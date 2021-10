Top 5 Apps der Woche: Routen, Notizen und Häuser bauen

Seid Ihr also am heutigen Sonntag auf der Pirsch nach neuen Apps und Mobile Games , dann seid Ihr hier goldrichtig! Von Spielen bis hin zu Produktivitäts-Apps – hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps der auf NextPit.

In Anbetracht des Preises von 5,49 €, den es meiner Meinung nach auch verdient hat, finde ich, dass sich dieses Spiel gut für eine Rezension eignet (erinnert Ihr Euch noch an die Rezensionen zum Handyspiel des Monats ? Nee, ich auch nicht).

Ziel des Spiels ist es, eine Stadt zu gründen und sie zu vergrößern. Aber in Wirklichkeit gibt es weder ein wirkliches Ziel für dieses Spiel noch irgendwelche Spielmechanismen. Ihr könnt Gebäude hinzufügen, Farben aus der Palette wählen, farbige Hausblöcke auf dem unregelmäßigen Raster zerstören. Außerdem könnt Ihr dabei zusehen, wie der Townscaper zugrunde liegende Algorithmus diese Blöcke je nach Konfiguration automatisch in hübsche kleine Häuser, Bögen, Treppen, Brücken und üppige Hinterhöfe verwandelt.

Mit der App könnt Ihr Eure Routen auf einer Satellitenkarte oder einem beliebigen, selbst ergänzten Kartenbild anzeigen. Ihr könnt eine Datei von einem Scanner importieren oder ein Foto direkt in der App aufnehmen und dann die Route kalibrieren und anpassen. Wenn Ihr die Route an den von Euch erstellten Kontrollpunkte entlang absolviert, könnt Ihr Euch Durchschnittsgeschwindigkeit, Herzfrequenz oder Höhenmeter anzeigen lassen.

Ihr könnt das Handyspiel Townscaper im Google Play Store oder im Apple App Store kaufen.

Was haltet Ihr von dieser Auswahl? Habt Ihr bereits eine der vorgeschlagenen Apps antesten können? Was wären Eure Apps der Woche? Teilt es uns in den Kommentaren mit – und dort könnt Ihr uns auch Vorschläge machen, wenn Ihr bestimmte Genres oder App-Kategorien in einem der nächsten Beiträge wiederfinden wollt.