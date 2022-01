Top 5 Apps der Woche: Pflicht-Downloads für iOS und Android

Ich versuche jede Woche, Euch die bestmöglichen Apps vorzustellen, die keine Daten- oder Kostenfallen sind. Zu meinen eigenen Fundstücken kommen noch die Perlen hinzu, die von der NextPit-Community aufgespürt und in unserem Forum geteilt wurden.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitätsanwendungen – hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android / iOS-Apps von NextPit in dieser Woche. Wir veröffentlichen diese Auswahl jede Woche, die der letzten Woche könnt Ihr hier einsehen.

Bathtimer – Shorter Showers (Android)

"Ich drehe das Wasser im Waschbecken ab, wenn ich mir die Zähne putze!". Liebt Ihr es auch, Euer Gewissen zu beruhigen, indem Ihr eine völlig unbedeutende individuelle Handlung zur Rettung der Umwelt durchführt, die selbst in einem ganzen Land nur ein winziges Hundertstel Prozent der täglichen Verschmutzung durch jedes Unternehmen oder jede Industrie ausmachen würde?

Bathtimer ist eine neue Möglichkeit, in der Gesellschaft zu glänzen. Und gleichzeitig diejenigen zu verurteilen, die weniger umweltbewusst sind als Ihr. Ihr könnt die Zeit beeinflussen, die Ihr mit Duschen verbringt, und Euch ein Ziel setzen, um die Zeit, die Ihr mit der Verschwendung von Trinkwasser verbringt, reduzieren. Die Benutzeroberfläche ist spielerisch mit einem gewissen Gamification-Element, die Euren Fortschritt von einem Ziel zum nächsten verfolgt. Machen wir uns auf den Weg, um mit dieser App die Welt zu retten. Es lebe der Tech-Lösungsansatz!

Trotz ihres begrenzten Interesses wird diese App Bio-Hackern und anderen Technikfreaks gefallen, die ihre kleinsten Aktivitäten aufspüren und daraus Daten gewinnen wollen. Die App ist kostenlos, erfordert kein Konto und enthält weder Werbung noch In-App-Käufe.

Preis: kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Mit Bathtimer werdet Ihr Eure Duschzeiten revolutionieren / © NextPit

Ladet die Bathtimer-App aus dem Google Play Store herunter.

Pickbit – Record Audio & Share (iOS)

Pickbit ist eine App, die wie eine unnatürliche Mischung aus TikTok und Clubhouse aussieht. Die Idee dahinter ist, dass man bis zu 60 Sekunden lange Audioclips erstellen kann. Bei denen kann man sich direkt filmen oder ein Video aus dem Speicher nehmen und diesen Clip mit Bildern und Anmerkungen versehen.

Die Startseite der App ist wie ein sehr TikTok'esker Newsfeed gestaltet und Ihr könnt Eure Clips in sozialen Netzwerken teilen. Ich musste mir einen Account mit der Funktion "Mit Apple anmelden" erstellen, der meine E-Mail-Adresse versteckt. Aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, meinen Account zu löschen oder meine Posts zu löschen – das finde ich ein wenig unsicher.

Die App ist kostenlos und enthält keine In-App-Käufe und ich habe auch keine Werbung gesehen.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Hey, Leute, wie geht es euch? Ich bin auch cool, ich habe TikTok!! / © NextPit

Lade die Pickbit-App aus dem Apple App Store herunter.

Edge Card Launcher: Side Panel (Android)

Dieser alternative Launcher für Android ermöglicht es Euch, eine Art Kompendium aus Widgets und Verknüpfungen in einem schwebenden Fenster zu haben, das an den Rändern Eures Bildschirms versteckt ist.

Tippt einfach doppelt oder swipet an den linken oder rechten Rand Ihres Bildschirms und das Fenster erscheint mit Euren Lieblings-Apps und mehreren Einstellungen für die Lautstärke etc.

Mehrere Android-Overlays wie OneUI oder ColorOS bieten recht ähnliche Seitenpanels an. Aber diese hier könnt Ihr mit jedem Handy nutzen und sie ist vor allem deutlich anpassbarer. Die App ist kostenlos, werbefrei und der einzige In-App-Kauf ist die Pro-Version, die für 1,99€ freigeschaltet werden kann.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Alternative Android-Launcher sind eine nach wie vor sehr spannende Nische! / © NextPit

Laden Sie die Edge Card Launcher-App aus dem Google Play Store herunter.

FloatingPlayer: Music Player (iOS)

Dieser Musikplayer bietet einen Fenster- oder Bild-in-Bild-Modus (PiP) und ermöglicht es Euch, die Steuerelemente für die Wiedergabe in ein schwebendes Widget auf Eurem Startbildschirm zu verschieben.

Die App synchronisiert sich mit Eurem Spotify- oder Apple-Music-Konto und Ihr könnt die Größe des Fensters beliebig ändern. Die App ist kostenlos, ohne Werbung oder In-App-Käufe und der Entwickler gibt über den App Store an, dass er keine Daten sammelt.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: erforderlich (Spotify oder Apple Music) / Deutsche Sprache: nein.

"Somebody once told me ..." / © NextPit

Ladet die FloatingPlayer-App aus dem Apple App Store herunter.

Lost Light (Android)

Ich weiß ganz genau, dass dieses Spiel nicht jedem gefallen wird. Aber wenn Ihr Shooter mögt, ist Lost Light ein Klon des sehr bekannten "Escape from Tarkov" und bietet ein TPS-Erlebnis mit Survival- und Battle-Royale-Mechaniken.

Ihr spielt ein Mitglied der Fireflies (die Glühwürmchen und nicht die aus The Last of Us) und müsst verschiedene Regionen in einer dystopischen, militaristischen Welt erkunden. Dabei könnt Ihr Ressourcen, Ausrüstung und Waffen zu erwerben, während Ihr gegen andere Spieler und Bots antreten.

Das Spiel ist kostenlos und hat noch keine Mikrotransaktionen implementiert, was ziemlich erstaunlich ist. Ich spiele es auf dem ROG Phone 5 und finde die Grafiken beeindruckend, vor allem bei 60 FPS. Das Gameplay ist sehr taktisch, es ist kein Arcade-Shooter wie Call of Duty, und die Atmosphäre, die viel mit Geräuschen, den Schritten der Feinde usw. spielt, ist echt atmosphärisch.

Ein wirklich toller Fund, oder? Ich hoffe, dass es nicht wie das ausgezeichnete Area F2 verschwindet, welches das Spiel Rainbow Six Siege klonte und dessen Entwickler vor einigen Monaten von Ubisoft verklagt wurden.