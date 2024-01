Top 5 Android und iOS Apps der Woche: Spiele, KI-Kunst und Notizen!

Mit Little Nightmares findet Ihr diese Woche ein Konsolenspiel, das auf die mobile Plattform portiert wurde. Außerdem gibt es Microsofts Copilot, das zweifelsohne auf Eurem Windows 11 PC debütiert hat, einen weiteren KI-Kunstgenerator in Form von Niji Journey, Metal Slug 2 und Beeper Mini.

Bevor Ihr fortfahrt, solltet Ihr jedoch wissen, wie nextpit die Top 5 Apps der Woche zusammenstellt. Zunächst stellen wir sicher, dass diese Angebote im Google Play Store und Apple App Store nicht hinter Eurem Rücken Daten schürfen oder endlose Mikrotransaktionen anbieten. Zusätzlich zu unseren Ergebnissen haben wir auch die Empfehlungen der nextpit-Community abgefragt, um zu erfahren, was bei Euch gerade angesagt ist.

Diese Auswahl der Top 5 iOS- und Android-Apps wird wöchentlich veröffentlicht, schaut Euch ruhig einmal unsere früheren Vorschläge an, um mehr zu erfahren.

Little Nightmares (Android und iOS)

Smartphones sind im Hinblick auf Rechenleistung so weit fortgeschritten, dass sie sogar Konsolen- oder PC-Portierungen eines Spiels verarbeiten können. Das war in den Anfängen der Smartphones noch undenkbar. Little Nightmares ist ein Horror-Adventure, das endlich auf dem kleinen Bildschirm angekommen ist und ein großes Spielerlebnis bietet.

Die Grafik sieht zwar fantastisch aus, aber die Immersion geht leider etwas verloren. Das ist angesichts der begrenzten Hardware zu erwarten, da das fehlende physische Beleuchtungssystem den Effekt etwas verringert. Es muss noch einiges getan werden, um die Fehler zu beheben, aber das beeinträchtigt die Spielbarkeit des Adventure-Games nicht.

Wenn es etwas gibt, das Ihr beachten solltet, dann ist es die Steuerung. Die Touchscreen-Steuerung ist anfangs immer etwas heikel, da das fehlende taktile Feedback bei der Verwendung von physischen Tasten das Spielerlebnis trübt. Präzisere Aktionen wie das Aufheben von Gegenständen oder das Festhalten von Objekten zum Klettern sind nur schwer möglich. Wir drücken Euch die Daumen, dass der Entwickler ein Update herausbringt, um die Steuerung zu verbessern.

Preis: 8,99 Euro (Android) / 8,99 Euro (iOS) / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Ladet Little Nightmares aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

FoxyNotes (Android)

Notizen-Apps gibt es wie Sand am Meer, und wenn Ihr mit Eurer aktuellen App bereits zufrieden seid, könnt Ihr diese vielleicht links liegen lassen. Andernfalls könnt Ihr FoxyNotes einmal eine Chance geben, wenn Ihr auf der Suche nach einer App seid, mit der Ihr ohne viel Aufhebens Eure Notizen machen könnt. Ein wichtiger Aspekt, den ich als nützlich empfand, war die extrem benutzerfreundliche Oberfläche.

Startet die App und Ihr könnt sofort loslegen. Sie führt Euch intuitiv durch die Erstellung von Notizen und es gibt auch eine einfache Suchfunktion, mit der Ihr alte Notizen schnell wiederfinden könnt. Es gibt sogar eine Kategorienfunktion, mit der Ihr Eure Notizen besser organisieren könnt. Alle wichtigen Textformatierungsfunktionen sind enthalten, und eine To-Do-Funktion gibt es obendrein. Es ist nicht mächtig, aber funktional.

Ich fand FoxyNotes nützlich, auch wenn es vielleicht nicht jedermanns Sache ist, da die individuellen Erfahrungen variieren können. Wenn Ihr aber bisher noch keine App zum Notizen machen benutzt habt, ist FoxyNotes ein guter Anfang. Das Tolle an FoxyNotes ist, dass Ihr es als Backup mit Eurem Google Drive synchronisieren könnt, sodass Ihr praktisch von überall auf der Welt auf Eure Notizen zugreifen könnt.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Erforderlich

Beginnt das Jahr neu, indem Ihr u.a. Eure täglichen Gedanken mit FoxyNotes aufschreibt. / © nextpit

Ladet FoxyNotes aus dem Google Play Store herunter.

Niji Journey (Android und iOS)

Wolltest Ihr schon immer mal Anime-Figuren oder Zeichnungen erstellen, aber Euch fehlt das künstlerische Talent dazu? Warum nicht eine künstliche Intelligenz einschalten, um die Arbeit zu erledigen? Niji Journey ist kein gewöhnlicher KI-Kunstgenerator, sondern konzentriert sich ausschließlich auf den Anime-Stil. Dazu gehören Katzenohren und alles, was mit der japanischen Kunstform zu tun hat. Die generierten Bilder können in verschiedenen Formaten erstellt werden, z. B. im Querformat, als Handyhintergrund oder im Quadrat.

Ihr könnt auch verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Stilen wählen, z. B. niedlich, ausdrucksstark oder malerisch. Die Eingabe der Aufforderungen ist ganz einfach, und natürlich sind die Ergebnisse besser, wenn Ihr genauer in Euren Vorgaben seid.

Als ich "Dämonenjägerin in einem Bambuswald" eingab, war auf einem der vier Bilder Nezuko aus dem Manga/Anime "Dämonenjägerin" mit ihrem Bambusmundschutz abgebildet! Ich hätte gedacht, dass das geistige Eigentum bis zu einem gewissen Grad geschützt wird, aber ich denke, hier gibt es einen gewissen Spielraum.

Insgesamt war ich mit Niji Journey sehr zufrieden und wenn Ihr nur gelegentlich ein paar Bilder im Manga-Look für ein bestimmtes Ereignis braucht, reicht die kostenlose Version aus, da Ihr bis zu 20 Bilder kostenlos ausprobieren könnt, bevor Ihr ein Abonnement abschließen müsst.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nicht erforderlich

Mit Niji Journey kannst Ihr niedliche Anime-Bilder rendern. / © nextpit

Ladet Niji Journey aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Metal Slug 2 ACA NEOGEO (Android und iOS)

Endlich muss ich nicht mehr sinnlos Geld ausgeben, um Metal Slug 2 abzuschließen! Wer diesen klassischen Arcade-Shooter liebt, kann ihn jetzt auch auf seinem Smartphone spielen! Der Schwierigkeitsgrad ist genauso hoch wie im Original, aber eine Sache ist anders: Es gibt jetzt Online-Funktionen. Mit dem Online-Ranglisten-Modus könnt Ihr sehen, wo Ihr im Vergleich zum Rest der Welt steht. Wie gut, dass Ihr eine Schnellspeicher- und Ladefunktion habt.

Wie üblich kommt es zu einer gewissen Verlangsamung, wenn zu viele Sprites auf dem Bildschirm erscheinen (genau wie in den 90er-Jahren). Es spielt keine Rolle, wie schnell Euer Handy ist, selbst Flaggschiff-Handys werden stottern, wenn es heiß hergeht, aber das liegt eher am Code der App als an der Rechenleistung Eures Smartphones. Das Spiel zu meistern, wird einige Zeit in Anspruch nehmen, aber es ist ein Erfolgserlebnis, wenn Ihr es mit einem einzigen Guthaben schaffen könnt.

Mit einer präzisen Steuerung kommt Ihr im Spiel sehr weit, deshalb würde ich Euch empfehlen, einen physischen Controller zu benutzen, der mit Eurem Smartphone verbunden ist, wenn Ihr mit so wenigen Leben wie möglich weit kommen wollt. Die Touchscreen-Steuerung ist zwar in Ordnung, aber es fehlt der entscheidende Faktor in Bezug auf die Genauigkeit. Wenn Ihr auf Selbstverachtung und Bestrafung steht, werdet Ihr mit dieser relativ originalgetreuen Portierung nichts falsch machen.

Preis: 4,99 Euro (Android) / 3,99 Euro (iOS) / Werbeeinblendungen: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Ladet Metal Slug 2 ACA NEOGEO aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Microsoft Copilot (Android und iOS)

Wollt Ihr ein Gespräch mit Eurem Computer führen? Dank einer Vielzahl von KI-Chatbot-Apps wird das immer einfacher. Der von ChatGPT-4 angetriebene Copilot von Microsoft ist ein weiterer Akteur in dem Segment. Er kann Unterhaltungen mit Euch führen, Inhalte (auch kreative) erstellen und Objekte auf Fotos erkennen. Allerdings wurde ein Bild eines Whiteboard-Radiergummis, das ich ihm zugespielt habe, fälschlicherweise als Smartphone identifiziert. Ich glaube, das sind Kleinigkeiten, und die App wird mit der Zeit immer besser werden.

Die übliche Bandbreite an Funktionen ist vorhanden, einschließlich der Bilderstellung. Sie ist nicht die beste, aber für die grundlegenden Parameter funktional. Wenn Ihr die App speziell für die Bilderstellung verwenden wollt, solltet Ihr Euch nach einem anderen Programm umsehen, das speziell für die Erstellung von KI-Kunstwerken geeignet ist. Ansonsten reicht Copilot für einfache Anforderungen aus.

Als KI-Chatbot, den Ihr gelegentlich benutzt, ist Copilot zwar funktional genug, aber wer mehr Fragen stellen und längere Gespräche führen will, sollte sich unbedingt anmelden. Da die meisten Leute bereits ein Microsoft-Konto haben, ist dies nur eine kleine Hürde für Euch, um mit Copilot bessere Funktionen zu erhalten.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nicht erforderlich

Könnt Ihr die richtigen Fragen stellen, damit Copilot Euer neuer bester Freund wird? / © nextpit

Ladet Microsoft Copilot aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

