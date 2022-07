Top 5 Apps der Woche: Unsere Download-Tipps für iOS & Android

Es ist Wochenende, Ihr habt Zeit und wisst einfach nicht, welche Apps Ihr ausprobieren sollt? Dann findet Ihr in diesem Artikel unsere Top 5 Apps der Woche. Mit dabei: ein AppBlocker für Android, eine clevere Eieruhr für jedes Smartphone und die Wellness-App Cryo. Worum es dabei geht, haben wir für Euch herausgefunden und zusammengefasst.

Ich versuche jede Woche, Euch fünf Apps vorzustellen, die möglichst spannend sind und Euch weder an die Daten noch ans Portemonnaie wollen. Zu meinen eigenen Fundstücken kommen auch Apps hinzu, die von der NextPit-Community aufgespürt und in unserem Forum geteilt wurden. Natürlich habe ich die Tipps selbst ausprobiert – wir wollen Euch ja nicht die Katze im Sack andrehen.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitätsanwendungen, hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps von NextPit für Kalenderwoche 27. Wir veröffentlichen diese Auswahl jede Woche, also könnt Ihr auch gerne noch meine 5 Apps der letzten Woche ansehen.

AppBlocker (Android)

AppBlocker ist eine App für das digitale Wohlbefinden, mit der Ihr Eure Bildschirmzeit besser verwalten und bestimmte Apps blockieren könnt, weil sie Euch entweder ablenken oder stressen.

Die App beginnt zunächst damit, Eure Nutzung in den letzten sieben Tagen vor der Installation zu analysieren. Sie stellt fest, wie viel Zeit Ihr durchschnittlich an Eurem Smartphone verbracht habt und mit welchen Anwendungen Ihr diese Zeit verbracht habt. Dann könnt Ihr ein Blockierungsprofil erstellen, indem Ihr das Zeitfenster, die zu blockierenden Apps und die Art der Blockierung (Benachrichtigungen, Start) angebt.

Ihr könnt sogar die Webversion bestimmter Apps wie Twitter blockieren, damit Ihr nicht über Euren Browser schummeln könnt. AppBlocker bietet auch einen Modus zum schnellen Blockieren, wenn Ihr zu faul seid, ein ganzes Profil zu erstellen. Es gibt auch einen strikten Modus, der Euch daran hindert, die Bedingungen für eine Blockierung innerhalb eines bestimmten Zeitfensters zu ändern. Damit zwingt Euch die App dazu, Eure Ziele einzuhalten, auch wenn Ihr Eure Meinung zwischenzeitlich geändert habt.

Die Anwendung ist in der kostenlosen Version sehr umfangreich. Sie enthält jedoch einige Werbeanzeigen, die Ihr gegen eine Gebühr von 4,99 € pro Monat entfernen könnt. Ihr könnt auch zusätzliche Funktionen freischalten, wie z. B. eine Registerkarte mit Statistiken und Ressourcen zur Bildschirmzeit, etc.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: ja (4,99 € pro Jahr) / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Mit der AppBlock-App könnt Ihr Eure Bildschirmzeit besser verwalten und Anwendungen blockieren, die Euch stören. / © NextPit

Ladet Euch AppBlocker aus dem Google Play Store herunter.

Nice Mind Map (Android)

Diese Produktivitäts-App ist ein Community-Fund, der in unserem Forum geteilt wurde. Sie hilft Euch dabei, Eure Ideen zu visualisieren und zu priorisieren, wenn Ihr an einem großen Projekt arbeitet.

Ihr könnt Baumstrukturen erstellen (es werden mehrere Formate angeboten) und so Eure Gedanken schematisieren. Die Benutzeroberfläche ist recht minimalistisch und ich denke, dass sie auf einem Tablet relevanter ist. Die App ist kostenlos, enthält keine Werbung und keine In-App-Käufe.

Ihr könnt entweder Eure eigenen Schemata erstellen oder aus einer Vielzahl von Vorlagen wählen, je nachdem, was Ihr benötigt.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Die "Nice Mind Maps"-App ist eine gute Möglichkeit, Eure Ideen zu visualisieren, um sie zu organisieren und zu priorisieren. / © NextPit

Ladet Euch Nice Mind Maps aus dem Google Play Store herunter.

Celestial Sounds (Android)

Kommt schon, wir haben mit Wellness angefangen und ich habe die Stimmung zerstört, indem ich mit Produktivität weitergemacht habe. Lasst uns also mit dieser App, die himmlische Klänge abspielt, wieder eine kleine Prise Gelassenheit einstreuen.

Im Grunde handelt es sich um weißes Rauschen, dass Euch in eine beruhigende Atmosphäre versetzen soll. Die Beschreibung des Entwicklers klingt ein bisschen, als würde er therapeutische Kristalle verticken. Er behauptet nämlich, dass die "Klänge auf dem mythologischen und astrologischen Profil jedes Planeten, Sterns und anderen Sternenkörpers basieren. Wir haben die wissenschaftlichen Eigenschaften und die spirituelle Bedeutung der Planeten und Weltraumphänomene erforscht und individuelle Klangprofile erstellt, um sie auf die Energie der Planeten einzustimmen."

So, so. Aber gut, abgesehen davon ist die Benutzeroberfläche der App sehr nett, obwohl sie Werbung enthält. Nur die Klänge der Planeten unseres Sonnensystems sind kostenlos und um die anderen freizuschalten, müsst Ihr 2,99 Euro für die Pro-Version bezahlen.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja (2,99 €) / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Die Celestial Sounds App hat eine Gamification-Dimension mit freischaltbaren Levels. / © NextPit

Ladet Euch Celestial Sounds aus dem Google Play Store herunter.

EggTimer (Android & iOS)

Bei mir zu Hause wird mit gekochten Eiern kein Schabernack getrieben! Es ist eine subtile, zutiefst und grundlegend französische Kunst, die bei mir den Proust-Effekt auslöst.

Aber ich will auch nicht zu sehr auf den Putz hauen, denn immerhin handelt es sich hierbei nur um einen einfachen Timer, mit dem Ihr Eure Eier richtig kochen könnt. Die Benutzeroberfläche ist hübsch und ergonomisch, es gibt einige praktische Einstellungen für verschiedene Kocharten und es ist keine Werbung oder In-App-Käufe in Sicht. Der Entwickler bietet übrigens eine ähnliche App für das Garen von Steaks an.

In diesem Punkt bin ich jedoch weniger anspruchsvoll, da ich meine Steaks – macht Euch auf Beleidigungen gefasst, Puristen – nur durchgebraten esse und nicht anders! JA, ich habe es gesagt!

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Mit der EggTimer-App werden Ihr nie wieder ein gekochtes Ei zu lange kochen. / © NextPit

Ladet Euch EggTimer aus dem Apple AppStore herunter.

Cryo (iOS)

Wir schließen mit einer weiteren App, die wirklich unverzichtbar für Euer Dasein ist. Nein, nein – Ihr müsst Euch nicht bedanken! Cryo ist eine Wellness-App, die Euch dabei helfen will, Euch mental auf eine kalte Dusche vorzubereiten.

Die App bietet Euch einen Timer, mit dem Ihr den Fortschritt dieser Tortur verfolgen könnt, die anscheinend gut für Eure Gesundheit ist. Und sie sendet auch lautstarke Countdowns, weil der Entwickler nach monatelanger Arbeit wohl zu dem Schluss gekommen ist, dass eigentlich niemand sein iPhone mit unter die Dusche nimmt.

Die App ist kostenlos, enthält keine Werbung und der Entwickler gibt an, dass er an der Implementierung von Sprachbefehlen arbeitet, damit Ihr den Timer einstellen und steuern könnt, ohne Euer kostbares iPhone nass machen zu müssen.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja (21,99 € pro Jahr) / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Nehmt Ihr Euer iPhone mit unter die Dusche? / © NextPit

Ladet Euch Cryo aus dem Apple AppStore herunter.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl dieser Woche? Habt Ihr weitere interessante neue Apps oder Spiele im Google Play Store oder im AppStore von Apple gefunden?