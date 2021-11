Top 5 Apps der Woche: Notizen, Wetter – und Pikmin

Habt Ihr Lust auf Apps und Mobile Games ? Dann stürzt Euch jetzt kopfüber in unsere App-Vorschläge – hier sind die 5 Android/iOS-Apps der Woche auf NextPit!

Auch heute habe ich wieder darauf geachtet, dass Ihr mit unseren fünf Empfehlungen nicht in Datenfallen tappt oder Eure komplette Weihnachtsgratifikation in In-App-Käufe stecken müsst.

Stick Around

Diese Anwendung kommt mit fast 10 Jahren Verspätung, denn die von den Marvel-Filmen eingeführte Mode der Post-Credits-Szenen ist in den Köpfen bereits fest verankert.

Aber wenn Ihr prüfen wollt, ob es sich wirklich lohnt, 20 Minuten nach dem Ende eines Films zu warten, um einen Cliffhanger oder einen Bonus-Teaser zu sehen, ist Stick Around genau das Richtige für Euch. Für jeden Kinofilm in ihrer Datenbank lässt die App ihre Nutzer:innen mit "Ja" oder "Nein" abstimmen, um anzugeben, ob der betreffende Film eine geheime Szene nach dem Abspann verbirgt.

Ihr könnt Euch dann in aller Ruhe ein letztes Mal umdrehen, bevor Ihr das Kino in Zeitlupe vor allen anderen verlasst und auf die Menschenmenge herabblickt, die vergeblich auf eine Bonusszene wartet, die nie kommen wird. Weil Ihr ein besonderer Mensch seid, ein echter Filmliebhaber eben. Schnitt!

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Verschwendet keine 20 Minuten mehr mit dem Warten auf eine Szene nach dem Abspann, die gar nicht kommt / © NextPit

Ihr könnt Stick Around aus dem Google Play Store herunterladen.

Pasteline

Pasteline ist eine ... (sorry, wirklich) ... App für ... (Ich kann einfach nicht anders) Notizen. Okay, ich hab's gesagt! Ich persönlich würde es allerdings als eine Art Lesezeichen mit etwas mehr Tiefe beschreiben.

Android-Apps, mit denen Ihr Eure Links sammeln könnt, kennen wir. Und Pasteline bietet mehr oder weniger das gleiche System. Die Idee ist, alle Notizen, Links und Ideen zu sammeln, bei denen Euch Zeit oder Bock fehlen, alles aufzuschreiben.

Ihr könnt Links kopieren/einfügen und/oder einfache Textnotizen erstellen. Die Oberfläche ähnelt einer E-Mail-Anwendung und ermöglicht es Euch, jede "Notiz" schnell einzusehen, ohne sie öffnen zu müssen. So könnt Ihr zum Beispiel einfach einen Link kopieren, ihn dann bearbeiten und durch Hinzufügen von Text zu einer Notiz erweitern.

Andererseits bietet die App keine Formatierungs- oder Textverarbeitungsfunktionen. Deshalb sehe ich es eher als Lesezeichen- denn als Notiz-App. Kurz gesagt, es ist ein Notizblock für alle Fälle.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Der Texteditor von Pasteline ist sehr schlecht / © NextPit

Ihr könnt Pasteline aus dem Apple App Store herunterladen.

Mixtapes

Mixtapes ist ein lokaler Musik-Player für das iPhone. Damit könnt Ihr mehrere "Profile" für verschiedene Verwendungszwecke/Stimmungen/Aktivitäten erstellen – je nachdem, ob Ihr im Büro, im Fitnessstudio oder anderswo seid. Jedes Profil verfügt dabei über seine eigenen Einstellungen.

Ihr könnt auch "intelligente" Mixes erstellen, die sich automatisch erneuern und aktualisieren, z. B. je nach dem gewählten Genre oder Act. Wendet einfach einen oder mehrere Filter an, und der Mix wird jedes Mal, wenn Ihr die App öffnet, entsprechend Eurer Einstellungen aktualisiert.

Im Übrigen handelt es sich um einen lokalen Akteur wie viele andere auch. Die Benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich, und die wenigen Anzeigen, die erscheinen, sind nicht aufdringlich. Sie gehören zum Programm Not Evil Ads, das behauptet, ausschließlich Werbung anzuzeigen, die Eure Daten respektiert.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: ja, 0,99 €/Monat oder 9,99 € einmaliger Kauf / Konto: nicht erforderlich

Was für eine tolle Möglichkeit, Musik lokal auf einem iPhone hinzuzufügen / © NextPit

Ihr könnt Mixtapes aus dem Apple App Store herunterladen.

Weather

Ich weiß, dass ich in den letzten Tagen verstärkt meinem Notiz-App-Fetisch gefrönt habe. Aber ich habe die Wetter-App-Fans nicht vergessen. Weather ist eine sehr einfache und ziemlich umfassende Wetter-App, obwohl sie ohne Radarfunktion auskommt.

Und auch wenn das "Material You"-Design mit seinen Schatten- und Reliefeffekten mit Android 12 wieder in Mode kommt, muss ich sagen, dass mir das flache Design dieser App sehr gut gefällt. Es ist schade, dass die saubere und minimalistische Benutzeroberfläche durch ein paar Werbeeinblendungen beeinträchtigt wird. Umso bedauerlicher ist es, dass die App noch keine Widgets bietet. Der Entwickler deutet aber an, dass er daran arbeitet.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Möge das Wetter mit Ihnen sein / © NextPit

Ihr könnt Weather aus dem Google Play Store herunterladen.

Pikmin Bloom

Ich war noch nie begeistert von Pokémon Go und all seinen Varianten, und ich hätte euch dieses Spiel sicher nicht empfohlen, wenn mein Kollege Casi mir nicht davon erzählt hätte.

Aber manchmal ist es gut, Mainstream zu sein – und es ist einfacher, als Euch ein weiteres Indie-Spiel zu präsentieren, das trotz meiner lyrischen Lobeshymnen niemand jemals installieren wird.

Hier ist also Pokémon Go, aber in einer Pikmin-Version. Pikmin ist eine Serie von Echtzeit-Strategiespielen, die auf dem Gamecube, der besten Konsole der Welt, erschienen ist und von dem großen Shigeru Miyamoto entwickelt wurde.

In Pikmin Bloom basieren alle Spielmechanismen auf der Anzahl der Schritte, die der Spieler in der realen Welt zurücklegt. Je mehr Meter Ihr zurücklegt, desto mehr Pikmin wachsen und desto mehr Personal habt Ihr, um die Welt um Euch herum zum Blühen zu bringen. Anstatt Wildtiere zu zerstören und Pokémon zu fangen, um sie zu versklaven, pflanzt man Blumen – wie cool ist das denn?