Version fügt Telegram eine neue Funktion hinzu, mit der die Löschung des Verlaufs jeden Monat automatisiert werden kann.

Tippt in einem Chat oder einer Gruppe auf das Hamburger-Menü ⋮, um auf die Einstellungen zuzugreifen. Tippt hier auf "Verlauf löschen" Wählt unter "Automatisches Löschen von Nachrichten in diesem Chat" die gewünschte Zeit aus

Ihr könnt Euren Telegram-Chatverlauf jetzt jeden Monat automatisch löschen. / © NextPit

Telegram Beta 7.9.0: Bildschirmfreigabe bei Videoanrufen

Die Bildschirmfreigabe bei Videogesprächen ist eine nahezu unverzichtbare Funktion für jedes Meeting, jede Telefonkonferenz und jede kurze Brainstorming-Sitzungen in jungen und neo-disruptiven Start-Ups! Endlich findet das Feature auch in Telegram Einzug.

Tippt auf das Kamerasymbol am unteren Rand des Bildschirms, um die Kamera zu deaktivieren. Wenn die Kamera deaktiviert ist, aktiviert Ihr sie einfach wieder, indem Ihr erneut auf sie tippt. Am unteren Rand des Bildschirms wird nun die Option "Phone Screen" angezeigt Anschließend müsst Ihr ein paar Dialoge bestätigen und schon sollte der Bildschirm zu sehen sein

Ich konnte die Bildschirmfreigabe nicht aktivieren / © NextPit

Aber die Funktion scheint nur zwischen mehreren Nutzern derselben 7.9.0-Beta zu funktionieren und ist wohl nicht mit allen Android-Handys nutzbar. Ich habe das Feature mit zwei meiner Kollegen ausprobiert, aber sie in beiden Fällen nicht funktioniert.

Wie findet Ihr die neuen Funktionen, die Euch bald auch in der offiziellen Version von Telegram zur Verfügung stehen wollten. Teilt mir das in den Kommentaren mit!