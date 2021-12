Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: Geht auf Alien-Jagd

Wie jede Woche versuche ich Euch auch an den Feiertagen die bestmöglichen Apps vorzustellen, die weder Datenfallen noch voll von In-App-Käufen sind. Von Handyspielen bis hin zu Produktivitätsanwendungen: Hier sind die fünf sechs kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps von NextPit in dieser Woche. Schaut Euch gerne auch nochmal die Ausgabe letzten Woche an!

Luna Reading Habit Tracker (Android)

Luna Reading Habit Tracker ist eine Android-Aktivitäts-Tracker-App für diejenigen unter Euch, die gerne lesen. Ihr könnt den Fortschritt Eurer aktuellen Lektüre verfolgen oder einfach nach Büchern suchen und diese zu Eurer Wunschliste hinzufügen. Ihr wisst schon, ich rede von diesem Stapel Bücher mit all den Schinken, von denen Ihr keine einzige Seite gelesen habt und der Euch jedes Mal ein schlechtes Gewissen bereitet, wenn Ihr Euch stattdessen einen Film auf Netflix anseht.

Die Suchfunktion ist ziemlich leistungsstark, da Ihr manuell über Google Books suchen oder einfach die ISBN-Nummer eingeben oder scannen könnt. Die App bietet auch eine analytische Komponente mit einem Zähler für die Anzahl der gelesenen Bücher, der Minuten, die Ihr mit dem Lesen verbracht habt und der Anzahl der Seiten, die Ihr umgeblättert habt. Luna Reading Habit Tracker enthält keine Werbung und keine In-App-Käufe. Die Anwendung erfordert ein Konto und ist nur auf Englisch verfügbar.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: erforderlich / Deutsche Sprache: nein.

Die App ist auf Englisch, aber man kann natürlich auch seine deutschen Bücher hinzufügen, keine Sorge / © NextPit

Ihr könnt die App Luna Reading Habit Tracker im Google Play Store herunterladen.

ColorSlurp (iOS)

ColorSlurp ist eine iOS-App, mit der Ihr die Farben (und ihre genauen Referenzen) aus Euren Fotos oder jedem anderen Bild extrahieren könnt, das Ihr mit dem iPhone aufgenommen oder darauf gespeichert habt. Außerdem könnt Ihr verschiedene Paletten erstellen, sie speichern, bearbeiten oder in verschiedene Formate exportieren (PDF, CSS, Sass, Swift, clr, HTML, JSON).

Die Anwendung ist in der kostenlosen Version sehr limitiert und erlaubt es nicht einmal, eine aus einem Foto extrahierte Farbe direkt zu speichern (Ihr müsst sie manuell aus dem erhaltenen HTML-Farbcode hinzufügen).Die Pro-Version wird mit einem einmaligen Kauf von 2,99 € freigeschaltet. Die kostenlose App enthält immerhin keine Werbung und auch keine anderen In-App-Käufe als die Pro-Version.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja (Pro-Version) / Konto: Nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Die Benutzeroberfläche von ColorSlurp ist sehr intuitiv und Ihr müsst kein Designer sein, um sie zu verstehen / © NextPit

Ihr könnt die App ColorSlurp im Apple AppStore herunterladen.

Inure App Manager (Android)

Inure App Manager ist eine Android-Anwendung zum Verwalten von App. Es handelt sich um ein Tool, mit dem Ihr die Berechtigungen einzelner Apps verwalten, die Nutzung der verschiedenen Sensoren Eures Smartphones genauer verfolgen oder analytische Daten über die Nutzung Eurer Apps erhalten könnt.

Es ist ein Kontrollpanel, das weiter geht als das, was Android nativ bietet. Inure App Manager befindet sich noch in der Alpha, aber das hindert den Entwickler nicht daran, ihn jetzt schon kostenpflichtig zu machen. Jeder hat seine eigene Meinung dazu, ob man für eine App, die sich noch in der Entwicklung befindet, bezahlen soll. Aber ich finde den Preis von 2,09 € (einmaliger Kauf) nicht übertrieben.

Die App enthält keine Werbung und keine In-App-Käufe. Sie erfordert jedoch eine Reihe von aufdringlichen Berechtigungen, um zu funktionieren, wie z. B. den Zugriff auf Euren Speicherplatz und Eure Nutzungsdaten.

Preis: 2,09 € / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: Nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Selbst für eine Alpha-Version finde ich den Inure App Manager sehr funktionell und stabil. Die Benutzeroberfläche ist auch sehr gepflegt / © NextPit

Ihr könnt den Inure App Manager im Google Play Store kaufen

Karen Photo Cleaner (iOS)

Karen Photo Cleaner ist eine iOS-Foto-Utility-App, mit der Ihr eure Galerie sortieren und Duplikate, ähnliche Bilder oder Screenshots löschen könnt. Kurz gesagt, all diese Dateien, die umsonst Speicherplatz einnehmen und deren manuelles Löschen ziemlich mühsam sein kann.

Mit Karen Photo Cleaner könnt Ihr Eure unerwünschten Bilder leichter "mass deleten". Die Anwendung funktioniert völlig offline, alles geschieht lokal und Ihr könnt auswählen, auf welche Verzeichnisse die Anwendung Zugriff hat (alle Fotos, alle außer iCloud, etc.). Die App ist kostenlos und enthält keine Werbung. Ihr könnt dem Entwickler über den Startbildschirm eine Spende zukommen lassen, aber Keren Photo Cleaner bietet keine anderen Mechanismen zur Monetarisierung und sammelt laut seinem Eintrag im App Store keine Daten.

Das ist eine gute Nachricht für alle Karens auf der Welt! Kraft für euch alle.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja (Spenden für den Dev) / Konto: Nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Es ist erfrischend zu sehen, wie viel Sorgfalt in eine kostenlose App ohne wirkliche Monetarisierung investiert wird / © NextPit

Ihr könnt die App Karen Photo Cleaner im Apple AppStore herunterladen.

One Hand Clapping (Android und iOS)

One Hand Clapping ist ein musikalisches Jump'n'Run- und Puzzlespiel für Android und iOS. Ihr müsst wie in einem normalen Jump'n'Run durch 2D-Levels laufen und dabei Rätsel oder Puzzles lösen, aber – kleiner Twist – das Ganze geschieht mit Eurer Stimme.

Ja, wie bei Donkey Kong Jungle Beat auf dem Gamecube (nur die wirklich Wissenden und zur Elite Gehörenden kennen dieses Spiel) müsst Ihr bei One Hand Clapping eine Melodie mehr oder weniger richtig singen oder summen, um in den Levels voranzukommen. Das Konzept ist nicht revolutionär, da es das eben schon einmal gab. Aber es ist immerhin in unseren westlichen Gefilden selten genug, um originell zu sein.

Ich finde das Konzept sehr nett, ebenso wie die Grafik des Spiels. Und die Absurdität, mir zuzuhören, wie ich mit meinem Smartphone falsch in mein Ohr singe, erinnert mich ein wenig an das Youtube-Video des Joueur du Grenier und seinen Test des Spiels Takeshi's Castle. Für das Spiel, das keine Werbung oder In-App-Käufe enthält, müsst Ihr allerdings 9,99 Euro bezahlen.