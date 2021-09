Top 5 Apps der Woche für iOS & Android: Googles neue Uhr, Mord in Budapest

Sucht Ihr nach den fünf besten Apps für iOS und Android seid Ihr hier genau richtig! Denn NextPit zeigt Euch Apps und Mobile Games, die man Anfang September auf jeden Fall kennen sollte. Also steuert von unserem Artikel am besten direkt in den AppStore und in den Google Play Store.

Jede Woche versuche ich hier, Euch spannende Apps vorzustellen, die bestenfalls weder Datenfallen noch Mikrotransaktions-Katastrophen sind. Zusätzlich zu meinen eigenen Entdeckungen ergänze ich in diesen Beiträgen auch gerne die von der NextPit-Community entdeckten und in unserem Forum geteilten Perlen.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitäts-Apps reicht die Palette unserer Vorschläge: Hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android / iOS-Apps der Woche.

Material You Clock

Ihr könnt die "Google Clock"-App im neuen Android 12-Look bereits auf Eurem Android 11-Smartphone genießen. Derzeit in der Beta-Phase befindlich, könnt Ihr die APK-Datei der App (Version 7.0) herunterladen und sie anstelle Eurer aktuellen Uhr installieren (oder anstelle von gar nichts, wenn Ihr ein Handy nutzt, welches nicht so häufig auf Google-Tools setzt).

Der einzige Nachteil dieser App ist, dass sie die neuen Widgets nicht auf dem Startbildschirm anzeigt. Ihr erhaltet die neue Material-You-Oberfläche in der App selbst, aber die Widgets ändern sich nicht. Schade.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Was haltet Ihr von der Material-You-Oberfläche unter Android 12 / © NextPit

Ihr könnt die Material You Clock APK bei APKMirror herunterladen.

Opera Football

Opera, der Entwickler des Webbrowsers, hat sich der Sportergebnisse angenommen – insbesondere der Ergebnisse des europäischen Fußballs. Mit der Anwendung Opera Football könnt Ihr die Ergebnisse von mehr als 10.000 Spielen in über 1.000 Ligen in Echtzeit verfolgen. Ihr könnt Eure Lieblingsvereine und -ligen abonnieren und verpasst damit definitiv kein Ergebnis mehr.

Ihr könnt auch Benachrichtigungen, Nachrichten (diese Funktion scheint nicht gut zu funktionieren), Anstoßzeiten, Spielstatistiken usw. abrufen. Ich benutze diese Art von App eigentlich nicht, aber das Interface ist ziemlich ordentlich, wenn auch sehr einfach. Ihr müsst kein Konto erstellen, es gibt keine Werbung und keine In-App-Käufe.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Verpasst kein Spiel mehr mit Opera Football / © NextPit

Ihr könnt die Opera Football-App aus dem Google Play Store herunterladen.

WIT – Workout Interval Timer fürs Training

Schon gut, der Sommer ist vorbei, man muss sich nicht mehr für den Strand in Form bringen. Aber wenn Ihr, wie ich, im Herbst wieder in die Spur finden wollt, kann WIT Euch vielleicht motivieren.

Mit WIT könnt Ihr Eure eigenen Übungen erstellen und sogar über einen Link mit anderen teilen; die App bietet Euch einen Vocal "Coach", damit es flotter geht und Ihr die App nicht die ganze Zeit aktiv im Vordergrund verwenden müsst. Die Roboterstimme ist für meinen Geschmack etwas zu autoritär, aber de UI ist dafür recht komplett. Standardmäßig werden Voreinstellungen für typische Übungen vorgeschlagen, was die Erstellung eigener Sitzungen intuitiver macht. Die Sprache könnt Ihr in den Einstellungen auf Deutsch ändern.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

WIT bietet vorab aufgezeichnete Workouts für den Einstieg / © NextPit

Ihr könnt die App Workout Interval Timer aus dem Google Play Store herunterladen.

HabitCoin

HabitCoin möchte Euch dazu inspirieren, Vorsätze einzuhalten oder Euch einfach motivieren, ein wiederkehrendes Ziel im Alltag zu bewältigen. Ganz gleich, ob Ihr Euch gesünder ernähren wollt oder häufiger lesen möchtet. Ihr könnt das Ziel Eurer Wahl festlegen und dann angeben, wie schwierig es zu erreichen ist und wie oft Ihr es jede Woche erreichen möchtet.

Die Anwendung schickt Euch dann Erinnerungen, um Euch zu motivieren. Ein Belohnungs- und "Bestrafungssystem" soll den Prozess noch spielerischer gestalten. Ihr könnt einen völlig theoretischen Betrag an virtuellem Geld (nicht an echtem Geld) "sperren" und Euch sagen, dass Ihr dieses Geld für eine nicht sehr angenehme, aber möglichst produktive Tätigkeit ausgeben werdet, wenn Ihr Euer Ziel nicht erreicht. Umgekehrt könnt Ihr, wenn Ihr Euch an Euren Plan haltet, beschließen, einen bestimmten Geldbetrag zu verwenden, um Euch selbst eine Freude zu machen.

Die App ist kostenlos, erfordert kein Konto und enthält keine In-App-Käufe, aber sie enthält Werbebanner am unteren Rand des Bildschirms.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

HabitCoin hat nichts mit Kryptowährungen zu tun / © NextPit

Ihr könnt die HabitCoin-App aus dem Google Play Store herunterladen.

Murders on Budapest

Dies ist das neueste Spiel des Buff Studios, das sich auf Point-and-Click-Spiele spezialisiert hat. Es ist eine Art interaktiver Thriller, der sich mehr auf die Erzählung als auf das Spiel konzentriert.

Doyle, der sich während eines Schneesturms in den Bergen verirrt hat, stößt auf eine Gruppe von Wanderern. Den verirrten Wanderern wird Unterkunft und Verpflegung auf einem großen Grundstück angeboten. Als sie wieder abhauen wollen, wird einer von ihnen tot aufgefunden.

Ich mag diese Art von Spielen, weil sie im Einzelspieler-Modus und offline gespielt werden können und es keine Lernkurve gibt, um das Gameplay zu meistern. Es ist die Art von Spiel, die man überall spielen kann, wenn man zum Beispiel keine Lust hat, ein Buch zu lesen.

Das Spiel enthält keine Werbung oder In-App-Käufe. Im Google Play Store ist es derzeit im Sonderangebot für 3,09 Euro statt 7,69 Euro erhältlich. Es gibt auch eine kostenlose Version mit Werbung und In-App-Käufen, falls Ihr das Spiel vor dem Kauf erst testen möchtet.