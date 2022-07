S22-Serie in der "Prince-Version": Neue Farbvariante für Galaxy-Geräte

In einigen Teilen der Welt sind das Galaxy S22 und das Galaxy 22 Plus bereits in einem violetten Farbton erhältlich. Aber dieses neue Gerücht deutet darauf hin, dass noch ein weiterer Farbton auf dem Weg ist. Trotz der Verwirrung, die in den Gerüchteküchen der Tech-Welt grassiert: Welches Gerät wird welche Farbe bekommen und wann und warum? Das "Warum" liegt in diesem Fall natürlich auf der Hand: Lila ist eine tolle Farbe!

IceUniverse, ein viel beachteter Leaker, hat uns den Tipp gegeben, dass eine Art neue lavendelfarbene Version des Galaxy S22 auf dem Weg ist. Wir wissen ehrlich gesagt nicht viel mehr Details über einen voraussichtlichen Liefertermin, oder welche S22-Familienmitglieder diesen Rot- und Blauton haben werden.

It seems that the new color of Galaxy S22, lavender purple, is coming. pic.twitter.com/cCJWnAYEty — Ice universe (@UniverseIce) July 7, 2022

Diejenigen unter euch, die NextPit regelmäßig lesen, haben sicher schon mehrmals über meine Vorliebe für bunte Dinge gelesen, denn das passt zu meiner Persönlichkeit. Was die Farbe Lila für das S22 angeht, so ist ein weiterer Bericht aufgetaucht, der andeutet, dass dieser gewählte Farbton für das S22 Ultra gedacht sein könnte. Wenn man darüber nachdenkt, gibt es für dieses Handy nicht viele Farboptionen, nämlich Himmelblau, Graphit und Rot.

Ein weiterer Teaser – diesmal aus Indonesien – kokettiert mit der Formulierung "S22 Exclusive Color 5G coming soon", was darauf hindeutet, dass Samsung ernsthaft aus der Reihe tanzt und uns seine helle, fröhliche und farbenfrohe Seite zeigt.

Wem kann man bei all diesen Gerüchten noch trauen?

Wir bemühen uns, objektiv zu bleiben. Und in diesem Sinne wird uns Samsung im August mit Sicherheit einige neue Nachrichten über die Galaxy Watch 5, das Galaxy Z Flip 4 und das Galaxy Z Fold 4 präsentieren. Vielleicht ist das ja genau der richtige Zeitpunkt, um diese neue Farbe für die S22-Serie offiziell anzukündigen, gerade rechtzeitig zu meinem Geburtstag.

Was haltet Ihr von der neuen Farbvariante, die es bei Samsung bald geben soll? Habt Ihr Lust darauf oder findet Ihr sie nicht schön? Teilt es uns in den Kommentaren mit!